Mitarbeitende aus Obwalden/Nidwalden treten wieder in die Pedale

Ob-/Nidwalden 20 Kilometer mit dem Velo zur Arbeit – Stanser Firma stellt sich Herausforderung Die schweizweite Kampagne «Bike to Work» hat auch Mitarbeitende der Stanser Firma Aqwa animiert, für den Arbeitsweg das Auto gegen das Velo einzutauschen, selbst mit Wohnort Ramersberg oder Sachseln. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 20.06.2022, 11.07 Uhr

Wer den Eindruck hat, dass mehr Velos auf den Strassen unterwegs seien als üblich, hat recht. Gegen 3000 Betriebe mit über 80'000 Mitarbeitenden schweizweit machen dieses Jahr bei der nationalen Aktion «Bike to Work» (mit dem Velo zur Arbeit) mit – initiiert von Pro Velo Schweiz, dem nationalen Dachverband der Velofahrenden. Die Idee: Mitarbeitende fürs Velofahren und damit zu einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten zu begeistern und den Teamgeist und die Fitness zu fördern. In Vierergruppen versuchen die Mitarbeitenden, mindestens einen Monat lang so viele Velokilometer wie möglich zurückzulegen. Wer an mindestens der Hälfte seiner Arbeitstage das Velo eingesetzt hat, nimmt an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von 120'000 Franken.

Sie machen für Aqwa bei «Bike to Work» mit, von links: Guido Hollenwäger, Dominik Bachmann, Fernando Santos und Christoph Joller. Bild: PD (Stans, 15. Juni 2022)

Eine der Nidwaldner Firmen, die zum ersten Mal mitmacht, ist die Aqwa AG in der Stanser Riedenmatt. 16 der 50 Mitarbeitenden, verteilt auf vier Teams, nehmen im Mai und Juni im Schnitt mindestens jeden zweiten Tag das Velo. Alexa Jakober, die bei Aqwa die Aktion ins Leben rief, ist von der hohen Teilnehmerquote von einem Drittel positiv überrascht. «Selbst Mitarbeitende, die im rund 20 Kilometer entfernten Sachseln wohnen, sind aufs Velo umgestiegen.» Eine ähnlich lange Strecke mit dem E-Bike legt auch sie selber zurück. Wenn sie nach dem Feierabend bei sich zu Hause auf dem Ramersberg ob Sarnen ist, der rund 650 Meter über Meer liegt, hat sie jeweils auch gut 220 Höhenmeter überwunden. Sie ist vom Velofahren begeistert. «Auf dem Heimweg kann ich den Kopf lüften.» Auch ihre velofahrenden Arbeitskolleginnen und -kollegen äusserten sich ähnlich.

Auf die Idee zum Mitmachen sei sie durch andere Firmen gekommen. «Wir wollen nachhaltig unterwegs sein. Darum passt die Aktion ganz gut zu uns.» Zu Beginn habe es allerdings etwas Überzeugungsarbeit gebraucht. Doch es habe sich gelohnt. «Ich schätze, dass die Hälfte unserer ‹Bike to Work›-Teilnehmenden auch nach Ende der Aktion öfter das Velo für den Arbeitsweg nimmt.» Auch sie selber zähle sich dazu. «Ich habe sogar neue Velowege entdeckt.»

Wettkampfgeist stachle zusätzlich an

Aqwa ist einer von 37 Betrieben in Nid- und Obwalden, die dieses Jahr mitmachen, vergangenes Jahr waren es rund 30. Viele davon sind schon mehrere Jahre dabei, so etwa das Seniorenzentrum Zwyden in Hergiswil, Maxon, die Stiftung Rütimattli (beide Sachseln) oder das Kantonsspital Obwalden. Thomas Beck von Pro Velo Unterwalden ist von dieser erfolgreichen Aktion in jeder Hinsicht überzeugt. «Die Leute halten sich gesund, können die Umgebung auf der Fahrt geniessen, es gibt weniger Abgase.» Zum grossen Erfolg trage auch der Wettkampfgeist mit Aussicht auf Preise bei. Das stachle zusätzlich an. Auch trage «Bike to Work» zu einem guten Teamgeist bei.

Er ist überzeugt, dass «Bike to Work» längerfristig das Mobilitätsverhalten verändern wird. «Statt dass man aus Gewohnheit zum Autoschlüssel greift, wenn man das Haus verlässt, um am Sonntagmorgen Brötchen beim Bäcker zu holen, nimmt man dafür künftig das Velo.»

Er stellt eine zunehmende Popularität des Veloverkehrs statt. «Zu Beginn der Aktion 2007 wurden wir in den Kantonen Nid- und Obwalden praktisch noch als Öko-Militante in Jutehosen angesehen. Das hat sich seither stark verändert. Das Velo gilt als cooles Fahrzeug für Kurzstrecken.» Dazu leistet auch die immer bessere Veloinfrastruktur ihren Beitrag.

