Die Nidwaldner Landsgemeinde kehrt für einen Tag zurück

Volksfest in Oberdorf Die Landsgemeinde kehrt zurück – zumindest für einen Tag Sie gehörte bis zu ihrer Abschaffung 1996 zur festen politischen Institution in Nidwalden. Mit einem Volksfest wollen sechs Stanser Kollegen die Landsgemeinde wieder aufleben lassen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vier der sechs Stanser Kollegen, die die Nidwaldner Landsgemeinde aufleben lassen wollen (von links): Michi Achermann, Lars Achermann, Fabian Birrer und Marc Kuster. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 4. April 2022)

Lars Achermann erinnert sich nur noch schwach an die Nidwaldner Landsgemeinde. Als sie 1996 abgeschafft wurde, war der Stanser gerade mal acht Jahre alt. «Bei Bekannten, die in der Nähe des Landsgemeinderings in Oberdorf wohnten, assen wir Kuchen und verfolgten vom Balkon aus das Geschehen», erzählt er.

Dass diese Institution, die immer am letzten Sonntag im April auf dem historischen Oberdorfer Platz über die Bühne ging, Geschichte ist, bedauert er. «Wenn ich die Bilder aus Appenzell sehe, wo immer noch einmal im Jahr auf dem Landsgemeindeplatz die Leute zusammenkommen, debattieren, über wichtige politische Geschäfte abstimmen in einem festlichen Rahmen, dann fehlt mir die Landsgemeinde in Nidwalden.»

Eigentlich habe man schon vor zwei Jahren die Idee gehabt, den Landsgemeindeplatz wieder einmal mit einem solchen Anlass zu beleben. «Wegen der Pandemie haben wir zugewartet. Jetzt ist der richtige Moment dafür gekommen.»

Volksfest und Gemeinschaftsgefühl sollen im Vordergrund stehen

Lars Achermann. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 4. April 2022)

Zusammen mit seinen fünf gleichgesinnten Stanser Kollegen Marc Kuster und Fabian Birrer (beide 31), Michi Achermann (33), Urs Wagner (33) und Matthias Barmettler (35) will er die Institution wieder aufleben lassen, auch wenn dort nicht mehr über politische Geschäfte abgestimmt wird. «Das Volksfest soll im Vordergrund stehen, wo die Leute zusammenkommen und so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das tut gut nach zwei Jahren Pandemie», erzählt Lars Achermann beim Ortstermin auf dem Härdplättli.

Requisiten sollen für ein möglichst authentisches Ambiente sorgen. Es gibt ein Rednerpult, «Bänkli», Fahnen und Drehkreuze. Durch diese wurden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger früher «geschleust», wenn sich die Stimmenzähler über ein Abstimmungsresultat nicht einig waren. «Auch eine Blasmusik und eine Ländlermusik wollen wir organisieren sowie einen Streichelzoo und ein ‹Gumpischloss› für die Kinder», ergänzt Fabian Birrer. Der Anlass, der sinnigerweise auf den 24. April angesetzt ist, dem letzten Sonntag im April, an dem jeweils die Landsgemeinde stattfand, solle zu einem Volksfest für die ganze Familie werden.

Trotzdem soll die Politik nicht ganz aussen vor gelassen werden. «Wer will, bekommt für zehn Minuten eine Plattform für eine Rede und kann sich zu einem Thema äussern», meint Lars Achermann. Bereits habe jemand ein Referat über Nidwaldner Skipisten angemeldet. Dank viel ehrenamtlicher Arbeit sind sie zuversichtlich, dass sie die Kosten mit den Einnahmen aus den Getränkeverkäufen decken können.

Grosseltern seien begeistert

Die Idee der wiederbelebten Landsgemeinde stösst auf Anklang. «Vor allem die ältere Generation, die die ‹richtige› Landsgemeinde noch erlebte, freut sich über dessen Wiederauferstehung. Auch meine Grosseltern sind von der Idee begeistert», erzählt Lars Achermann. Und für die jüngere Generation, die beim Stichwort Landsgemeinde nur Bahnhof verstünde, sei dies sicher ein besonderes Erlebnis.

Ob die inszenierte Landsgemeinde ein einmaliger Gag bleibt oder zu einer festen Tradition wird, hänge auch vom Erfolg des Anlasses ab. Dafür hoffen die sechs Landsgemeinde-Freunde auch auf gutes Wetter.

Eine Nidwaldner Landsgemeinde aus dem Jahr 1995. Archivbild

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen