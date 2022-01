Oberdorf Nidwalden verlängert Öffnungszeiten des Testcenters erneut Die Nachfrage nach Covid-19-Tests ist ungebrochen hoch. Neu hat das kantonale Testcenter in Oberdorf täglich von 8 bis 12.30 sowie 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. 10.01.2022, 11.01 Uhr

Der Kanton Nidwalden dehnt erneut die Öffnungszeiten des Testcenters im alten Zeughaus in Oberdorf aus. Das Testcenter sei ab sofort täglich – also auch am Wochenende – von 8 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet, teilt das Gesundheitsamt am Montag mit. «Die zusätzlichen Testmöglichkeiten entsprechen dem Bedürfnis der Bevölkerung. Um die Pandemie möglichst unter Kontrolle zu halten, ist das Testen weiterhin einer der zentralen Faktoren», wird Karen Dörr, Vorsteherin des Gesundheitsamtes, in der Mitteilung zitiert.