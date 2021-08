Bahnübergang Bünt in Oberdorf soll aufgehoben werden

Oberdorf Der Bahnübergang Bünt soll aufgehoben werden Er diente als Zufahrt für einen Bauernhof. Nun plant die Zentralbahn, den Bahnübergang bei Oberdorf aufzuheben. Für die neue Zufahrt braucht es noch den Segen der Gemeindeversammlung. Matthias Piazza 25.08.2021, 14.13 Uhr

Eine neue Erschliessung soll den Bahnübergang Bünt überflüssig machen. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 18. August 2021)

Wer zum Bauernhof Unter Bünt will, muss das Strässchen nehmen, das bei der Engelbergstrasse abzweigt und die Linie der Zentralbahn kreuzt. Viermal in der Stunde blinkt's und es senken sich die Barrieren, weil ein Zug durchfährt. Benutzt wird er nur für das Gebiet Unter Bünt. Denn das Strässchen endet in einer Sackgasse, auch für Fussgänger.