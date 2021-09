Obwalden Auf der Frutt ist die Fischerei nicht mehr wegzudenken An der Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt, Melchtal, Kerns stand die Fischerei im Vordergrund. Denn das Fischen in den Bergseen boomt, während der Sommersaison 2020 wurden beispielsweise über 14'000 Fische gefangen. Robert Hess 02.09.2021, 15.38 Uhr

Wanderung auf der Melchsee-Frutt. Leserbild: Stefania Riccetti (4. Juli 2020)

Die Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt, Melchtal, Kerns im Hotel Posthuis auf der Frutt wurde von Vizepräsident Stefan Flück geleitet. Nach nur einjähriger Amtszeit hatte die Präsidentin Christine Kretschmer auf die GV 2021 wegen Wohnortswechsels ins Berner Oberland ihren Rücktritt erklärt und musste sich für die Teilnahme an der GV entschuldigen. Für den frei werdenden Sitz im Vorstand wählten die 47 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig Aleksandra Dajic, Leiterin des Hotels Frutt Lodge & Spa. Ebenfalls einstimmig wurde Sepp von Ah nach einjähriger Vorstandstätigkeit zum neuen Präsidenten gewählt. Schliesslich wurden der während zehn Jahren amtierende Präsident Ernst Aufdermauer sowie das langjährige Vorstandsmitglied Peter Schaffner in Würdigung ihrer grossen Verdienste um die Frutt zu Ehrenmitgliedern erkoren.

Die zurücktretende Präsidentin schrieb in ihrem Vorwort zum Geschäftsbericht 2019/20 «von einem tollen Sommer 2020, einer langen Schönwetterperiode und heissen Temperaturen». «Melchsee-Frutt bietet mit seiner schnellen Erreichbarkeit, der einzigartigen Landschaft und der abwechslungsreichen Hotellerie und Gastronomie das perfekte Reiseziel für alle Generationen», lautete ihr Abschiedswerbespot für die Frutt.

Viele Helfer für eine gute Sache

Neben den «Profis» tragen jedes Jahr viele freiwilligen Helferinnen und Helfer in der Kommission Wanderwege, Kur- und Freizeitanlagen mit grossem Einsatz dazu bei, dass sich die Gäste auf den Anlagen und Wanderwegen vom Dorf Kerns über die Frutt bis zur Tannalp wohlfühlen und immer wieder gerne zurückkommen.

Nicht mehr wegzudenken von der Frutt ist auch die Fischerei. Mit Gusti Berchtold, dem Präsidenten der Fischerei-Kommission, ist ein Chef am Werk, der immer wieder mit neuen Ideen – wie etwa dem Eisfischen – aufwartet, um junge und ältere Fischerfreunde anzulocken und zufriedenzustellen. Seine Begeisterungsfähigkeit im Rahmen eines Vortrages über die Entwicklung der Fischerei in den drei Frutt-Seen war an der GV geradezu ansteckend. So sei der Start zur Fischereieröffnung 2020 mit über 330 verkauften Tagespatenten «einzigartig und legendär» gewesen. Oder: «Wir sind die einzige Station, die in ihren Seen sechs verschiedene Forellenarten einsetzt.» Laut Statistik seien während der Sommersaison insgesamt 14‘034 Fische gefangen worden.

Selbstverständlich ist es Aufgabe der Kommission, laufend für genügend Fischeinsatz zu sorgen, um die Kunden zufriedenzustellen. Eingesetzt wurden 2020 rund 8,4 Tonnen Fische. «Dabei sind wir aber stets um Nachhaltigkeit und Schutz der Natur besorgt», versicherte Berchtold.

Pachtvertrag gekündigt, neue Pächter sind die Sportbahnen

Geändert ist seit dem 1. Januar 2021 die Pachtordnung. Der bestehende Pachtvertrag mit dem Tourismusverein ist nämlich Ende der Sommersaison 2020 durch die Alpgenossenschaft Melchsee-Frutt als Verpächter ordnungsgemäss gekündigt worden. Neue Pächter sind die Sportbahnen, welche die Fischerei unter dem Namen «Bergsee-Fischen Melchsee-Frutt» weiter betreiben. Diese wird wie bisher durch die Fischerei-Kommission geführt, deren Präsident Gusti Berchtold bleibt. «Die Fischerei als einer der Erfolgsfaktoren der Destination Frutt wird im heutigen Sinn und Geist weitergeführt», versicherte er. Auch die Rechnung wird wie bisher separat geführt. «Damit ist sichergestellt, dass die Erträge aus der Fischerei nach wie vor in die Fischerei investiert werden», so Berchtold.

Der Ausfall der Erträge aus der Fischerei wirkt sich auf das Budget des Tourismusvereins aus. So rechnet der Voranschlag 2020/21 mit einem Verlust von rund 8000 Franken. Die Rechnung 2019/20 weist einen Gewinn von 969 Franken auf. Rechnung und Budget wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Der Tourismusverein besteht heute aus 163 Mitgliedern.