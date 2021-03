Pandemie Ob- und Nidwaldner Spitalpersonal erhält einen Coronabonus In Nidwalden wird der April- oder Mai-Lohn aufgestockt, in Obwalden gibt es als Entschädigung für die Coronazusatzleistungen zwei Freitage fürs Personal. Florian Arnold 06.03.2021, 05.00 Uhr

Im Kantonsspital Nidwalden erhalten die Mitarbeitenden Coronaboni. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 16. November 2020)

Im vergangenen Jahr mussten sie sich mit Applaus begnügen. Nun darf sich das Spitalpersonal an verschiedenen Orten über einen Coronabonus freuen, wie vergangene Woche etwa aus Zug oder Luzern bekannt wurde. Auch das Kantonsspital Nidwalden zahlt eine spezielle Vergütung aus, wie auf Anfrage bestätigt wurde. «Das Kantonsspital Nidwalden war auch im Pandemiejahr 2020 in jeder Beziehung erfolgreich», sagt Spitaldirektor Urs Baumberger. «Dies ist bemerkenswert, da die Pandemiesituation und die Rahmenbedingungen für das Spital und die Mitarbeitenden sehr herausfordernd waren.» Nur dank der Mitarbeitenden und der guten Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital und anderen Leistungsanbietern habe man 2020 so gut meistern können. «Die Mitarbeitenden wollen wir daher mit einer ausserordentlichen Erfolgsbeteiligung, einer Corona-2020-Prämie belohnen.»

Keine Unterschiede zwischen Abteilungen

Wie hoch diese Coronaprämie ausfallen wird, kann der Spitaldirektor allerdings noch nicht beantworten. «Der Betrag wird zusammen mit dem Jahresabschluss 2020 vom Spitalrat Ende März 2021 behandelt und definitiv festgelegt.» Voraussichtlich werden sämtliche Mitarbeitenden berücksichtigt. Unterschiede etwa für das Intensivpflegepersonal will man dabei nicht vornehmen, denn eine genaue Abgrenzung der Belastungen sei sehr schwierig abzuschätzen. «Allen gerecht zu werden, ist wohl nicht möglich. Darum wurde entschieden, keine Differenzierung zu machen.» Ausbezahlt werden soll der Betrag im kommenden April oder Mai. Doch kann eine solche Prämie den Zusatzaufwand des Personals überhaupt angemessen entschädigen?

«Wohl nicht vollends», sagt Baumberger. Zu berücksichtigen sei, dass bei gewissen Abteilungen während des Coronajahres 2020 die Stellenpläne erhöht wurden. Der Spitaldirektor betont, dass jegliche Zusatzaufwände wie Überzeiten oder Überstunden vollumfänglich abgegolten worden seien. Trotzdem: «Das Personal war im Coronajahr sicher besonders gefordert», weiss Baumberger. Neben dem Druck, wirtschaftlich zu sein und die Kosten im Griff zu behalten, sei es eine Herausforderung gewesen, die Zufriedenheit der Patienten, Zuweiser und des Personals zu gewährleisten. Der Spitaldirektor spricht von einem Zielkonflikt. «Selbstverständlich sind wir bemüht, ein attraktiver Arbeitgeber und damit konkurrenzfähig zu sein.»

In Obwalden gibt es zwei Freitage mehr

Auch das Kantonsspital Obwalden sieht eine Coronaprämie vor, wie Spitaldirektor Andreas Gattiker auf Anfrage bestätigt. So hat die Spitalleitung entschieden, allen Mitarbeitenden zwei zusätzliche Freitage zu gewähren. Diese müssen bis Ende Jahr bezogen werden. «Die zweite Welle hat das Spitalpersonal stark gefordert, da neben den sehr aufwendigen Coronapatienten gleich viele Patienten wie im Jahr 2019 behandelt wurden, trotz Lockdown von eineinhalb Monaten», sagt Gattiker. Auch in Obwalden seien die Zusatzaufwände in Form von Überzeitentschädigung abgegolten worden. «Das Personal war gefordert. Ein Covid-Patient hat je nach Schwere der Erkrankung einen Faktor 1.2 bis 2 in der Pflegeintensität. Entsprechend muss Personal eingesetzt werden», so der Obwaldner Spitaldirektor.

Das Kantonsspital Zug hat laut SRF die aktuelle Situation zum Anlass genommen, Anpassungen in den Gesamtarbeitsverträgen vorzunehmen und etwa den Pikettdienst grosszügiger abzugelten. Die Kantonsspitäler Obwalden und Nidwalden kennen allerdings keinen Gesamtarbeitsvertrag.