Oberdorf: Bauer tüftelt an Edelsaft aus überschüssigen Äpfeln

Oberdorf Er möchte den Apfel «wieder salonfähig machen» – mit heimischem Produkt Paul Odermatt tüftelt zurzeit an einem Nidwaldner Edelsaft. Das Getränk wird unter anderem aus überschüssigen Äpfeln hergestellt, die sonst kaum noch Verwendung fänden. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 13.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Odermatt möchte nicht bis zu einer nächsten Abstimmung warten, bei der sich die Landwirtschaft erneut für ihr Schaffen verteidigen muss. «Lieber will ich gleich selbst zeigen, was wir Nachhaltiges produzieren.» Der Nidwaldner Bauer und Mitte-Landrat ist kein Mann der leeren Worte. Hinter ihm steht eine Obstpresse, die er aus zweiter Hand erworben hat. Seit drei Wochen mostet er damit jeden Samstagnachmittag zusammen mit Sohn Marcel Äpfel aus der Gegend.

Sie tüfteln: Noch sind Paul Odermatt und Sohn Marcel nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Edelsaft. Im Hintergrund steht die Obstpresse. Bild: Kristina Gysi (Oberdorf, 7. Oktober 2021)

Entstanden ist das Projekt durch ein Schreiben vom Obstverwertungsverband. Dieses forderte die Bauern dazu auf, keine weiteren Hochstammbäume mehr zu pflanzen. Die Begründung: ein Überschuss verschiedener Obstsorten, unter anderem an Äpfeln und Birnen. «Die Bäume sind wichtig für die Biodiversität, denn darin finden viele Insekten und andere kleine Tiere ein Zuhause», so Odermatt. Gleichzeitig tragen die Bäume Früchte – so viele Früchte, dass es zu wenige Abnehmer dafür gibt.

Die Mischung macht es aus

Was passiert also mit den Äpfeln, die keiner will? Alles in den Kompost zu werfen, war für Odermatt keine Option. Und so kam ihm die Idee des Nidwaldner Edelsafts. Entstehen soll ein Apérogetränk, etwas, das man nicht eben mal so aus der Plastikflasche trinkt, sondern an geselligen Anlässen neben dem Champagner und dem Weisswein auftischt. Wenig bis kein Alkoholgehalt, süss und perlend, ungetrübt. Die ersten Fässer sind bereits abgefüllt, hundertprozentig zufrieden ist Odermatt aber noch nicht.

In edlen Weingläsern serviert er Kostproben aus zwei verschiedenen Fässern. Der Saft aus dem ersten ist klar und prickelnd, nur mit dem Geschmack ist Odermatt nicht ganz zufrieden: «Er dürfte noch ein wenig süsser sein.» Diesbezüglich hat er beim zweiten Fass mehr Glück. Nur ist der Saft hieraus trüb und perlt zu wenig. Odermatts Fazit:

«Wenn wir eine Mischung aus diesen beiden Säften hinbekommen, dann haben wir’s.»

Seine Experimentierfreude ist auch nach drei Wochen ungebrochen.

Lieber eine Obstpresse als ein teures Auto

Der Nidwaldner Edelsaft sei ein Herzensprojekt, ein Wunsch, etwas Nachhaltiges und Regionales zu produzieren. «Wir verwenden weder Konservierungsstoffe noch wird der Saft pasteurisiert», so Odermatt. «Ausser es gibt Reste.» Auf zusätzlichen Zucker werde ebenfalls verzichtet. Das benötigte Wissen zur Saftherstellung eignet sich der Landwirt selbst an. Learning by doing ist das Motto. «Andere kaufen sich ein teures Auto, ich habe mich für die Obstpresse entschieden», meint er und lacht, sichtlich zufrieden mit diesem Beschluss.

Nidwaldner Bauer und Mitte-Landrat Paul Odermatt. Bild: Kristina Gysi (Oberdorf, 7. Oktober 2021)

Die nächsten Wochen gilt es, das Produkt weiter zu optimieren, bis es schliesslich markttauglich ist. Im grossen Stil, etwa via Getränkehandel, soll der Edelsaft jedoch nicht verkauft werden. Hierfür fehlt schlicht die Menge. Die Idee ist es, Bestellungen selbst entgegenzunehmen – von Privaten oder aus der Gastronomie.

Odermatt rezitiert eine Textpassage, die er auf der Website eines anderen Cidre-Herstellers gelesen hat. Darin werden der Apfel und seine gesundheitlich positiven Auswirkungen erwähnt, die auch für Odermatts Projekt ausschlaggebend sind. «Der Apfel ist sozusagen ein Sonnentank. Durch den Cidre kann man diese Inhaltsstoffe auch im Winter zu sich nehmen.» Er hofft, mit dem neuen Produkt den Absatzmarkt für die Äpfel zu vergrössern, denn dieser sei für die vorhandene Menge des Obsts zu klein. So erhielt ein Bauer für eine Tonne Äpfel im vergangenen Jahr gerade einmal zwölf Franken – Lesen und Transport des Obstes inbegriffen. Deshalb sagt Odermatt:

«Man muss den Apfel wieder salonfähig machen.»

Mit dem Nidwaldner Edelsaft – und allenfalls nachfolgenden Produkten – soll das gelingen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen