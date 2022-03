In den Himmel wollen alle: Theatergruppe Engelberg spielt wieder

Obwalden In den Himmel wollen sie alle: Theatergruppe Engelberg spielt wieder Mit dem Lustspiel «I Himmel wend alli» von Andreas Kessner meldet sich die Theatergruppe Engelberg nach einer dreijährigen Zwangspause im Kursaal zurück. 29.03.2022, 17.02 Uhr

Nach sechs Jahren konnte die Theatergruppe Engelberg am Wochenende wieder den Vorhang auf der Bühne im Kursaal öffnen. Drei Jahre durfte die Theatergruppe aus bekannten Gründen keine Besucher mehr begrüssen.

Von links: Michael Vogel (Markus Zemp), seine Frau Ursula (Erika Boldi), Anne Rohr (Michaela Niederberger) sowie ihr Mann und Gemeindepräsident Thomas Rohr (Ruedi Brunner) Bild: PD

Im barocken Kursaal führten die Laiendarsteller das Lustspiel «I Himmel wend alli» von Andreas Kessner unter der Regie von Werner Matter auf. Da es im Leben öfters auch so geht, können sich die Spieler voll und ganz in die gut verteilten Rollen eingeben.

Jeder Charakter hat Dreck am Stecken

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich im Dorf die Nachricht, dass der Pfarrer seit den frühen Morgenstunden beim Wirt Roman Steiner sitzt und mit ihm ein langes und intensives Gespräch führt. Beim Gemeindepräsidenten Thomas Rohr (Ruedi Brunner) läuft das Telefon heiss, denn nicht einmal seine engsten Freunde dürfen jetzt ins Restaurant. Roman hat sein Lokal am Vorabend früher zugemacht, da er sich nicht wohlfühlte.

Von links: Anne Rohr (Michaela Niederberger), Pfarrer Paul Zahner (Sepp Hurschler) und Gemeindepräsident Thomas Rohr (Ruedi Brunner). Bild: PD

Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Überall wird gemunkelt, Roman liege wohl im Sterben und Pfarrer Paul Zahner (Sepp Hurschler) nehme ihm die Beichte ab. Die Bevölkerung ist in grosser Aufregung, denn fast jeder hat irgendwo im Keller eine Leiche begraben und man hat dem charmanten Roman über all die Jahre viel, viel zu viel anvertraut. Auch den Herrn Pfarrer kennt man im Dorf nur zu gut und weiss, dass er mit seinen Andeutungen von der Kanzel herab jeden denunzieren kann.

So will man nun um jeden Preis wissen, was Roman dem Pfarrer alles erzählt hat, denn jeder der Charaktere des Stücks hat «Dräck am Stäckä». Sei dies der Gemeindepräsident, seine Frau Anne Rohr (Michaela Niederberger), sein bester Freund Michael Vogel (Markus Zemp), dessen Frau Ursula (Erika Boldi) oder Frau Doktor Brigitte Liebi (Heidi Schleiss). Die Schlinge zieht sich für jeden dieser Dorfgemeinschaft immer mehr zu, denn: In den Himmel wollen sie alle. (pd/sok)

Weitere Aufführungen Mittwoch, 30. März, 20 Uhr

Sonntag, 3. April, 14 Uhr

Mittwoch, 6. April, 20 Uhr

Freitag, 8. April, 20 Uhr (Dernière) Reservationen sind möglich auf www.tg-engelberg.ch, die Restauration hat eine Stunde vor Theaterbeginn offen.