OBerdorf Grüne sagen Ja zum Ausbau der Gemeindeverwaltung Die Grünen Oberdorf unterstützen den Antrag des Gemeinderats für den Umzug der Gemeindeverwaltung in die «Dorflaube» beim Landsgemeindeplatz und den dafür beantragten Ausbaukredit. 28.04.2022, 16.26 Uhr

Für den Ausbau und die Ausstattung budgetiert der Gemeinderat

745’000 Franken. «Eine stolze Summe», wie die Grünen Oberdorf in einer Mitteilung schreiben. Nach eingehender Diskussion unterstütze die Ortsgruppe aber dennoch den Antrag des Gemeinderats. Überzeugt hat sie die langfristige Finanzplanung gemäss Botschaft, die sorgfältige Präsentation an der Orientierungsversammlung vom 13. April sowie die Empfehlung der Finanzkommission. Die Grünen Oberdorf sind überzeugt: «Damit unterstützen wir eine nachhaltige, zukunftsorientierte, langfristige Investition für die ganze Bevölkerung von Oberdorf.» Die Grünen erkennen das Potenzial des Umzugs der Gemeindekanzlei in die Dorflaube. «Mit einem Dorfladen, Gastronomie, Kulturraum und Begegnungszonen entwickelt sich beim Landsgemeindeplatz ein Dorfzentrum, welches bisher in Oberdorf fehlte. Eine zukunftsorientierte Gemeindeverwaltung ist hier am richtigen Platz», heisst es in der Mitteilung.