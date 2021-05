Ob-/Nidwalden Wenn der Gemeindeschreiber der Geschäftsführer ist – das sind die Meinungen dazu In einigen Gemeinden hat der Gemeindeschreiber die Kompetenz eines Geschäftsführers. Sarnen, Engelberg und Lungern sind zufrieden damit. Stansstad hat das System angepasst. Stans ging den umgekehrten Weg. Matthias Piazza 25.05.2021, 17.40 Uhr

Der Geschäftsführer leitet die Verwaltung und der Gemeinderat wird von Alltags- und Routinegeschäften entlastet. Dieses sogenannte Geschäftsführermodell steht unter Beschuss – zumindest in Ebikon. Dort wollen es die meisten Parteien wieder abschaffen. Die CVP will lieber «einen starken Gemeinderat» und daher dessen Pensen von heute 40 bis 49 Prozent pro Mitglied auf mindestens 70 Prozent erhöhen. Als Hauptgrund für den Rückzug zu auch operativ und nicht nur strategisch tätigen Gemeinderäten nannte CVP-Co-Präsident Alex Fischer die Angleichung an die anderen K5-Gemeinden (Emmen, Horw, Kriens und Luzern). «Man diskutiert untereinander auf Augenhöhe, wenn alle Gemeinderäte auch operativ tätig sind.»

Sarnen hat vor über zehn Jahren als erste Obwaldner Gemeinde auf das Geschäftsleitungsmodell umgestellt. Dabei fällt der Gemeinderat alle strategischen Entscheidungen. Die Geschäftsleitung als zusätzliche Ebene zwischen Gemeinderat und Verwaltung unter dem Vorsitz des Gemeindeschreibers kann alle operativen Entscheidungen bis 100’000 Franken treffen. Ihr gehören nebst dem Gemeindeschreiber auch die vier Abteilungsleiter der Verwaltung an. Zu fünft tragen sie die Verantwortung für den Betrieb der Gemeindeverwaltung und sind zuständig für zweckmässige Abläufe. Die Gemeinderäte, die ihre Aufgabe im Milizamt ausführen, können sich so auf ihren politischen Auftrag konzentrieren. «Dieses Führungsmodell hat sich sehr bewährt und ist auch von der Bevölkerung akzeptiert», sagt dazu Gemeindepräsident Jürg Berlinger.

Bevölkerung vermisste direkten Kontakt zum Gemeinderat

Auch Stansstad führt seit vergangenem Jahr dieses Modell, bei dem der Gemeindeschreiber, seine Stellvertreterin und die Leiter der Finanzverwaltung und des Bauamtes die Geschäftsleitung bilden. Dabei kann diese etwa in eigener Kompetenz Mitarbeiter im Rahmen des bewilligten Budgets einstellen. Zwischen 2006 und 2020 hatte der Geschäftsführer gar noch mehr Kompetenzen. In dieser Funktion war er der Vorgesetzte der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder. «Es gab Schnittstellenprobleme», begründet Gemeindepräsident Beat Plüss die Systemänderung. «Er war auch die Ansprechperson für die Bevölkerung. Diese empfand das als wenig bürgernah. Sie vermisste den direkten Kontakt zum Gemeinderat.» Als der bisherige Geschäftsführer vergangenes Jahr gekündigt habe, habe der Gemeinderat die Gelegenheit zur Systemänderung wahrgenommen.

Die Lungerer hatten sich an der Herbstgemeindeversammlung 2015 für das Geschäftsführermodell ausgesprochen, das dann auf 1. Juli im Jahr darauf in Kraft trat, mit dem Ziel, den Gemeinderat operativ und administrativ zu entlasten. «Die Ratstätigkeit wird somit besser mit Familie, Beruf und Freizeit vereinbar» und somit attraktiver, hiess es damals in der Botschaft. Davon ist Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann nicht restlos überzeugt. Dieses Führungsmodell sei sehr anspruchsvoll und der Schnitt zwischen Operativem und Strategischem sei in einer kleinen Gemeinde, wo jeder jeden kennt, nicht immer einfach zu vollziehen. «Die Bürger vertrauen ihre Anliegen vielfach den gewählten Gemeinderäten an und erwarten die Hilfestellung von dieser Seite. Das bedingt für den Gemeinderat, den Geschäftsführer und die Verwaltung gegenseitiges Vertrauen und eine gute Kommunikation.» Diese sei zentral für dieses Modell. Der gegenseitige Respekt und der sinnvolle Fluss der Informationen seien Grundlage, um bei diesem Modell langfristig befriedigend zusammenarbeiten zu können.

«Der Gemeinderat wurde spürbar entlastet»

Von einem Erfolg des am 1. Juli 2016 eingeführten Geschäftsführermodells spricht hingegen der Engelberger Talammann Alex Höchli. «Der Gemeinderat wurde spürbar entlastet und hat nun mehr Zeit für politische Belange und Anliegen. Das Modell hat sich im Alltag sehr bewährt.» Wenn nötig, könne der Gemeinderat jederzeit auf das operative Geschäft Einfluss nehmen. Wichtig sei ein intensiver Informationsaustausch zwischen Gemeinderat und Geschäftsführer. Das funktioniere in Engelberg hervorragend. Auch die Bevölkerung habe das Modell, wofür sie sich an der Urne damals deutlich aussprach, gut akzeptiert. «Der Austausch zwischen dem Gemeinderat und den Bürgern hat nicht gelitten. Bei Verwaltungsfragen macht es halt bei unserem Modell Sinn, dass sich der Geschäftsführer damit befasst, damit haben die Bürger auch kein Problem.»

Den von der Ebikoner CVP angesprochenen Nachteil, dass man mit den anderen Gemeinderäten nicht auf Augenhöhe diskutieren könne, wenn nicht alle operativ tätig seien, sieht er nicht. «Nebst der Gemeindepräsidentenkonferenz treffen sich auch die Gemeinderäte der jeweiligen Departemente regelmässig, aber auch Bereichsleiter wie etwa an der Gemeindeschreiber- oder Bauchefkonferenz. Das sind sehr fruchtbare Begegnungen.»

Zu einem positiven Fazit kam auch die Evaluation, die der Gemeinderat 2019 von einem externen Büro ausführen liess. Demnach erfolgte die angestrebte Trennung zwischen politisch-strategischen Aufgaben und den Alltags- und Routinegeschäften konsequent. Die Verwaltung verfüge über ausreichende Kompetenzen, womit der Einwohnergemeinderat von operativen Alltagsgeschäften entlastet sei und die politisch-strategische Führungsverantwortung wahrnehmen könne.

Stanser Gemeinderat rückte näher zur Verwaltung

Stans geht einen anderen Weg. «Vor zwei Jahren haben wir uns mit Führungsmodellen auseinandergesetzt und dabei herausgefunden, dass das Geschäftsführermodell nicht das Richtige für uns ist», sagt Gemeindepräsident Lukas Arnold. Mit der Einführung des kooperativen Verwaltungsmodells ist der Stanser Gemeinderat gar näher zum operativen Tagesgeschäft der Verwaltung gerückt: «Das hat den Vorteil, dass wir enger in die Gemeindeführung eingebunden sind und mehr Einfluss nehmen können. Dieser Vorteil überwog bei unseren Überlegungen den Nachteil der fehlenden Entlastung für den Gemeinderat.»