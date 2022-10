Ob-/Nidwalden Milchtechnologin Elisabeth Stirnemann holt die Note 6: Breisacher-Stiftung belohnt tüchtige junge Berufsleute zum 14. Mal Eine Milchtechnologin eroberte eine glatte Sechs. Sie hatte den Mut, Neues anzupacken. Robert Hess Jetzt kommentieren 23.10.2022, 17.00 Uhr

Von links Stiftungsratspräsidentin Brigitte Breisacher mit den Besten auf dem Treppchen: Nina Würsch, Emmetten (5.9), Elisabeth Stirnemann, Bürglen (6.0), Liana Ott, Hergiswil (5.8), Lara Strik, Beckenried (5.8) und Cedric Gasser, Lungern (5.8). Bild: Robert Hess (Alpnach, 21. Oktober 2022)

Nach dem zweijährigen Unterbruch wegen der Pandemie konnte die Alpnacher Breisacher-Stiftung am Freitagabend die 14. Prämienauszahlung an besonders erfolgreiche junge Berufsleute wieder im gewohnten Rahmen durchführen. In den Jahren 2020 und 2021 erhielten die Bezugsberechtigten ihre Prämie auf das Bankkonto, doch die Feier im Alpnacher Singsaal mit anschliessendem Apéro in der alten Turnhalle fiel den Schutzbestimmungen zum Opfer.

Gegen 140 junge Berufsleute sowie prominente Gäste aus Ob- und Nidwalden, angeführt von Kantonsratspräsidentin Regula Gerig, Landratspräsident Markus Walker sowie die Bildungsdirektoren Christian Schäli und Res Schmid konnten Stiftungsratspräsidentin Brigitte Breisacher begrüssen. Sie gratulierte den jungen Berufsleuten «zum erfolgreichen Abschluss und vor allem, dass Sie diesen Weg einer Berufslehre eingeschlagen haben. Die duale Berufsbildung ist gerade in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft.»

Berechtigt zu einer Prämie der Stiftung sind junge Berufsleute, die ihre Lehre in einem Betrieb in Obwalden oder Nidwalden abgeschlossen haben. Voraussetzung ist eine Note ab 5.3 oder eine Note ab 5.0 als Beste im erlernten Beruf. Die Höhe der Prämien bewegt sich zwischen 500 und 5500 Franken. Die Berechtigten müssen zur Entgegennahme ihrer Prämie anwesend sein. Entschuldigungen, beispielsweise aufgrund von Militärdienst, müssen vor dem Anlass eingereicht werden.

Insgesamt hat die Breisacher-Stiftung dieses Jahr rund 138’000 Franken ausbezahlt. Darunter sind auch Prämien an vier Teilnehmer von Swiss Skills 2022.

Mit Note 6.0 die Beste: Elisabeth Stirnemann (links) zusammen mit Stiftungsratspräsidentin Brigitte Breisacher. Bild: Robert Hess (Alpnach, 21. Oktober 2022)

Bestnote auf dem zweiten Weg

Das Podest der Besten durften am Freitag fünf junge Leute besteigen. Je die Note 5.8 haben erreicht: Cedric Gasser, Lungern, Informatiker EFZ, Liana Ott, Hergiswil, ICT Fachfrau EFZ und Lara Strik, Beckenried, Kauffrau EFZ. Die Note 5.9 schaffte Nina Würsch, Emmetten, Drucktechnologin EFZ. Eine glatte Sechs holte sich die Milchtechnologin Elisabeth Stirnemann aus Bürglen im Kanton Uri. Die 44-Jährige zeigte den Anwesenden ihren Berufsweg auf, der vor 25 Jahren mit der Ausbildung als Fachfrau Gesundheit begonnen hatte. Mit den Jahren habe der Weg in der Pflege mit all dem Guten im Dienst der Mitmenschen, aber auch mit hartem und kräftezehrendem Einsatz zu starke Spuren hinterlassen. «Ich hatte keine Freude mehr an der Arbeit, es kam auch zum Burn-out.» Sie fand einen neuen Weg über das faszinierende Produkt Milch und konnte eine verkürzte Lehre von zwei Jahren absolvieren. «Man muss den Mut haben, etwas Neues anzupacken, wenn es mit dem Bisherigen nicht mehr gut geht.»

Elisabeth Stirnemann dankte der Familie Breisacher, dass sie mit ihrer Stiftung finanzielle Beihilfen leiste. So könne sie mit der Prämie ein Studium beginnen.

Die Feier wurde mit einem interessanten Streifzug durch das Leben des 1936 geborenen Firmengründers Theo Breisacher sowie musikalischen Darbietungen der Band «nur Einisch» umrahmt.

