Sarner Jesuskind kehrt ins Kloster Engelberg zurück

Obwalden Nach 407 Jahren kehrt das Sarner Jesuskind ins Kloster Engelberg zurück Im Jahre 1615 verliessen die letzten Schwestern das damals aufgelöste Doppelkloster Engelberg. Mit ihnen ging auch das von vielen Gläubigen verehrte Jesuskind. Nun kehrt es auf einer Pilgerreise in seine alte Heimat zurück. Kristina Gysi 26.04.2022, 17.08 Uhr

Das Sarner Jesuskind hat seinen Ursprung in Engelberg. Dorthin zurück findet es auf einer Pilgerreise am 1. Mai. Bild: PD

Im Jahre 1360 schwächte eine Krankheit den Körper einer Schwester im damaligen Frauenkloster Engelberg. Da trug man ihr am Heiligen Abend eine gotische Statue in Gestalt des Jesuskindes herbei, die Kraft schenken sollte. Aufrecht stand sie da, erhaben, aber keineswegs herrisch. Doch während des Gebets der kranken Schwester veränderte das Jesuskind seine Gestalt. Es hob den rechten Fuss und drückte die linke Hand ans Herz. So erzählt es die Geschichte.

Bald schon erreichte die Kunde des wundersamen Vorgangs Gläubige von weither. Sie reisten nach Engelberg, um dem Jesuskind von ihren Wünschen und Ängsten zu erzählen, um Genesung zu beten oder ihm Verehrung zu erweisen. 1615 wurde das bisher am längsten existierende Doppelkloster der Schweiz schliesslich aufgelöst. Die verbliebenen Schwestern zogen aus Engelberg weg und mit ihnen das Jesuskind.

In der Kirche des Klosters St.Andreas in Sarnen fand es ein neues Zuhause und fortan pilgerten die Gläubigen in Obwaldens Hauptort, um die Statue des heiligen Kindes beehren zu können. Dies tun sie bis heute. «Das Sarner Jesuskind wurde zu einem Symbol für Liebe und Glauben sowie von Heilung und Heil in Not», schreibt das Kloster Engelberg in einer Mitteilung.

Schwestern tragen die Statue von Sarnen nach Engelberg

Nun wird es, nach 407 Jahren, endlich nach Engelberg zurückkehren. Der Besuch in seiner alten Heimat am 1. Mai wird begleitet durch feierliche Alphornklänge und umrahmt von einem Festgottesdienst. Die einmalige Pilgerreise führt das Jesuskind in den sanften Händen der Schwesterngemeinschaft Sarnen vom Gemeindehaus hoch in die Klosterkirche, wo es einen Ehrenplatz erhält.

Dem um 9.30 Uhr beginnenden Gottesdienst steht Abt Christian Meyer vor. Zudem wird Äbtissin Rut-Maria Buschor unter anderem mit dem Stiftsorganisten Alessandro Valoriani ein vierhändiges Werk auf der Orgel spielen. Weitere musikalische Gäste sind die Musiker der Alphornformation «Echo vom Spannort».

Das Sarner Jesuskind bleibt nach dem festlichen Gottesdienst zusammen mit dem Heiligen Kreuz von Engelberg für Anliegen und Gebete bis 15.30 Uhr in der Klosterkirche. Anschliessend wird es von der Schwesterngemeinschaft wieder nach Sarnen an seinen angestammten Platz gebracht.

Pilgerreise hätte schon vor zwei Jahren stattfinden sollen

Für das Kloster Engelberg ist der Besuch des Jesuskindes von grosser Bedeutung. «Nach so vielen Jahren wird es noch immer verehrt und hat seinen Ursprung in Engelberg», so Abt Christian Meyer.

«Wir freuen uns sehr, dass es nun hierher zurückkehrt.»

Warum das Jesuskind noch immer von so vielen Gläubigen verehrt wird, kann verschiedene Gründe haben. «Gut möglich, dass Gott als kleines Kind für viele zugänglicher ist als der unnahbare Weltenherrscher», wird in einer Mitteilung des Klosters gemutmasst.

Geplant wäre die Pilgerreise bereits 2020 gewesen, denn da feierte das Kloster Engelberg sein 900-Jahr-Jubiläum. Am 2. Mai, dem Festtag der drei heiligen Mönche von Engelberg, hätte die Zeremonie stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie musste man diese jedoch auf ungewisse Zeit verschieben. Bis heuer. Und dies freut vor allem auch die Schwestern, wie Meyer weiss: «Denn sie fühlen sich noch immer zu Engelberg hingezogen.»

Die verehrte Statue stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist mit ihren 50 Zentimetern relativ handlich. Sie ist aus Holz gefertigt und trotz ihres Alters noch in gutem Zustand. Auch dies habe mit den Schwestern zu tun: «Sie schauen sehr gut zum Sarner Jesuskind und pflegen es gut», so Meyer. «Ihnen ist das sehr wichtig.»

Nicht nur die Statue an sich, auch ihre verschiedenen Kleider würden mit grosser Sorgfalt gehegt. Das älteste davon sei jenes von Königin Agnes, das beim Hochwasser 2005 leider in Mitleidenschaft gezogen wurde. «Es kommt deshalb nur noch an sehr hohen Festtagen in Sarnen zur Verwendung», sagt der Abt. Am 2. Mai wird das Jesuskind sein weisses Kleid tragen. Und damit auf der Pilgerreise in seine alte Heimat Engelberg noch lange in Erinnerung bleiben.