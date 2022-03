Oberdorf Bei Gemeinderat und Schulrat kommt es zu stillen Wahlen In Oberdorf sind drei neue Gemeinderäte vorgeschlagen. Auch der Schulrat wird aufgefrischt. 29.03.2022, 17.03 Uhr

In Oberdorf kommt es zu stillen Wahlen, wie die Gemeinde mitteilt. Für die Gemeinderats- und Schulratswahlen vom 15. Mai seien bis zum Fristende am Montagmittag genau so viele Wahlvorschläge eingegangen, wie Sitze zur Verfügung stehen. Vorgeschlagen sind somit: