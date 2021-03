Ob-/Nidwalden Naturfreunde aufgepasst! Jetzt startet der 9. Unterwaldner Umweltpreis Ausgezeichnet werden Projekte, die umweltfreundlich, nachhaltig und energieschonend sind. Beim Unterwaldner Umweltpreis gibt es individuelle Preise und einen Geldbetrag zu gewinnen. 14.03.2021, 17.00 Uhr

(AH). Er hat sich etabliert. Der WWF Unterwalden vergibt dieses Jahr bereits zum neunten Mal den Unterwaldner Umweltpreis. Aktuell geschieht dies in Zusammenarbeit mit Pro Natura. Mit dem Preis werden besondere Leistungen ausgezeichnet, die sich in folgenden Kategorien abspielen: Umweltschutz, Ressourcen- und Energieverbrauch. «Aber auch unauffällige Aktivitäten sollen bekanntgemacht werden», schreibt der WWF Unterwalden in einer Mitteilung.