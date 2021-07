Hochwasser in Ob- und Nidwalden: Anwohner helfen sich gegenseitig

Ob-/Nidwalden Anwohner im Krisengebiet: «Die Solidarität ist riesig» Bild: Anian Heierli (Stansstad, 16. Juli 2021) In Nidwalden und Obwalden bleibt die Hochwasserlage angespannt. Doch Betroffene helfen sich gegenseitig beim Sandsackschleppen, Kellerauspumpen oder den Einkäufen. Vor Ort wird klar: Die Einheimischen sind ein eingespieltes Team. Viele wissen, was zu tun ist, und kennen die Situation bereits aus 2005. Anian Heierli und Matthias Piazza 17.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Dorfplatz in Stansstad steht unter Wasser. Dasselbe gilt für mehrere Häuser im Quartier Ried in Sachseln. Doch die Anwohner an beiden Orten lassen die Köpfe nicht hängen. Im Gegenteil: Alle packen mit an, helfen sich gegenseitig und geben alles, um möglichst trocken durch die Hochwasserkrise zu kommen.

Mit einem Lächeln auf den Lippen waten Karima Koch (39) und ihr Sohn Diego (8) durch die überflutete Achereggstrasse in Stansstad. Gemeinsam schleppen sie Einkäufe nach Hause.

Karima Koch (39) und Sohn Diego (8) kämpfen sich mit ihren Einkäufen durch die überflutete Strasse. Bild: Anian Heierli (Stansstad, 16. Juli 2021)

«Wir haben tolle Nachbarn», so die Mutter.

«Einige haben jeweils bis tief in die Nacht das Gebäude abgedichtet.»

Noch habe es keine schlimmen Schäden gegeben. Einzig in der Waschküche drücke das Wasser etwas durch. Viele Anwohner hier sind hochwassererfahren und kennen die Situation bereits von 2005. Damals stand der Pegel des Vierwaldstättersees sogar noch höher als heute. Daraus zog man seine Lehren. So wurden Schutzmauern teils direkt neben den Mehrfamilienhäusern erstellt, die das Gröbste aufhalten.

Das demonstriert Hansjörg Fischer (58), der einige Häuser weiter an der Achereggstrasse lebt. Er zeigt das Hochwasserschutzsystem am Tiefgarageneingang. «Die Verbauung hat bestens funktioniert», sagt er. «Die Garage ist noch immer trocken.» Zur Sicherheit hatten die Anwohner ihre Autos aber vorsorglich umparkiert. Ganz nach dem Motto: doppelt geschützt hält besser.

Hansjörg Fischer (58) ist zufrieden: Obwohl er direkt am See wohnt, haben die Schutzbauten gehalten. Noch ist kein Tropfen Wasser in die Tiefgarage gelaufen. Bild: Anian Heierli (Stansstad, 16. Juli 2021)

Etwas Sorgen bereitet Hausabwart Urs Infanger dagegen die Kanalisation. Er hofft, dass kein Wasser hochdrückt. Zur Sicherheit ist das Wasser im Haus abgestellt. Die Bewohner können ihre Notdurft auf einer Baustellentoilette verrichten. Strom hat man aber noch. Die Situation nehmen viele Anwohner gelassen. Jemand scherzt:

«Schlimmstenfalls verbringen wird das Wochenende halt im Kerzenschein und grillieren.»

Die Lage ist aber nach wie vor angespannt: Der Pegel des Vierwaldstättersees ist in der Nacht auf Freitag weiter angestiegen – auf 434,92 Meter. Das spürt vor allem Stansstad. Schon seit Dienstag ist der Dorfplatz unter Wasser. Am Freitag baute die Feuerwehr weitere Fussgängerstege. Zum Wasser vom See kommt das nach oben drückende Grundwasser. Die Sperrungen von öffentlichen Bereichen und Wegen wurden ausgedehnt. Abgesperrt sind unter anderem der Seeweg und das Aawasseregg in Buochs, das Seeplätzli und die Schlüsselbucht in Ennetbürgen, wie der Kanton mitteilt. In Buochs und Ennetbürgen wurden einzelne Familien in seenahen Einliegerwohnungen vorsorglich evakuiert.

Auf dem Vierwaldstättersees gilt bis am Montagabend ein Verbot für sämtliche Schiffs- und Bootsfahrten sowie Wassersportarten. Denn der Wellengang von Schiffen könnte schlimmstenfalls Liegenschaften oder Schutzvorrichtungen beschädigen.

Stansstad: Täglich um 9 Uhr neue Informationen

Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser und Gemeindepräsident Beat Plüss sind zusammen in Stansstad vor Ort. Er sagt:

«Wichtig ist, dass man auf die Bevölkerung eingeht und Probleme abarbeitet.»

Auch ein reibungsloser Informationsfluss sei wichtig. Deshalb informiert die Gemeinde täglich online um 9 Uhr mit ihrem Bulletin. Die Grosswetterlage übers Wochenende sei aber momentan schwer abzuschätzen. Am Seeufer ist das weniger schlimm. Hier steigt das Wasser vorhersehbar. Heisst: Die Bevölkerung kann sich darauf einstellen.

Schwieriger einzuschätzen ist die Situation entlang der Engelbergeraa. «Sie wird unter anderem über Seitenbäche gespeist», so Regierungsrätin Kayser. Deshalb könne das Wasser rasch steigen. Doch seit 2005 seien diverse bauliche Massnahmen an den Seitenbächen erstellt worden. Wohl auch deshalb konnte Schlimmeres verhindert werden. Seitens Karin Kayser und Beat Plüss geht ein grosser Dank an alle Einsatzkräfte, freiwilligen Helfer und die Bevölkerung, die enorm gut mitmacht.

Regierungsrätin Karin Kayser und Gemeindepräsident Beat Plüss danken allen Einsatzkräften, freiwilligen Helfern und der Bevölkerung. Bild: Anian Heierli (Stansstad, 16. Juli 2021)

Die Lage hat sich gemäss Kanton Nidwalden wieder entspannt. 85 Kubikmeter pro Sekunde flossen am Freitagmittag durch die Engelbergeraa, das ist dreimal so viel wie an einem normalen Sommertag. Phasenweise wurden gar 120 Kubikmeter pro Sekunde gemessen, was den Werten zu Beginn der Hochwasserphase entspricht.

Ein Thema unter den Einheimischen ist immer wieder ein möglicher Stromunterbruch.

«Wenn Wasser vom See oder auch Grundwasser in Keller oder Garagen eindringt, muss der Strom aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden»

, erklärt Ivo Häfliger, Leiter Netz beim Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN). Dies werde in der Regel durch die Feuerwehr veranlasst. Auf keinen Fall solle man sich in einen überflute Keller oder Garagen begeben. «Solche Stromabschaltungen würden aber nur einzelne Liegenschaften betreffen und nicht ganze Quartiere», relativiert Ivo Häfliger. Dazu sei es bis jetzt aber noch nicht gekommen.

Hauswart Urs Infanger in Stanssstad vor einer Liegenschaft, die er betreut. Bilder: Anian Heierli (16. Juli 2021) Die Botte mussten in den letzten Tagen immer wieder höher angebunden werden. Bild: Anian Heierli Heiko Röttger (58) kommt nur noch mit dem Boot zu seinem Haus in Sachseln. Bild: Anian Heierli Holzbrücken führen über den Dorfplatz in Stansstad. Bild: Anian Heierli Die Kanalisation funktioniert nicht mehr überall. Baustellentoiletten helfen, wenn es eilt. Bild: Anian Heierli Eine Anwohnerin in Stansstad schleppt Sandsäcke. Bild: Anian Heierli Wo die Mauern das Wasser nicht mehr stoppen, helfen Pumpen. Bild: Anian Heierli Karima Koch (39) und Sohn Diego (8) brauchen Gummistiefel zum Einkaufen. Bild: Anian Heierli Thomas Portmann (51) paddelt im Kanu zu seinem Auto. Bild: Anian Heierli Überflutete Strassen sollen möglichst im Schrittempo durchfahren werden. Bild: Anian Heierli

Höchststand des Sarnersees sollte erreicht sein



Die starken Regenfälle im Melchtal liessen die Melchaa anschwellen. Der Pegel des Sarnersees stieg in der Nacht um rund 10 Zentimeter und überschritt am Freitagmorgen die Marke von 471 Metern, wie die Kantonspolizei Obwalden schrieb. Sie musste die Strasse zwischen Oberwilen und Giswil vorübergehend sperren und erhielt einzelne Meldungen zu überfluteten Kellern. Dank der Schwemmholzsperre beim Abfluss der Sarneraa aus dem Sarnersee seien keine grösseren Holzmengen Richtung Wichelsee geschwemmt worden.

Besonders hart trifft das Hochwasser die Bewohner im Quartier Ried in Sachseln. Ihre Autos parkieren erhöht auf einer Wiese. Zu den Wohnhäusern kommen viele nur noch mit dem Boot oder Kanu.

Heiko Röttger (58) hat seine geplanten Ferien in Griechenland deshalb nach hinten verschoben. «2005 floss das Wasser durch unser Wohnzimmer», sagt er. «Aktuell ist es weniger schlimm. Noch ist unser Haus unbeschadet.» Er betont, «dass im Quartier eine riesige Solidarität herrscht.» Die Bewohner helfen sich gegenseitig: bei den Einkäufen, beim Post holen oder, indem Boote untereinander ausgeliehen werden.

Heiko Röttger (58) lebt im überschwemmten Quartier Ried. Heute ist er aufs Boot angewiesen. Bild: Anian Heierli (Sachseln, 16. Juli 2021)

Nachbar Thomas Portmann (51) pflichtet ihm bei:

«Ja wir helfen uns. So lernt man sich gut kennen.»

Thomas Portmann (51) holt mit dem Kanu einen Wasserstaubsauger. Sein Haus erreicht er nur über den Wasserweg. Bild: Anian Heierli (Sachseln, 16. Juli 2021)

Nun hoffen alle im Quartier, dass der Pegel nicht weiter steigt. Ramon Hegglin, Leiter der Abteilung Naturgefahren und Wasserbau beim Kanton Obwalden, beurteilte die Lage als angespannt. «Neben der Hochwassergefährdung steigt bei zusätzlichem Niederschlag auch die Gefahr durch Hangrutsche und Murgänge», wird er in der Medienmitteilung zitiert. Der Höchststand des Sarnersees, der am Freitag oder in der Nacht auf Samstag erreicht werden sollte, dürfte aber voraussichtlich deutlich unter der Marke des extremen Hochwassers von 2005 bleiben. Doch bis die Pegel der Obwaldner Seen wieder ihren Normalzustand erreichen würden, werde es auch ohne Niederschläge noch dauern.

Züge fahren ab Samstag wieder nach Engelberg

Einen Lichtblick gibt's für die Zentralbahnreisenden. Ab Samstag fahren die Züge wieder bis nach Engelberg. Während einer Woche war die Strecke Wolfenschiessen–Engelberg wegen eines Erdrutsches unterbrochen. Die Sanierungsarbeiten konnten während dieser Zeit allerdings nicht ganz abgeschlossen werden, wie die Zentralbahn mitteilt. In den Nächten vom 19./20. bis 23./24. sowie 26./27. bis 30./31. Juli müssen die Fahrgäste ab 21.30 Uhr darum wieder mit Bahnersatzbussen zwischen Dallenwil–Engelberg vorlieb nehmen.

Noch zwei Tage länger gedulden muss man sich auf dem Brünig-Ast. Bis mindestens Montagabend Betriebsschluss ist wegen des Hochwassers die Strecke Hergiswil–Giswil gesperrt. Auch hier sind Bahnersatzbusse im Einsatz.

Die Kantone informieren auf www.nw.ch (Nidwalden) und www.ow.ch (Obwalden) über die aktuelle Hochwassersituation. Abflussdaten und Wasserstand von Flüssen und Seen finden Sie hier. Hier geht's direkt zu den Daten der Engelbergeraa.