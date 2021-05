Ob- und Nidwalden First Responder erhalten Gratis-Ausbildung Der Samariterverband Unterwalden übergibt der Bevölkerung 50 Gratis-Kursplätze für Ersthelfende. Damit wird das Netzwerk gestützt. Ruedi Wechsler 09.05.2021, 11.39 Uhr

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute – und manchmal vergeht zu viel Zeit, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Deshalb wurde das System der First Responder ins Leben gerufen: Die Ersthelfer, die in der Gegend wohnen, sind rasch vor Ort und können mit der Reanimation des Patienten beginnen. Seit März 2021 ist das First-Responder-Netzwerk Zentralschweiz flächendeckend in Ob- und Nidwalden, Uri und Luzern aktiv. «Die Ersthilfe ist enorm wichtig», sagt Roland Zeidler, Verbandspräsident der Samariter Unterwalden, dem 16 Vereine angehören. Nun sei mit dem Beitritt von Obwalden eine Lücke geschlossen worden.

Schlichte, sympathische Zeremonie

Zu diesem Anlass haben sich die Samaritervereine von Ob- und Nidwalden ein spezielles Geschenk ausgedacht: Sie stellen 50 Kursplätze für die Ausbildung zum First Respondern zur Verfügung. An der schlichten, aber sympathischen Zeremonie in Stans überreichten Brigitte Hitz vom Samariterverein Sarnen und Andreas Birrer vom Samariterverein Lopper den beiden Landammännern von Nid- und Obwalden, Othmar Filliger und Christian Schäli, am Samstag symbolisch den Check für diese 50 Kurse. Sie alle kommen in den Genuss einer unentgeltlichen Kursteilnahme und verpflichten sich dann, sich als First Responder zu engagieren.

Brigitte Hitz, Sarnen (ganz links), und Andreas Birrer (ganz rechts) überreichten den beiden Landamännern Christian Schäli und Othmar Filliger symbolisch den Check. Zweiter von rechts: Verbandspräsident Roland Zeidler. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 8. Mai 2021)

«Dank der modernen Technik, die jede Person im Hosensack mitträgt, ist die Alarmierung ohne zusätzlichen Aufwand einfach und schnell möglich», sagt Verbandspräsident Zeidler. «Mit dem heutigen Geschenk wollen wir die Bevölkerung motivieren, sich als First Responder für den Mitmenschen zu engagieren.» Brigitte Hitz vom Verein in Sarnen freut sich sehr, dass nun dieses Projekt auch in Obwalden diesen Frühling starten konnte und sagt: «Schwendi, Wilen und Kägiswil, um nur einige zu nennen, sind noch spärlich abgedeckt und es geht bei einem Notfall einfach zu lange.»

Schon mit sechs Jahren bei den Helfern

Die Geschichte der Ersten Hilfe geht zurück auf Feldweibel Ernst Möckli, der die ersten Hilfeleistungskurse organisierte. 1965 folgten die ersten Nothelferkurse. Seit 1977 sind diese für alle Autofahrer obligatorisch. Für Andreas Birrer, Präsident des Samaritervereins Lopper – 2018 aus der Fusion der beiden Vereine Hergiswil und Stansstad entstanden – ist der First Responder ein wichtiger Part in der Rettungskette. Birrer selber ist dem Verein bereits mit sechs Jahren beigetreten und arbeitet heute als Rettungssanitäter im Kantonsspital Luzern. «Für mich ist Erste Hilfe absolut selbstverständlich», sagt Birrer. «Ich will die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt leisten, damit ich dem Patienten oder Verunfallten allenfalls ein Überleben ermöglichen kann.» Zudem könne er mit seinem Ersteinsatz Folgeschäden minimieren oder sogar eliminieren, erklärt der Hergiswiler.

Grosse Freude herrscht auch beim Obwaldner Landammann Christian Schäli. «Das Leben ist von unschätzbarem Wert und nicht quantifizierbar», sagte er. «Jedes Leben, das wir mit First Respondern retten können, ist ein gewaltiger Wert. Die Zeitüberbrückung bis zur professionellen Hilfeleistung ist ganz zentral.»