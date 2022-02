Fasnacht in Obwalden und Nidwalden findet statt

Pandemie Bundesratsentscheid macht den Weg frei für die Fasnacht in Ob- und Nidwalden Da ein Grossteil der Covid-Massnahmen aufgehoben wird, steht dem närrischen Treiben in Ob- und Nidwalden nun nichts mehr im Weg. Über Lockerungen kantonaler Bestimmungen entscheiden die Regierungen der beiden Kantone zu einem späteren Zeitpunkt. Carmen Epp 16.02.2022, 16.25 Uhr

Am 27. Januar hat das Gesundheitsamt Obwalden ein Merkblatt für Fasnacht und Brauchtum veröffentlicht. Darin wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Fasnachtsanlässen festgehalten. Mit dem heutigen Entscheid des Bundesrats, den Grossteil der Massnahmen der Covid-19-Verordnung besondere Lage per Donnerstag, 17. Februar, aufzuheben, wird das Dokument nichtig. Das schreibt das Obwaldner Gesundheitsamt in einer Medienmitteilung.

Veranstalter müssen demnach kein schriftliches Schutzkonzept mehr erstellen. Auch die Zertifikatskontrolle, die Maskentragpflicht und die Zugangsbeschränkungen entfallen.

«Einer bunten und lauten Obwaldner Fasnacht steht von Behördenseite nichts

im Weg»,

schreibt das Gesundheitsamt.

«Gesuche für Fasnachtsanlässe werden speditiv bearbeitet»

Erste Gesuche für Fasnachtsanlässe hätten bereits bearbeitet werden können. Fasnachtsorganisationen, die eine Veranstaltung planen, aber noch kein Gesuch für deren Durchführung eingereicht haben, werden gebeten, dies möglichst bald bei der zuständigen Stelle des Kantons oder der Gemeinde nachzuholen. «Die Gesuche werden speditiv bearbeitet», heisst es in der Medienmitteilung.

Während an der Fasnachtseröffnung in Sachseln noch die 3G-Regel galt, können die künftigen Fasnachtsanlässe ohne Einschränkungen stattfinden. Bild: Urs Flüeler/Keystone (5. Februar 2022)

«Wir freuen uns, dass die Fasnacht nach zwei Jahren wieder stattfinden kann», wird Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamtes, in der Mitteilung zitiert. «Jedoch appellieren wir an alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die Hygieneregeln trotz der Lockerungen zum Schutz von sich selbst und anderen zu befolgen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.»

Ähnlich sieht es auch im Kanton Nidwalden aus, wie es auf Anfrage heisst. Auch für bereits bewilligte Fasnachtsanlässe in Nidwalden entfallen die bisherigen Vorgaben, welche der Kanton Ende Januar kommuniziert hat.

«Veranstalter müssen demnach kein schriftliches Schutzkonzept mehr erstellen, und auch die Zertifikatskontrolle, die Maskentragpflicht und die Zugangsbeschränkungen sind nicht mehr notwendig.»

Dennoch appelliert man auch von Seiten des Kantons Nidwalden an die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, «sich vorsichtig zu verhalten und weiterhin die Hygieneregeln zu befolgen».

Kantonale Verordnungen bleiben bestehen

Die kantonalen Ausführungsbestimmungen über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie bleiben in Kraft, wie es auf Anfrage beim Kanton Obwalden heisst. Diese beinhalten die Zertifikats- beziehungsweise Testpflicht für Besucherinnen und Besucher und Begleitpersonen in Spitälern und Heimen sowie Mitarbeitende von Institutionen im Gesundheitswesen und die Pflicht für Bildungseinrichtungen, freiwillige Tests anzubieten. Über die weitere Umsetzung dieser Ausführungsbestimmungen werde der Obwaldner Regierungsrat voraussichtlich am Donnerstag befinden.

Im Kanton Nidwalden gelten keine weiterreichenden Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, und es sei angesichts der epidemiologisch verbesserten Lage nicht vorgesehen, solche einzuführen. Das schreibt der Kanton auf Anfrage. Einzig die in der kantonalen Covid-19-Verordnung festgehaltene Pflicht für Schulen, das repetitive Testen anzubieten, sei aktuell noch in Kraft. Der Regierungsrat werde voraussichtlich an seiner ersten Sitzung nach den Fasnachtsferien darüber beraten, wie lange diese Verpflichtung noch aufrechterhalten wird. «Es ist davon auszugehen, dass sie per Ende März, wenn der Bund die Finanzierung fürs repetitive Testen an den Schulen einstellt, aufgehoben wird.»