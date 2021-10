Obwalden Kantonsrat will keine Diskussion über Kirchenpropaganda In einer Interpellation hatte SVP-Kantonsrat Ivo Herzog eine zunehmende Einmischung der Kirchen bei politischen Themen beklagt. Die Mehrheit der Kantonsrätinnen und Kantonsräte mochte sich aber nicht zum Thema äussern. Philipp Unterschütz 28.10.2021, 18.41 Uhr

Die Kirchen würden sich vermehrt in unzumutbarem Mass öffentlich in die politische Meinungsbildung einmischen, findet Ivo Herzog (SVP, Alpnach). Unter dem Titel «Landeskirchen als politische Propagandatreiber» hatten der SVP-Fraktionschef und 16 Mitunterzeichner deshalb eine Interpellation an die Regierung gerichtet. Diese lieferte als Antwort ist eine spannende Erörterung der rechtlichen Stellung der Kirchen und ihrer Organe, liess aber auch etliche Fragen offen.