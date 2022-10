Berufsinformationstage in Nid- und Obwalden sind erfolgreich

Ob- und Nidwalden Jugendliche erhalten wertvolle Impulse für ihre Berufswahl Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse nutzten in ihren Herbstferien die Berufsinformationstage. In beiden Kantonen wurden gegen 60 Lehrberufe vorgestellt. 14.10.2022, 15.31 Uhr

Welcher Beruf ist der richtige für mich? Mit dieser Frage sind die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe konfrontiert. Den passenden aus den vielen Berufen zu finden, ist herausfordernd. «Die Jugendlichen können sich zwar über Websiten und Broschüren informieren. Entscheidend ist aus Sicht der Fachleute jedoch das eigenständige Wahrnehmen der Berufe», heisst es in einer Mitteilung der Kantone Ob- und Nidwalden. «Berufseinblicke bilden ein wichtiges Element im Berufswahlprozess der Jugendlichen.»

Bei den Berufsinformationstagen können Berufe selber ausprobiert werden. Bild: PD

Arbeiten selbst ausprobieren

Einen ersten solchen Einblick ermöglichen die Berufsinformationstage (BIT), die von der Berufs- und Studienberatung Nidwalden und der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden seit über 25 Jahren organisiert werden. Die Jugendlichen und ihre Eltern erhalten so Gelegenheit, verschiedene Berufe direkt in Lehrbetrieben kennen zu lernen und mit Berufsleuten und Lernenden ins Gespräch zu kommen. Der Hauptfokus liegt dabei auf den wichtigsten Tätigkeiten und Anforderungen für den Beruf. «Dabei schätzen die Jugendlichen vor allem, dass sie Arbeiten selbst ausprobieren können.»

In der zweiten Herbstferienwoche haben sich 53 Lehrbetriebe aus Obwalden und Nidwalden engagiert. Sie stellten gesamthaft 59 Lehrberufe vor. Über 40 Prozent aller Jugendlichen der 8. Klasse meldeten sich für Veranstaltungen an. «Einige haben sich für einen bestimmten Beruf interessiert und wählten dieses Angebot aus, andere entschieden sich für ein breiteres Spektrum und besuchten bis zu vier Veranstaltungen.»

Persönliche Erkenntnisse gewinnen

Ein Schüler berichtete, dass er den gewählten Beruf noch wenig kennen würde und nun in kurzer Zeit wertvolle Eindrücke erhalten habe. Ein Vater erwähnte: «Ich finde die Berufsinformationstage ein tolles Angebot. Es ist wichtig, dass ich meine Tochter begleiten kann. Wir können anschliessend die Erfahrungen gemeinsam besprechen und nächste Schritte planen.» Eine andere Schülerin realisierte bei einer Veranstaltung, dass diese Arbeit «voll zu ihr passt!», während ein Jugendlicher merkte, dass er von einem Beruf ganz andere Vorstellungen hatte.

Das Angebot komme auch bei den Berufsbildnerinnen und -bildnern gut an. Und Sandra Portmann, Leiterin Berufs- und Studienberatung, lobt die Zusammenarbeit stellvertretend für beide Kantone. «Nachdem im Unterricht die persönlichen Interessen und Stärken eruiert worden sind, geht es bei den BIT darum, niederschwellig in Berufe reinzuschauen, Vergleiche vorzunehmen und abzuschätzen, ob man auf dem richtigen Weg ist», so die Mitteilung. In einem nächsten Schritt werden die Berufe in Schnupperlehren über einen längeren Zeitraum näher kennen gelernt. (pd/zf)