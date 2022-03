SRK «2 x Weihnachten»: Spenden im Wert von 705’000 Franken

Ob-/Nidwalden Freiwillige verpacken gespendete Alltagsgüter für Armutsbetroffene Die Aktion «2 x Weihnachten» des Schweizerischen Roten Kreuzes brachte Spenden im Wert von 705’000 Franken ein. Davon profitieren auch Menschen in Unterwalden. 25.03.2022, 13.20 Uhr

Zwölf Freiwillige vom SRK Kantonalverband Unterwalden und vom Samariterverein Sarnen haben Spenden aus der ganzen Schweiz in Sarnen abgepackt. Bild: PD

Die 25. Auflage der Aktion «2 x Weihnachten» hat die Bevölkerung stark mobilisiert. Gemäss dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) haben Zehntausende Spenderinnen und Spender Pakete mit Grundbedarfsartikeln zusammengestellt, die an Menschen weitergegeben werden, welche in schwierigen finanziellen Situationen leben. Sei dies in der Schweiz oder in Ländern wie Armenien, Bosnien und Herzegowina, Moldawien oder Kirgistan. Schweizweit seien 53'600 Pakete mit einem gesamten Wert von 705’000 Franken zusammengekommen.

Grosse Mengen an Gütern, insgesamt 300 Tonnen Seife, Crèmes, Zahnbürsten, Windeln, Tee, Kaffee, Öl, Mehl, Reis sowie weitere Grundbedarfsartikel wurden im Logistikzentrum in Bern/Wabern sortiert und anschliessend zur Verteilung an die Rotkreuz-Kantonalverbände weitergeleitet.

Verteilung dank Freiwilligenarbeit

Beim Kantonalverband Unterwalden des SRK seien in diesem Jahr Grundbedarfsartikel für insgesamt 152 vollgefüllte Lebensmitteltaschen und 463 Taschen mit Hygieneartikeln eingetroffen. Insgesamt 12 Freiwillige vom SRK Unterwalden und vom Samariterverein Sarnen hätten letzte Woche mitgeholfen, damit die Spendenlieferungen in Sarnen verpackt und anschliessend in allen Gemeinden verteilt werden konnten.

«Mit diesen Paketen des täglichen Bedarfs können wir auch in diesem Jahr wieder Menschen mit kleinem Budget unterstützen. Von diesen Paketen profitieren zum Beispiel alleinerziehende Frauen, Working-Poor oder arbeitslose Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen, oder Menschen, welche mit einer sehr kleinen Rente ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen», erklärt die Geschäftsleiterin Franziska Schöpfer. Und weiter: «Die Aktion ist inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit in der Unterstützung von benachteiligten Menschen in Ob- und Nidwalden geworden.» (nke)