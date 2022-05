Oberdorf: Kritik an Umzug der Gemeindeverwaltung in «Dorflaube»

Oberdorf Gegen den Umzug der Gemeindeverwaltung in die «Dorflaube» formiert sich Widerstand Der geplante neue Standort der Gemeindeverwaltung ist umstritten. Ein überparteiliches Komitee spricht sich für den alten Standort aus. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 03.05.2022, 16.30 Uhr

Auf dem Kiesplatz nördlich des Landsgemeindeplatzes – heute Brache – entsteht die Überbauung Dorflaube.

Das Areal hinter dem ehemaligen Landsgemeindeplatz, wo die Überbauung Dorflaube geplant ist. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 2. Mai 2022)

Mit 79,5 Prozent hatten die Oberdorferinnen und Oberdorfer im September 2020 dem Kauf dieser rund 2600 Quadratmeter grossen Parzelle, die zuvor dem Kanton gehört hatte, zugestimmt.

Visualisierung der geplanten Gemeindeverwaltung in der Dorflaube. Visualisierung: PD

Gleichzeitig stimmte das Volk auch dem Abschluss eines Baurechtsvertrages zu. Darin ist festgeschrieben, dass die Gemeinde bis am 31. Dezember 2022 Vorrang auf die im entstehenden Wohn- und Geschäftshaus vorgesehene Nutzungsfläche für die Gemeindeverwaltung hat.

So könnte der Empfang in der neuen Gemeindeverwaltung aussehen. Visualisierung: PD

Für den Umzug der Gemeindeverwaltung vom alten Standort an der Schulhausstrasse 19 in den dereinstigen Neubau Dorflaube braucht’s aber noch einen weiteren Segen an der Urne. Am 15. Mai befindet das Stimmvolk über einen Bruttokredit von 745’000 Franken fürs Zügeln, das heisst für den Ausbau sowie die Ausstattung und Möblierung am neuen Standort.

Das Gemeindehaus in Oberdorf an der Schulhausstrasse 19. Bild: Matthias Piazza (2. Mai 2022)

Zahlreiche Leserbriefe

Das Geschäft wirft hohe Wellen, wie auch die vielen Pro- und Kontra-Leserbriefe in unserer Zeitung zeigen. Kürzlich flatterte ein Flugblatt in die Oberdorfer Haushaltungen mit der Überschrift «Nein zum Umzug der Gemeindeverwaltung». Darin sprechen sich die Gegner für die Beibehaltung des bisherigen Standortes aus, weil er mit dem öffentlichen Verkehr gut zu erreichen sei, sich die Büroräumlichkeiten im Eigentum der Gemeinde befinden und darum keine Mietkosten anfallen und genügend Parkplätze zur Verfügung stehen würden. Den hohen Kosten von 745’000 Franken und 100’000 Franken Mietkosten stünde kein Mehrwert gegenüber, sondern berge nur das Risiko von leerstehenden bisherigen Räumlichkeiten. Joseph Niederberger sagt auf Anfrage:

«Es sind zu viele Fragen offen.»

Niederberger erläutert: «Was ist, wenn ein Investorenprojekt beim alten Standort beim Volk keine Mehrheit findet oder die Fusion zwischen den Feuerwehren Oberdorf und Dallenwil scheitert und damit das bisherige Feuerwehrdepot beim jetzigen Gemeindehaus nicht frei wird?»

Für ihn sei die Vision auf Sand gebaut. Auch der sanierungsbedürftige Zustand des rund 40-jährigen Gemeindehauses ist für ihn kein Argument für einen Wegzug, zumal man das Gebäude ja einfach sanieren könnte.

«Übergeben wir die Parzelle einem Investor, würden wir das Heft aus der Hand geben und könnten die Entwicklung nicht mehr selbst steuern.»

Für ihn schliesse das eine das andere nicht aus. «Wohnungen könnten auf der bisherigen Parzelle ja trotzdem gebaut werden.» Von der grossen positiven Resonanz des Flugblattes sei er überrascht. «Der Widerstand gegen die Umzugspläne ist gross.»

Auch Emotionen würden mitspielen

Gemeindepräsidentin Judith Odermatt zeigt ein gewisses Verständnis, dass die Gegner mit dem 40-jährigen Gemeindehaus emotional verbunden sind und sie sich gegen eine Umnutzung wehren. Vom neuen Standort, den der Gemeinderat in den vergangenen acht Jahren erarbeitet habe, sei sie überzeugt:

«Das Gemeindehaus wäre zentral gelegen und noch besser erreichbar, mit zeitgemässer, behindertengerechter Infrastruktur.»

Auch finanziell würde die Rechnung aufgehen mit einem Mietzins von 100’000 Franken jährlich. Unterhalts- und Umgebungsarbeiten würden wegfallen. Demgegenüber könnte die Gemeinde mit jährlichen Einnahmen aus dem Baurechtszins auf der Parzelle des jetzigen Gemeindehauses zwischen 250’000 und 300’000 Franken rechnen. Nach Abzug des Mietzinses könnten während der Laufzeit des Baurechts somit Einnahmen von rund 150’000 bis 200’000 Franken in der Gemeinderechnung verbucht werden. Und sie denkt weiter in die Zukunft: «Sollten an die Gemeindeverwaltung dereinst neue Anforderungen gestellt werden, bietet die Miete mehr Flexibilität und geringere Risiken.»

Auch das Argument einer möglicherweise scheiternden Feuerwehrfusion lässt Odermatt nicht gelten. «Die beiden Ortsfeuerwehren Oberdorf und Dallenwil arbeiten bereits heute sehr gut zusammen. Die Gespräche mit der Nidwaldner Sachversicherung bezüglich Fusion zwischen den Feuerwehren sind auf gutem Weg. Sollte dieses wider Erwarten nicht zu Stande kommen, steht für die geplante Überbauung weniger Platz zur Verfügung.»

Chance für generationenübergreifende Entwicklung

Der Umzug der Gemeindeverwaltung würde den Weg auf der gut 5800 Quadratmeter grossen Parzelle an der Schulhausstrasse freimachen, um 70 bis 100 neue bezahlbare Wohnungen zu realisieren. «Damit bietet sich die Chance, die Weichen für eine generationsübergreifende Entwicklung der Gemeinde Oberdorf zu stellen. Ausserdem erfüllen wir damit das Bedürfnis der einheimischen Wohnbevölkerung.»

In der Zwischenzeit habe sich ein Komitee für den Umzug gebildet. Über sechzig Oberdorfer Bürgerinnen und Bürger, darunter ehemalige und amtierende kommunale und kantonale Behördenmitglieder, würden den Antrag des Gemeinderates unterstützen.

