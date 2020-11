Obbürger Feuerwehrdepot kann saniert werden Die Stansstader gaben an der Gemeindeversammlung grünes Licht für den Kredit über 690'000 Franken für die Sanierung des Obbürger Feuerwehrdepots. Und die Gemeinde ist nächstes Jahr nicht mehr Besitzerin des Bootshafens. Matthias Piazza 25.11.2020, 10.01 Uhr

Das Depot der Feuerwehr Obbürgen mit Baujahr 1985. Bild: Urs Hanhart (Obbürgen, 6. November 2020)

Die Feuerwehr Obbürgen bekommt ein neues Feuerwehrlokal – oder zumindest fast. An der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend haben die 82 anwesenden Stansstaderinnen und Stansstader einstimmig einem Bruttokredit über 690'000 Franken zugestimmt. Damit kann der Gemeinderat die Fassade und das Dach des zweigeschossigen Feuerwehrgebäudes, das auch noch einen Zivilschutzkeller, eine Waschküche und einen Technikraum beinhaltet, energetisch sanieren. Auch die abgenutzten Fenster, Sanitäranlagen und die Küchen in den beiden Wohnungen werden ersetzt. Zudem werden die Innenräume des sanierungsbedürftigen Gebäudes mit Baujahr 1985 sanft saniert und die bestehende Luft-/Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Auf dem Dach gibt's eine 160 Quadratmeter grosse Solaranlage. Ennetbürgen beteiligt sich mit 150'000 Franken an der Sanierung, weil ein Teil des Obbürger Feuerwehreinzugsgebiets im Bürgenstockgebiet auf Ennetbürger Boden liegt.