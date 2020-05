Oberdorfer Unternehmen übernimmt Stanser Ruess Immo Die Übernahme der Ruess Immo durch K. Bucher Immobilien Treuhand geschieht im Namen einer Nachfolgeregelung. 16.05.2020, 11.48 Uhr

Im Corona-Abstand, aber unternehmerisch nah: Silvia Ruess und Christoph Alfons Herber. Bild: PD

(sok) K. Bucher Immobilien Treuhand übernimmt die Ruess Immo im Rahmen einer Nachfolgeregelung, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Standort in Stans, Name und Kontaktdaten bleiben fürs Erste bestehen. Erst 2021 werden Eigentümerin Silvia Ruess und ihre Mitarbeiterinnen in die Büros von K. Bucher Immobilien Treuhand in Oberdorf ziehen.