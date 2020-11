Ob- und Nidwalden zahlen an den Ausbau von Bike-Routen Für rund 1,85 Millionen Franken sollen in Engelberg und Wolfenschiessen Angebote für Bikerinnen und Biker geschaffen werden. Die Kantone Ob- und Nidwalden wollen sich mit insgesamt 322'000 Franken daran beteiligen. 12.11.2020, 10.19 Uhr

Biker auf dem Jochpass ob Engelberg. (Bild: Roger Grütter, 13. Juli 2019)

(sda) Die vor einem Jahr gegründete Bike-Kommission Engelberg plant Bike-Trails in Engelberg/Wolfenschiessen, einen Schulungsparcours (Skills-Park) im Gebiet Gerschniwald und Massnahmen zur Prävention und Vermarktung im Mountainbike-Bereich. Für Planungs- und Projektierungsarbeiten habe man einen A-fonds-perdu-Beitrag in Aussicht gestellt, teilten die Kantone Ob- und Nidwalden am Donnerstag mit.