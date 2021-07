Oberrickenbach / Neuheim Jubla-Lager von Unwetter überrascht: «Wir haben das Nötigste zusammengepackt und wurden in die Zivilschutzanlage gebracht» Das heftige Gewitter von Samstagnacht hat das Sommerlager der Jubla Neuheim in Oberrickenbach stark getroffen. 28 Kinder mussten die Nacht in einer Zivilschutzanlage verbringen. Lagerleiterin Melanie Rölli erzählt. Stefanie Geske 11.07.2021, 15.43 Uhr

Am Sonntag hiess es Aufräumen und Zusammenpacken für die Kinder des Jubla-Sommerlagers aus Neuheim. Bild: ZVG

Es war gegen 23 Uhr am Samstagabend. Eigentlich war es Schlafenszeit für die 28 Kinder des Sommerlagers der Jubla Neuheim, das dieses Jahr in Oberrickenbach stattfindet. Doch dann kam das heftige Unwetter. «Es regnete, windete und hagelte wie verrückt. Wir haben versucht, Gräben zu schaufeln, um das Wasser abzuleiten», sagt Lagerleiterin Melanie Rölli. Doch der Versuch, ihren Lagerplatz mit dieser Massnahme vor der Überflutung zu retten, war fast zwecklos. Zu gross waren die Wassermassen.

«Die Feuerwehr ist dann gekommen, gab den Kindern je einen Güselsack. Damit sollten sie das Nötigste zusammenpacken.»

Als Pyjama und trockene Kleider in die Güselsäcke verstaut waren, ging es mit diversen Autos zu einer Zivilschutzanlage in der Nähe des Lagerplatzes. Es war weit nach 23 Uhr, als die Kinder sich zur Ruhe betten konnten und auch das letzte Kind in der Zivilschutzanlage ankam. Rölli:

«Das war eine sehr aufregende Nacht für die Kinder, aber sie haben gut geschlafen.»

Nach diesem Ereignis durften die Kinder, welche die 1. Primar bis 3. Oberstufe besuchen, erst einmal ausschlafen. Die Lagerleiter haben sich in dieser zeit den Lagerplatz angeschaut und beschlossen, die Zelte abzubrechen: «Es ist alles sehr matschig, hier können wir unmöglich unser Lager fortführen», sagt Rölli.

Die Aufräumarbeiten waren am Sonntagnachmittag in vollem Gange. Bild: ZVG

Nach dem Frühstück ging es für alle zum Lagerplatz. Seit 11 Uhr waren die Lagerteilnehmer am Aufräumen und Einpacken. Anschliessend ging es für die Kinder und Leiter am Nachmittag mit dem Car nach Hause. Rölli erzählt weiter:

«Wir haben zwar alles abgebaut, aber das Lager geht weiter – einfach von daheim aus.»

Die Koffer stehen parat zur Abfahrt nach Hause. Bild: ZVG

Die Kinder müssen nun also nicht auf ihr geliebtes Sommerlager verzichten. Sie werden ab Sonntag daheim statt im Zelt übernachten, und das geplante Programm findet nun «einfach im Dorf» statt. Bei dem Unwetter wurde niemand verletzt und es kam gemäss Rölli auch nicht zu Materialschäden.