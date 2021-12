Rückblick: Konzertreihe auf Maria Rickenbach

Oberdorf Einmal um die Welt in 77 Minuten Für die Konzertreihe A-Horn mit dem Albin Brun Trio pilgerten zahlreiche Zuhörende in die Wallfahrtskirche Maria Rickenbach. 22.12.2021, 13.35 Uhr

Die Wallfahrtskirche war gut besucht. Bild: PD

Im Tal grauer Vorweihnachtsstress, auf Maria Rickenbach Sonne, frische Luft, ein Konzert in der Wallfahrtskirche und Gastfreundschaft im Pilgerhaus. Das seien gute Gründe gewesen, um aus dem Nebel zu steigen und die Konzertreihe A-Horn zu besuchen, so die Mitteilung von Tourismus Maria Rickenbach.

Tatsächlich pilgerten die Menschen aus dem Tal in grosser Zahl nach Maria Rickenbach. Die Wallfahrtskirche sei mit Konzertbesuchenden gut besetzt gewesen. Vorne spielten Albin Brun, Patricia Draeger und Claudio Strebel im Trio und bescherten dem Publikum eine aufregende Reise durch die ganze Welt. Sie fanden immer wieder den Bezugspunkt zur eigenen alpinen Tradition. Das Publikum tauchte in die Klangwelten des Trios ein und sah einmal den seltenen Polarvogel vor sich und kämpfte ein paar Takte weiter mit einem störrischen Kamel in der Wüste.

Die Musizierenden haben zusammen schon die halbe Welt bereist

Das Sopransaxofon besang zu Beginn des Konzertes die verstorbene Mutter Lo. Besonderen Anklang beim Publikum habe dann das Stück aus der Luzerner Seebadi gefunden, obwohl es so gar nicht in die Jahreszeit passte. Dass die drei Musizierenden zusammen schon die halbe Welt bereist hatten, habe man gut gespürt.

Ein Augenzwinkern genügte, ein Lachen zwischendurch und viel Spielfreude formten die Musik zu einem Guss. Selbst Stücke, die als Uraufführungen gespielt wurden, wirkten, als ob sie schon eine ganze Tournee hinter sich hätten. «Jetzt aber» hiess es gegen den Schluss. Zackig ging es zum Finale, bis das Trio sein Publikum mit dem Stück «Eigenthal» wieder zurück in vertraute Klänge der Volksmusik führte.

Im neuen Jahr geht die Konzertreihe weiter

Das Publikum begeisterte die musikalische Reise – ganz ohne Jetlag und CO 2 -Kompensation. Es begab sich dann in die warme Stube des Pilgerhauses, wo es von der Herzlichkeit des Personals und der Küche verwöhnt worden sei.

Die Konzertreihe A-Horn ist damit aber noch nicht zu Ende. Für das Jahr 2022 seien bereits Konzerte geplant. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website www.oberdorf-nw.ch und www.maria-rickenbach.ch. (mah)