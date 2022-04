Hühnerei Alternative: Hier gibt's Wachtel-Ostereier aus Nidwalden

Wachteleier «Eiertütschen light»: Nidwaldner Familie bietet die Alternative zu Hühner-Ostereiern Die Familie Nickelt züchtet Wachteln in Obbürgen. Die kleinen Eier der Vögel sind beliebt, rentabel sei die Zucht aber nicht, sagt die Züchterin. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 14.04.2022, 04.50 Uhr

Sie laufen im Stall umher, wackeln dabei mit dem Kopf, flattern gelegentlich mit den Federn und picken mit ihren Schnäbeln Körner vom Boden auf. Was im ersten Moment nach dem Innenleben eines Hühnerstalls tönt, ist eine Beschreibung des Wachtelschopfs der Familie Nickelt in Obbürgen. 50 Japanische Wachtelhennen, sechs Hähne und zehn Wachtelküken sind hier in mehreren Gehegen zu Hause.

Die Wachtelzüchterin Ariane Nickelt mit ihrem jüngsten Sohn Sawyer (7). Bild: Manuel Kaufmann (Obbürgen, 4. April 2022)

Wie die Hühner legen auch Wachtelhennen täglich ein Ei. Da eine Wachtel nicht einmal halb so gross wird wie ein Huhn, sind auch die Eier um einiges kleiner. Mit ihrer gemusterten Schale und ihrer Grösse erinnern sie ein wenig an verpackte Schoggieili. In der Küche können sie wie Hühnereier verwendet werden. Pro Hühnerei rechnet man etwa vier Wachteleier.

Die kleinen Eier sind gefragt, viele Anbieter gibt es aber nicht. Dies spürt auch die Familie Nickelt: «Wir haben eine lange Warteliste», sagt die Mutter der Familie, Ariane Nickelt. 30 bis 40 Kunden aus Obwalden, Nidwalden und Luzern versorgt die studierte Agrarwirtschaftlerin teils wöchentlich, teils monatlich mit Wachteleiern.

Blick in den Wachtelschopf in Obbürgen: Hier leben über 50 Japanwachteln in mehreren Gehegen. Bild: Manuel Kaufmann (Obbürgen, 4. April 2022)

Schwächere Allergie dank Wachteleierkur

Begonnen hat die Wachtelzucht der Nickelts vor acht Jahren mit einigen wenigen Wachteln in einem Gehege auf dem Balkon. Der älteste von drei Söhnen litt unter einer starken Pollenallergie. Ein Mix aus Wachteleiern und Orangensaft, den er täglich zu sich nahm, wirkte sich positiv auf seine Allergie aus. Seither ist die Familie Nickelt überzeugt von der Heilwirkung der Wachteleier. Im Sommer 2017 konnten sie ihre Wachteln in einen Schopf auf einem Bauernhof in Obbürgen zügeln. Bald fingen sie an, auch Freunde und Bekannte mit Eiern zu beliefern. Das vorhandene Angebot an Wachteleiern sprach sich herum und stiess auf grosses Interesse. Mittlerweile zählt die Familie neben privaten Kunden auch das Bürgenstock Resort zu ihrer Kundschaft.

Eine Legehenne der Japanwachteln erreicht etwa eine Grösse von 20 Zentimetern. Bild: Manuel Kaufmann (Obbürgen, 4. April 2022)

Trotz der grossen Nachfrage wollen Ariane Nickelt und ihr Mann Matthias die Zucht nicht noch weiter ausbauen. «Es soll ein Hobby bleiben», sagt Ariane Nickelt. Auch aus finanzieller Sicht lohne sich ein Ausbau nicht. «Generell rentiert die Wachtelhaltung nicht», sagt Ariane Nickelt. Die Tiere hätten einen hohen Futterbedarf und beanspruchen viel Zeit. «Mein Mann und ich sind täglich etwa 2 Stunden mit den Wachteln beschäftigt», sagt die gebürtige Deutsche. Einen ganzen Tag in der Woche brauche sie zudem, um die Eier auszutragen. Im Angebot haben die Nickelts 6er-, 12er- oder 18er-Kartons zum Preis von 50 Rappen pro Ei.

An Ostern gibt's bei den Nickelts gefärbte Wachtel-Ostereier. Bild: Manuel Kaufmann (Obbürgen, 4. April 2022)

Trotz grosser Beliebtheit gibt es keinen Ansturm vor Ostern

Vor den Festtagen ist bei den Nickelts Eierfärben angesagt. «Für uns und für die Kunden gibt es an Ostern gefärbte Wachtel-Ostereier», sagt Ariane Nickelt. Einen grossen Ansturm auf die Eier gebe es nicht vor Ostern. Man habe hauptsächlich Stammkunden und nur wenige einzelne Anfragen, erklärt Ariane Nickelt. Einzelbestellungen seien aber jederzeit möglich, auch an Ostern. Eiertütschen gehe übrigens auch mit Wachteleiern. Wenn es nach Ariane Nickelt geht, sind diese aber viel zu schade dafür.

Wachtelzüchten im Trend: Bis 50 Wachteln geht dies ohne Ausbildung. Bild: Manuel Kaufmann (Obbürgen, 4. April 2022)

Während der Coronazeit kam die Wachtelzucht mehr in den Trend. Ariane Nickelt geht davon aus, dass sich damit viele Leute die Zeit vertrieben, als das Leben hauptsächlich in den eigenen vier Wänden stattfand.

«Insbesondere viele junge Männer bestellten bei uns in den letzten zwei Jahren ein Wachtelaufzucht-Set»,

sagt sie. Das Set beinhaltet alles von Käfig über Brutgerät bis hin zu Futter und Wärmeplatte. Für die Wachtelhaltung benötige man keine Ausbildung, solange man nicht mehr als 50 Wachteln besitze.

Für interessierte Familien bietet Ariane Nickelt auch Informationsanlässe zum Thema «Einführung in die Wachtelhaltung» an. Diese finden je nach Anmeldungen etwa einmal im Monat statt. Mehr Informationen unter www.wachtelschopf.jimdofree.com.

