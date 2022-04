Initianten des Wheelparks Sarnen für ihren Pioniergeist gelobt

Obwalden «Ein Novum in Europa»: Initianten des Wheelparks Sarnen werden für ihren Pioniergeist gelobt Im Rahmen einer Podiumsdiskussion trafen sich am Donnerstag Kantons- und Gemeindepolitiker mit Vertreterinnen und Vertretern der Mountainbike-Szene. Die Begeisterung für die neue Anlage war allgegenwärtig. Kristina Gysi 01.04.2022, 20.00 Uhr

Irgendwie war er plötzlich einfach da, der Wheelpark in Sarnen. In seiner ganzen Pracht, kann man sagen. Wohl auch deshalb blickte man am Donnerstag in lauter staunende Gesichter: Diese Dimension eines «Spielplatzes» für Mountainbikerinnen und BMX-Fahrer hatten offenbar die wenigsten erwartet.

Ein Biker zeigt sein Können im neuen Wheelpark. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Sarnen, 31. März 2022)

Anlass zum Besuch in der neuen Anlage gab die dort stattfindende Podiumsdiskussion zum Thema Mountainbike-Entwicklung in der Zentralschweiz und im Kanton Obwalden. Weil der Wheelpark Mitte Februar jedoch «nur» mit einem «Soft Opening» eröffnet wurde, war der Donnerstag für viele Anwesende wie eine Eröffnungsfeier. «Wir wollten erst mal schauen, wie das Ganze anläuft», begründet Geschäftsführer Robin Gilli im Rahmen seiner Begrüssungsrede die bisher ausgebliebene grosse Eröffnungssause.

Wyler eröffnet den Wheelpark

Eine solche würde dem Werk jedoch gerecht. Was von aussen ein kahler Industriebau ist, hat es buchstäblich in sich. 1800 Kubikmeter «Dreck» wurden in das Gebäude transportiert, um daraus Erdhügel und Biketrails zu formen. Hinzu kommen Holz und Stahl für befahrbare Rampen und Schanzen. Das kalte und nasse Wetter am Donnerstag zeigte denn auch gleich einen der grossen Pluspunkte der Anlage auf: Schönwetterfahrerinnen und -fahrer kommen hier auch an Regentagen auf ihre Kosten.

«Dass jemand, der in jungen Jahren mit dem Töff ‹Wheelies› gemacht hat und dann auch noch gleich Wyler heisst, den Wheelpark eröffnen darf, liegt eigentlich auf der Hand.» Mit diesen Worten begrüsst Regierungsrat, Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler die anwesenden Gäste. «Es isch en saugueti Sach», lobt er den Pioniergeist und das tolle Resultat der Initianten. Dem schliesst sich auch Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger an: «Ich bin beeindruckt, was hier auf rund 2500 Quadratmetern in den letzten vierzehn Monaten entstanden ist», sagt er. Es sei zugleich ein Paradies, ein Eldorado, ein Mekka für alle Bikerinnen und Biker. «Der Indoor-Park ist in seiner Art ein Novum in der Schweiz und mit seinem Kicker- und Airbag-Angebot sogar die erste derartige Anlage in ganz Europa», freut sich Berlinger.

Auch Weltmeisterin Alessandra Keller wird hier trainieren

In der darauffolgenden Podiumsdiskussion macht sich allem voran Einigkeit breit. So würde Marco Della Torre, Präsident des Obwaldner Bike-Vereins Flow, wohl hier wohnen, wenn er noch ein Teenager wäre. Der Verwaltungsratspräsident von Obwalden Tourismus Thorsten Fink ist froh über die «grossartige Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot». Dieses passe zum künftigen Schwerpunktthema Biken, das in den kommenden Jahren zunehmend in den Fokus rücken werde.

Als «absoluten Reichtum für die Zentralschweiz» umschreibt Thomy Vetterli den neuen Wheelpark. Er ist Vorstandsmitglied von Mountainbike Zentralschweiz und Mitinitiant des Neue-Regionalpolitik-Projekts Bikegenoss. Künftig nutzen wird den Park auch die U23-Mountainbike-Weltmeisterin Alessandra Keller aus Nidwalden. «Es ist ein Treffpunkt für die Szene. Hier kann man an den eigenen Fähigkeiten arbeiten, auch wenn es im Winter garstig ist», sagt sie. Keine halbe Stunde später dreht Keller ihre ersten Runden im Wheelpark.

Die meisten Wanderer und Bikerinnen haben keine Probleme miteinander

Die Podiumsdiskussion wird so eher zu einer Dankesbekundung diverser radsportbegeisterter Parteien. Nicht zu Wort kommen die geladenen Vertreter der Obwaldner Wanderwege. Vetterli begründet die Auswahl der Podiumsteilnehmenden so: «Die Differenzen zwischen Wanderinnen und Bikern wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Heute ist ein freudiger Tag, und das soll auch so gefeiert werden.» Zudem sei es wichtig, zu sehen, dass das Gros der Berggängerinnen beziehungsweise der Bergfahrer gut miteinander auskomme.

Dem pflichtet auch Christoph Bissig bei. Der Vizepräsident der Vereinigung Obwaldner Wanderwege sagt: «Wanderer sein heisst nicht, dass man gegen Mountainbiker ist.» Wichtig sei der gegenseitige Respekt in der Natur. Natürlich gebe es zu beiden Seiten weniger kooperative Menschen, diese seien jedoch in der Minderzahl. «Dennoch appellieren wir an die verschiedenen Organisationen und an die Politik, dass die Wander- und Bikewege, wenn möglich, getrennt werden.» Eine Chance darin, dass Bikerinnen und Biker künftig zuerst ihre Fähigkeiten im Wheelpark steigern und so im offenen Gelände sicherer fahren könnten, sieht Bissig nicht. Im Gegenteil: «Wenn, dann trainieren sie hier, noch schneller und extremer zu fahren.» Man sei nicht gegen das Projekt, aber förderlich sei es in dieser Hinsicht sicherlich auch nicht.

Unterhalt und Standort rechtfertigen den Eintrittspreis

Etwas anders sehen dürfte das Geschäftsführer Robin Gilli. Der Nidwaldner witzelt, das Projekt sei durch «masslose Selbstüberschätzung» entstanden. Ob bei dieser Leistung – die Errichtung eines riesigen Indoor-Bikeparks in nur 14 Monaten – von Überschätzung gesprochen werden kann, ist fraglich. Nur etwas gibt es, das ein paar Angefressene noch vom regelmässigen Kommen abhält: der Preis. Dieser ist mit 27 Franken für einen zweistündigen Besuch vergleichsweise hoch. Gilli hat sich betreffend Finanzierung mit dem Geschäftsführer des «Skills Park» in Winterthur unterhalten. Dieser bietet nebst einem Areal für Bikerinnen und Skater etwa auch Trampolins an. «Das Einzugsgebiet ist in Winterthur viel grösser, und durch das vielseitigere Angebot wird eine breitere Masse angesprochen», so Gilli. Zudem könne der Skills Park mehr Personen auf einmal in seine Hallen lassen. Auch sei der Unterhalt weniger aufwendig – in Winterthur gebe es beispielsweise keine echten Erdhügel.

Hinweis: Weitere Informationen zum Wheelpark Sarnen sind hier zu finden.