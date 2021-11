Kandidaten für die Obwaldner Regierungswahl 2022

Obwalden So präsentiert sich die Ausgangslage für die Regierungsratswahlen 2022 Jetzt ist klar: Auch Baudirektor Josef Hess und Bildungsdirektor Christian Schäli stellen sich für eine weitere Amtsperiode im Regierungsrat zur Verfügung. Die SP möchte eigentlich auch antreten, die Kandidatensuche läuft noch. Philipp Unterschütz 02.11.2021, 05.00 Uhr

Die Obwaldner Regierung in Engelberg. Von links: Weibelin Hanna Mäder, Baudirektor Josef Hess, Finanz- und Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser, Volkswirtschaftsdirektor und Landammann Daniel Wyler, Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad, Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli und Landschreiberin Nicole Frunz Wallimann. Bild: PD

Die amtierende Regierungsrätin und ihre vier Amtskollegen treten alle wieder zu den Wahlen im kommenden März an, dazu kommt noch die Kandidatur der CVP-Kantonsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler. Das dürften mit grösster Wahrscheinlichkeit die Auswahlmöglichkeiten für die kommenden Regierungsratswahlen in Obwalden sein.

Auf Rückfrage dieser Zeitung bestätigt Baudirektor Josef Hess, dass er gerne für eine weitere Amtszeit antritt. «Ich bin jetzt seit 2017 in der Regierung und darf eine äusserst spannende Aufgabe erfüllen. Diese Arbeit möchte ich gerne mit meinen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortsetzen.» Grundsätzlich müsse man als Regierungsrat zwar jedes Departement gerne übernehmen und führen können. «Ich verhehle aber nicht, dass ich keine Wechselgelüste habe. Ich bin der Meinung, dass ich mein Fachwissen und meine Erfahrungen im Baudepartement am besten für den Kanton einsetzen kann», erklärt Josef Hess.

Der Baudirektor Josef Hess an einem Spatenstich. Bild: Archiv «Obwaldner Zeitung»

Einen grossen Unterschied zu den anderen Kandidaturen gibt es für den parteilosen Josef Hess. «Ich habe keine Wahlkampforganisation, die durch eine Partei getragen wird, hinter mir.» Hess muss also seinen ganzen Wahlauftritt oder ein Unterstützungskomitee selber organisieren – und auch Inserate, Plakate oder Spesen selber bezahlen. Er sei momentan daran, sich zu überlegen, wie er seine Kampagne gestalte. Wie bei allen Kandidatinnen und Kandidaten muss auch für Josef Hess ein Wahlvorschlag mit den Unterschriften von mindestens fünf Stimmberechtigten eingereicht werden.

Auch der Bildungsdirektor sieht sich am rechten Ort

«Ja, ich trete an. Ich bin sehr motiviert, mich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen», bestätigt auf Anfrage auch Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli (CSP), der seit 2018 Regierungsmitglied ist. Die Partei habe ihn angefragt. Am 27. November erfolgt die offizielle Nomination durch die Parteimitglieder an der Nominationsversammlung. «Es gibt im Moment kein Zeichen, dass die CSP dann noch eine weitere Kandidatur bekanntgibt», so Christian Schäli weiter. Der Entscheid zum Weitermachen fällt ihm leicht. «Meine Familie unterstützt mich. Zudem habe ich im Departement ein tolles Team mit professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich sehr gerne weiter arbeite. Wenn ich heute wählen könnte, würde ich im Bildungs- und Kulturdepartement bleiben.» Entscheiden werde das dann aber der Gesamtregierungsrat nach den Wahlen.

Bildungsdirektor Christian Schäli an einer Lehrabschlussfeier. Bild: Archiv «Obwaldner Zeitung»

Bereits im September hat die FDP mitgeteilt, dass Finanz- und Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser, die seit 2014 in der Regierung sitzt, zur Wiederwahl antreten wird. Sie soll am Parteitag am 4. November offiziell nominiert werden. Am gleichen Abend wird die SVP Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler aufstellen, der seit 2018 Regierungsrat ist und sich ebenfalls für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen will. Bei der CVP/Die Mitte Obwalden wiederum wurde Justizdirektor Christoph Amstad, der seit 2016 der Regierung angehört, schon Anfang September einstimmig für eine Wiederwahl nominiert. Zusätzlich wird die Nominationsversammlung am 14. Dezember wohl auch noch die Engelberger Kantonsrätin und Juristin Cornelia Kaufmann-Hurschler ins Rennen schicken.

Die SP ist noch auf Kandidatensuche

Noch nicht ganz klar ist die Sache bei der SP Obwalden. Eigentlich würde die Partei gerne antreten und sei intensiv auf der Suche nach einer geeigneten Kandidatin oder einem geeigneten Kandidaten. «Es muss eine Person sein, die gut in der Obwaldner Politik verankert ist», sagt Parteipräsident Benjamin Kurmann. «Bis heute konnten wir noch keine Person dafür begeistern, wir bemühen uns aber weiterhin.» Bei einer Kandidatur würde eine Nominationsversammlung einberufen. Allfällige Empfehlungen für Kandidaten von anderen Parteien mache der Vorstand nach Anhörungen dann an einer ordentlichen Parteiversammlung im kommenden Jahr. «Ich kann aber unabhängig davon schon jetzt sagen, dass wir es begrüssen, dass es mit Cornelia Kaufmann eine zusätzliche Frauen-Kandidatur gibt. Wir sind überzeugt, dass es mehr Frauen in der Obwaldner Regierung braucht», so Benjamin Kurmann.