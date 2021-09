Ob-/Nidwalden Testzentren sind am Anschlag: Run auf Test-Termine vor den Schulferien Mit Testnachweis spontan in die Ferien? Das liegt in Ob- und Nidwalden fast nicht mehr drin. In den Testcentern sind Termine gefragter denn je.

Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.50 Uhr

Eine junge Obwaldner Familie möchte in den Schulferien ein paar Tage nach Österreich. Kein Problem für ihre beiden kleinen Kinder. Die Eltern brauchen einen negativen Corona-Testnachweis. Bis Samstag konnten sie keinen Termin bekommen. «Die telefonische Erreichbarkeit des Covid-Testzentrums im Kanton Obwalden ist momentan nicht gewährleistet. Grund ist die hohe Nachfrage nach Covid-Tests», steht auf der Website des Kantonsspitals Obwalden.



Die Test-Termine sind aufgrund der Zertikatspflicht und der Herbstferien begehrt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Im Testcenter im Spital Nidwalden sind erst ab dem 11. Oktober wieder freie Termine zu haben. «Wir sind bereits seit über zwei Wochen ausgebucht», bestätigt Anja Harsch, Mediensprecherin des Spitals. Die Gründe seien die Zertifikatspflicht, aber auch die bevorstehenden Herbstferien. Bereits vor den Sommerferien habe es sich ähnlich verhalten.

Längere Öffnungszeiten und ein weiteres Testzentrum



Im Spital Nidwalden werden deshalb seit Montag dieser Woche bis voraussichtlich Ende Oktober verlängerte Öffnungszeiten im Testcenter angeboten. Dieses ist nun drei Stunden am Tag länger besetzt. Damit hat sich die Testkapazität von 60 bis 70 auf 90 bis 110 Tests pro Tag erhöht.



Die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger, Gesundheits- und Sozialdirektorin, SVP.

Bild: PD

Mit Hochdruck arbeitet der Kanton Nidwalden an der Einrichtung eines weiteren Testcenters im Alten Zeughaus in Oberdorf, bestätigt Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger. «Wir sind bestrebt, die Testmöglichkeiten so rasch als möglich auszubauen», versichert sie. Und betont:

«Dies hängt vor allem von den personellen Ressourcen ab.»

Wann genau das zweite Testcenter seine Arbeit aufnehmen werde, kann Michèle Blöchliger noch nicht sagen, geplant ist es für die kommende Woche. Sie rät dazu, beim Hausarzt nachzufragen.



Bis zu dreifach höhere Testnachfrage seit Einführung der Zertifikatspflicht

Wer sich in Obwalden um einen Testtermin bemüht, hängt oft sehr lange in der telefonischen Warteschlaufe, bis sich jemand meldet. «Die Nachfrage nach Tests hat sich seit Einführung der Zertifikatspflicht mindestens verdreifacht», betont der Leiter des Obwaldner Gesundheitsamtes, Olivier Gerber. Die Öffnungszeiten des Test- und Impfcenters wurden bereits in den vergangenen Wochen erweitert.

Seit Montag wurde und wird die Kapazität immer weiter kontinuierlich erhöht, um am Mittwoch eine Verdoppelung der Testkapazitäten zu erreichen. So will man den Bedürfnissen vor den Herbstferien gerecht werden.

Am Donnerstag bezieht das Testzentrum aus Platzgründen zusätzlich das obere Stockwerk in der Truppenunterkunft Freiteil Sarnen. Gerber windet allen Beteiligten ein Kränzchen. «Zusammen mit der Firma Misanto, dem Kantonsspital und der ortansässigen Ärzteschaft konnte kurzfristig auf die schlagartig sehr stark erhöhten Nachfrage reagiert werden.» Schwierig sei es vor allem auch personell mit dem «Peak» der Testnachfrage umzugehen, hält Olivier Gerber fest.

«Zurzeit wird das zusätzliche medizinische Personal, das innerhalb einer Woche rekrutiert wurde, in die Prozesse eingebettet.»



Thomas Krech, der CEO der Firma Misanto, lobt die ärztlichen Institutionen in Obwalden, die bei der Suche nach temporärem Personal geholfen haben. Er ging am Mittwoch von einer Verdreifachung der Testkapazitäten ab Donnerstag aus.



Thomas Krech, Chef von Misanto, Betreiber des Impf- und Testzentrums in Obwalden. Bild: PD

Als «berechtigt» bezeichnet Krech Beschwerden, die Personen mit Coronasymptomen betreffen. «Diese hatten wir zu wenig auf dem Radar», sagt er selbstkritisch und betont, dass jetzt eine Priorisierung stattfinde. Patienten mit Symptomen und solche, die einen Test für einen Arztbesuch oder den Besuch von Angehörigen im Spital brauchen, sollen klar Vorrang haben vor solchen, die in die Disco oder ins Restaurant wollten.

Auch soll neu das Selbstanmeldungs-Tool, das beim Impfen bereits verwendet wird, für Testtermine genutzt werden können. Weniger angenommen wurde die Misanto-App, ist sich Thomas Krech bewusst. Gerade über diese würde jeder auch ausserhalb der Bürozeiten zeitnah einen Termin bekommen. Auch per E-Mail seien Termine erhältlich. Probleme seien eben auch entstanden, weil man in Obwalden nicht auf andere Kanäle als die Telefon-Hotline ausgewichen sei. Letztlich sei es auch eine Frage der Finanzen. Krech argumentiert mit Problemen durch die mehrfach gesenkten Rückerstattungstarife des Bundes.



Martin Sigg, Präsident des Obwaldner Ärzteverbandes OW-Cura, führt die aktuellen Engpässe auf die Zertifikatspflicht zurück. Die Firma Misanto, die der Obwaldner Bevölkerung bisher in der Pandemie gute Dienste beim Impfen und Testen geleistet habe, nimmt er in Schutz. Die kurzfristige Einführung der Zertifikatspflicht sei so weder für Misanto noch für den Kanton vorhersehbar gewesen. Er empfiehlt Patienten mit Grippesymptomen, sich bei ihrer Hausärztin respektive ihrem Hausarzt zu melden, falls sie bei Misanto telefonisch nicht durch die Leitung kommen.

Wo gibt's nun doch noch einen Test?

Und wo sind noch kurzfristig Test-Termine in Obwalden zu bekommen? Die Löwen-Apotheke in Sarnen bietet als Schnelltests Nasen-/Rachenabstriche mit Zertifikat an. Doch auch dort sind bis Mitte Oktober keine Termine mehr verfügbar. Bleibt noch die persönliche Anfrage beim eigenen Hausarzt. Die Hausarztpraxis Sarnen beispielsweise bestätigt auf Nachfrage, aufgrund der aktuellen Überlastung des Testzentrums ihre eigenen Patienten auf Wunsch zu testen. Franziska Preisig, Inhaberin des Stansstader Reisebüros Preisig Reisen GmbH, empfiehlt die Website www.onedoc.ch. Dort werden alle verfügbaren Termine in den Nachbar-Kantonen gelistet.