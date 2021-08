Tourismus Ob- und Nidwalden Übernachtungen nehmen wieder etwas zu – Touristiker hoffen auf goldenen Herbst und starken Winter Die Logiernächte bleiben auch heuer so tief wie im Vorjahr. Um möglichst viele Gäste anzulocken, haben viele Tourismusregionen ihre Strategie angepasst. Jana Arnold und Florian Arnold 06.08.2021, 05.00 Uhr

Auch in Nidwalden und Obwalden beruhigt sich die Lage für den Tourismus offenbar. Obwalden liegt in der Statistik mit 150'000 Übernachtungen im ersten Halbjahr bereits über der Zahl vom Vorjahr (145'000), jene von 329'000 Logiernächten von 2019 ist damit aber noch bei weitem nicht erreicht.

Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus. PD

«Es ist kein Hammer-Jahr», sagt Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus. Dennoch zeigt er sich nicht völlig enttäuscht von der bisherigen Saison.

«Wir haben immerhin gleich viele Gäste wie im Vorjahr zu verzeichnen.»

Im Sarneraatal könne man sogar ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zu 2020 vorweisen. Besonders Sarnen selbst habe dabei gut abgeschnitten, und gleich viele Touristen wie 2019 angelockt.

Etwas weniger rosig sieht es in Engelberg aus. Dort haben acht Prozent weniger Personen im Hotel übernachtet als im ersten Halbjahr 2020, wie Andres Lietha, Direktor von Engelberg Tourismus, bilanziert. Vor allem im Mai und Juni sei man normalerweise auf asiatische Touristen angewiesen. Diese seien in diesem Jahr fast vollständig ausgeblieben. Mehr angetroffen habe man dafür inländische Touristen, aber auch Reisende aus Nachbarstaaten der Schweiz. Lietha erklärt:

«Das Fliegen gestaltet sich immer noch kompliziert. Viele wollen deshalb mit dem Auto anreisen.»

Strategiewechsel vollzogen

Auf diese sich verändernden Anforderungen haben sich die Tourismusgebiete denn auch eingestellt. Obwalden Tourismus hat von Mai bis Juni in Basel eigens einen Pop-up-Store angemietet, um die eigenen Vorzüge anzupreisen. «Wir planen, dies in Zukunft auch in der Westschweiz durchzuführen», so Scardino. So waren es vor allem die Romands, die neu auf dem deutschschweizerischen Tourismusmarkt aufgetaucht sind – und auch bleiben sollen.

«Wir denken, dass die Veränderungen nachhaltig sein könnten.»

In Engelberg hat man in dieser Saison vermehrt auf Familien gesetzt. «Wir haben neu einige Angebote realisiert, die für die ganze Familie ansprechend sind», meint Lietha. So kann man auf dem Titlis nun auch übernachten, geführte Wanderungen unternehmen oder Sterne beobachten.

Der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha. PD

Und wie soll es in der zweiten Jahreshälfte aussehen? «Spätsommer und Herbst sind sehr wetterabhängig», schildert der Engelberger Tourismusdirektor.

«Für den Winter sind wir jedoch optimistisch. Dort erwarten wir auch wieder mehr ausländische Gäste.»

Auch Daniel Scardino hofft, dass sich 2021 wenigstens noch der Herbst von seiner schönsten Seite zeigt. Er rechnet je nach Bedingungen weiterhin mit einem Anstieg von zehn bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Wir hoffen, das Niveau halten zu können.»

Im gleichen Dorf übernachtet

Auch Nidwalden weist für das erste Halbjahr mit 101'000 Übernachtungen bessere Zahlen als im Vorjahr (64'000) aus. 2019 lag man bei 148'000 Übernachtungen. Nicht zuletzt konnten die lokalen Betriebe auch von Einheimischen profitieren. «Es gibt sogar Einheimische, die im selben Dorf in Hotels übernachtet haben», erzählt Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus. Der Grund dafür seien Feierlichkeiten, die nachgeholt würden, wie etwa Hochzeitstage oder Diplomfeiern. Die geöffneten Hotels seien bis zu 90 Prozent ausgelastet gewesen. Gegenüber der Stadt stehe man besser da. «Die Gäste suchten die Natur und die Berge eher, um sich zu erholen», so Lussi-Waser. Einen Strich durch die Rechnung machte schliesslich das Wetter.

Josef Lussi-Waser. Bild: Kurt Liembd

«Der Regen war mit vielen Absagen verbunden und auch Tagesgäste blieben aus.»

Auch in Nidwalden haben mehr Westschweizer Ferien gemacht. «Wir hoffen, dass dies einen nachhaltigen Effekt hat», sagt Lussi-Waser. Spezielle Marketingmassnahmen habe man aber für die Westschweiz nicht getroffen. Was Broschüren und Informationen angeht, sei vieles auf Französisch vorhanden. Zudem verweist Lussi-Waser an den grossen Bruder luzern.com: Die Website ist komplett auch auf Französisch erhältlich. Er stellt aber klar:

«Wir fokussieren uns auf die Deutschschweiz entlang der A2.»

Die Schweizer hätten die eigenen Regionen wieder frisch für sich entdeckt. «Das war eine Chance für Nidwalden.» Ein sehr wichtiger Markt bleiben aber die Einheimischen – die umliegenden Kantone eingeschlossen. «Wir merken etwa bei Wettbewerben eine grosse Beteiligung auch von Obwalden und Luzern», sagt Lussi-Waser. Dort ziehen vor allem kulinarische Wanderungen, die auf Faltkarten zusammengefasst sind, nidwalden.com.