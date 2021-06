Tempo 30 wirft Fragen auf

Obwalden Kantonsrat möchte Auskunft zum Verfahren bei Tempo-30-Zonen Eine Diskussion zu Tempo 30 in Alpnach wirft Fragen auf. Der Kernser SP-Kantonsrat Josef Allenbach stellt sie an den Regierungsrat. Martin Uebelhart 23.06.2021, 16.56 Uhr

Josef Allenbach reichte den Vorstoss mit Fragen zu Tempo 30 ein. Bild: PD

Josef Allenbach (SP, Kerns) stellt in einem Vorstoss Fragen zu Tempo 30 an den Regierungsrat. In seiner Kleinen Anfrage, die er an der Sitzung vom Freitag einreicht, will er unter anderem wissen, wie der Regierungsrat die Bedeutung von Tempo 30 beurteile. Konkret fragt er: «Ist der Regierungsrat auch der Ansicht, dass sich mit der Einführung von Tempo 30 viele schwere Unfälle vermeiden und sich das Sicherheitsbedürfnis von Fussgängerinnen und Fussgängern erhöhen sowie die Wohnqualität in Dorfzentren und Quartieren verbessern lassen?»

Hintergrund für Allenbachs Vorstoss ist die Tatsache, dass fast zwei Drittel aller schweren Verkehrsunfälle in der Schweiz innerorts passieren. Allein auf Tempo-50-Strecken würden jährlich rund 1900 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer schwer verletzt, 80 kämen ums Leben, hält er einleitend fest. Mindestens ein Drittel dieser schweren Unfälle liesse sich durch eine konsequentere Einführung von Tempo 30 verhindern – ohne dass der Sicherheitsgewinn zu Lasten des Verkehrsflusses gehe. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) plädiere deshalb für einen Paradigmenwechsel in der Verkehrsplanung. In der Schweiz seien bereits viele Tempo-30-Zonen eingerichtet worden, vor allem auf siedlungsorientierten Strassen in den Städten. Der Fokus dürfe nicht ausschliesslich auf siedlungsorientierten Strassen liegen, vielmehr müssten – wo es die Verkehrssicherheit erfordert – auch Hauptverkehrsachsen einbezogen werden, die aber vortrittsberechtigt blieben. Untersuchungen belegten zudem, dass der Sicherheitsgewinn dabei nicht zu Lasten des Verkehrsflusses und der Leistungsfähigkeit gehe.

Gibt es ein Beschwerderecht?

Bezogen auf Obwalden, möchte Josef Allenbach weiter in Erfahrung bringen, wie viele Gesuche für Tempo 30 bis anhin im Kanton bewilligt und wie viele abgelehnt wurden. Laut Gesetz entscheide das Sicherheits- und Justizdepartement über die Einführung von Tempo 30, also der Departementsvorsteher, schreibt er zu einer weiteren Frage. Er erkundigt sich nach dem Verfahren und danach, welche Aufgaben dabei der Polizei zukommen. Zudem interessieren ihn die Rollen kommunaler und kantonaler Instanzen und Fachstellen sowie die Bedeutung von Gutachten. Weiter möchte er wissen, wie die Entscheidungsbefugnisse verteilt sind. Ein weiterer Punkt im Fragenkatalog: «Besteht ein Beschwerderecht, wenn ein Gesuch um Einführung von Tempo 30 abgelehnt wird? Wer hat ein Beschwerderecht?»

Schliesslich möchte er wissen, ob es zutreffe, dass die Polizei der Einführung von Tempo 30 «kritisch» respektive zurückhaltend bis eher ablehnend gegenüberstehe – und wenn ja, warum. Auslöser für die Frage war ein Bericht unserer Zeitung über die jüngste Gemeindeversammlung von Alpnach. Damals hatte der Gemeindepräsident im Rahmen einer Diskussion zu Tempo 30 erwähnt, dass die Polizei heute an eine Tempo-30-Zone höhere Anforderungen stelle. Diese sollten erst dann eingeführt werden, wenn andere Massnahmen nicht reichten.