Oberdorf: Schüler kreieren eigene Escape Rooms

Oberdorf Schulkinder kreieren eigene Escape-Rooms – über 100 Gruppen versuchten, die Rätsel zu lösen Ideen gesucht, Rätsel ausgetüftelt und Pläne skizziert. Die Oberstufe in Oberdorf zeigte sich im Rahmen einer Projektwoche kreativ und motiviert. Florian Pfister 10.04.2022, 19.44 Uhr

Eine Familie möchte am Waldrand bräteln. Die Teilnehmenden stolpern auf dem Weg zur Feuerstelle über eine Wurzel und sie verfangen sich dabei in einem Spinnennetz. Im Wald werden sie darauf von Kobolden verzaubert. Sie müssen durch das Lösen von verschiedenen Rätseln zu den Zutaten des Zaubertranks gelangen, welcher sie vom Zauber der Kobolde erlöst. Ansonsten werden sie auch zu Kobolden.

In Oberdorf sind überall strahlende Gesichter zu sehen. Bei den Schülerinnen und Schülern sowieso, aber auch bei den Lehrpersonen. Beim Augenschein vor Ort sind noch die letzten Vorbereitungen im Gange. Klappt auch alles, wie es soll? Die Projektwoche unter dem Motto «Escape School» fand ihren krönenden Abschluss. Denn die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Oberdorf haben insgesamt fünf Escape-Rooms mit drei unterschiedlichen Geschichten eingerichtet.

Schülerinnen testen den Raum «Zauberwald». Bild: Florian Pfister (Oberdorf, 7. April 2022)

Dort konnten von Freitag bis Sonntag Freunde und Verwandte Rätsel lösen und Schlösser knacken, um innerhalb einer Stunde den Ausgang zu erreichen. Fast alle der 115 Zeitfenster waren ausgebucht.

Vom Zauberwald zum ehemaligen Hausmeister

Die einzelnen Räume – dass es Schulzimmer sind, war kaum mehr erkennbar – hatten alle ihr eigenes Ambiente. Der Raum «Zauberwald» wurde seinem Namen gerecht. Tannenbäume, Spinnennetze, eine Waldhütte und eine Feuerstelle gestalteten das Zimmer lebendig. In einem weiteren Raum trieb ein verrückter Musiker sein Unwesen. Und im dritten Raum hatte ein ehemaliger Hauswart Jugendliche eingesperrt, weil sie seinen Machenschaften auf die Spur gekommen sind. Ob sie es geschafft haben, das Schulhaus zu verlassen, bevor er zurückkehrte?

Der Raum «Zauberwald»: Geschmückt mir Bäumen und Ästen. Bilder: Florian Pfister (Oberdorf, 7. April 2022) Das Naturschutzgebiet ist auch als solches gekennzeichnet. Die Feuerstelle. Schülerinnen vor der Waldhütte. In diesem Raum treibt ein verrückter Musiker sein Unwesen. Welche Instrumente führen zu des Rätsels Lösung? Was es wohl hiermit auf sich hat? Hier hat ein ehemaliger Hausmeister Jugendliche eingesperrt. Lorena Odermatt (links) und Jara Martinez bildeten den Empfang.

Vom Projekt haben die Jugendlichen am ersten Schultag nach den Sommerferien erfahren. «Wir mussten Rätsel lösen, um einen Tresor zu knacken», erzählt Achtklässlerin Jara Martinez. Darin befand sich ein Gutschein für Escape-Quest in Emmenbrücke für alle Oberstufenschülerinnen und -schüler. «Für mich war es der erste Escape-Room, den ich besucht habe», sagt Jara Martinez. Bereits etwas Erfahrung hatte Lorena Odermatt, ebenfalls Achtklässlerin. Zusammen bildeten sie das Empfangskomitee. Andere Ressorts waren Regie, Licht, Ton, Bau und Verpflegung.

Jeder konnte selbst entscheiden, in welches Ressort er oder sie will. «Das Ziel war es, dass wir uns alle besser kennen lernen», sagt Lorena Odermatt. Denn die Ressorts waren jahrgangsübergreifend durchmischt. Neun Halbtage seit Herbst stellte die Lehrerschaft zur Verfügung, damit sich die Schülerinnen und Schüler auf die Projektwoche vorbereiten konnten. Sie haben Exit-Spiele durchgerätselt, Geschichten ausgedacht, selbst Rätsel ausgetüftelt und Pläne für die Räume gezeichnet.

«Die Idee war es, dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung tragen», sagt Lehrer Christian Mathis. «Wenn etwas nicht klappt oder jemand ausfällt, müssen sie die Probleme selbst lösen. Auch wenn wir Lehrpersonen natürlich ein Auge auf sie werfen.» Und weiter: «Alle Schülerinnen und Schüler wissen, um was es geht. Sie sind motiviert.» Als es darum ging, dass einige Schulkinder weniger Schichten übernehmen sollten, zeigten sie sich enttäuscht.

Schüler sollten sich selbst verwirklichen

Einmal alle drei Jahre organisiert die Schule Oberdorf eine Projektwoche. In den letzten Austragungen führten die Jugendlichen jeweils ein Theaterstück auf. Die neue Idee begeisterte das Lehrerteam sofort. «Uns ist nicht bekannt, dass eine Schule solch ein Projekt in dieser Grösse schon gemacht hat», sagt Norbert Furrer, Teamleiter der Orientierungsschule. «Das hiess, dass wir auf kein Know-how zurückgreifen konnten.» Ihm sei es wichtig gewesen, dass die Schülerinnen und Schüler alles selbst mitgestalten und sich in den Geschichten und Rätseln wiedererkennen. Einen Escape-Room extern einrichten zu lassen, sei keine Option gewesen. «Alle haben etwas dazu beigetragen, das jetzt auch zu sehen ist.»

Die Oberstufe der Schule Oberdorf erhält vom Schulrat für solch ein Projekt jeweils grosses Vertrauen und auch die nötige finanzielle Unterstützung. Während bei Theaterproduktionen ein Grossteil davon für die Regisseurin oder den Regisseur verwendet wurde, können die Ressourcen nun anders eingesetzt werden. Insbesondere für das Licht und den Ton. Dafür war die Firma Kleinlaut aus Büren zuständig. Sie habe sich besonders engagiert gezeigt, sagt Norbert Furrer. Wenn es Probleme gab, sei unmittelbar ein Mitarbeitender vor Ort gewesen.

Norbert Furrer lobt alle Schülerinnen und Schüler für ihren grossen Einsatz. «Sie haben viel dazugelernt», sagt Norbert Furrer. «Rückblickend wird diese Projektwoche den Oberstufenschülern nebst dem Klassenlager wohl am meisten in Erinnerung bleiben.»