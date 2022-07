Erstes gleichgeschlechtliches Paar heiratete in Obwalden

Obwalden Mit ihrem Jawort begehen Alexandra und Martina Gut eine Obwaldner Premiere Seit Freitag dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Ein Alpnacher Paar ist das erste kantonsweit. Matthias Piazza 01.07.2022, 18.24 Uhr

Nun sind sie ein Ehepaar: Martina Gut (links) und Alexandra Gut. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Juli 2022)

«Wir haben den ersten Schritt gemacht und so ein Zeichen gesetzt», kommentierte Alexandra Gut (42) diesen Schritt, den sie am Freitag zusammen mit Martina Gut (38) vollzog. Dieser Schritt der Eheschliessung ist nicht nur für dieses Paar von Bedeutung. Denn die beiden Frauen, die seit zehn Jahren in einer eingetragenen Partnerschaft sind, haben gleich am Freitag, jenem historischen Tag, an dem dies in der Schweiz erstmals möglich ist, das Ja-Wort als gleichgeschlechtliches Paar gegeben – eine Obwaldner Premiere.

Den Moment der Eheschliessung auf dem Standesamt in Sarnen hätten sie als sehr befreiend und emotional erlebt. «Jetzt sind wir auch vor dem Gesetz ein Ehepaar, mit allen Rechten und Pflichten, die einem Ehepaar zusteht», freute sich Martina Gut. Das sei mit der eingetragenen Partnerschaft nicht der Fall gewesen. Alexandra ergänzte: «Als Martina einen Unfall hatte, musste sie damals ihren Vater anrufen, da ich nicht in ihrem Namen entscheiden durfte. Und ein Formular, auf dem wir ‹verheiratet› ankreuzten, wurde retourniert, mit der Begründung, dass dies ein Fehler sei. Auch eine Witwenrente hätte meine Lebenspartnerin bisher nicht bekommen», machte sie Beispiele. «Nun darf ich offiziell sagen, dass Alexandra, die ich seit fünfzehn Jahren liebe, meine Frau ist», so Martina Gut.

Alexandra Gut (links) und Martina Gut nach der Trauung im Zivilstandsamt in Sarnen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Juli 2022)

Sie hätten grosse Unterstützung von ihrem Umfeld gespürt.

«Selbst Leute, die sonst nie an die Urne gingen, stimmten im vergangenen September der Vorlage ‹Ehe für alle› zu.»

Mit dem Ja zur Vorlage habe die Gesellschaft gezeigt, dass sie im 21. Jahrhundert angekommen ist. Der spezielle Tag feierte das Paar mit einem Apéro am Sarnersee und einem Nachtessen mit den Trauzeugen und der Familie.