Obwalden

Wie der Klimawandel eine SAC-Hütte im Engelbergertal gefährdet

Die Spannorthütte liegt auf 1956 Metern über Meer und ist ein beliebtes Ziel von Bergtouristen. Doch die Gefahrenlage im Winter wächst.

Christian Tschümperlin

06.10.2021, 05.00 Uhr

Im Winter 2019 donnerte eine Lawine übers Dach der Spannorthütte im Engelbergertal. Die Schneemassen hatten sich einen Weg durch eine Lücke zwischen zwei grossen Felsblöcken gesucht, die sonst die SAC-Hütte schützen. Die Staublawine führte auch Steine mit sich. Weil die bei Obwaldnern beliebte Hütte im Winter eingeschneit und daher nicht bewirtet oder besucht ist, fielen die Schäden erst im Frühling auf, als sich die Schneedecke zurückzog. «Wir hatten mit dem Aufräumen viel zu tun, durch die Druckwelle wurden die Türen der Gasschränke eingedrückt. Zudem waren die Sonnenkollektoren beschädigt und die Dachrinne verzerrt», berichtet Hüttenwart Andy Ott, der seit vier Jahren auf der Hütte wartet. Die Lawine hatte einiges an Schäden angerichtet. Im vergangenen Jahr wiederholte sich ein ähnliches Ereignis, allerdings ohne grosse Schäden zu hinterlassen.

Die Spannorthütte im Engelbergertal ist im Zuge des Klimawandels besonders gefährdet durch Lawinen. Bild: PD

Lawinen beschäftigen derzeit auch den SAC Schweiz. Im Februar 2019 hatte eine Lawine das Mittelaletschbiwak im Wallis komplett weggefegt. Aufgeschreckt von diesem Ereignis liess der SAC alle seine 153 vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos auf eine mögliche Gefährdung überprüfen. Der Bericht ergab: 29 Hütten sind erwiesenermassen gefährdet, das heisst, sie befinden sich entweder im roten oder blauen Gefahrengebiet.

«Rot bedeutet, dass eine Lawine mit einer Wiederkehrdauer von 300 Jahren einen Druck von mehr als drei Tonnen pro Quadratmeter entwickelt. Eine ungeschützte Hütte würde zerstört, auch Personen in der Hütte könnten gefährdet sein»

, sagt Stefan Margreth, Leiter der Forschungsgruppe Schutzmassnahmen am SLF. Zu dieser Kategorie zählt die Spannorthütte, die sich im Besitz von SAC Uto befindet. Bei weiteren 37 Hütten wurde eine mögliche Gefährdung festgestellt. In dieser Kategorie kann ohne eine detaillierte Analyse der Lawinensituation nicht gesagt werden, ob die Hütte tatsächlich gefährdet ist oder nicht.

Die Winter werden kürzer

In vergletscherten Gebieten kann der Klimawandel dazu beitragen, dass Gletscher schneller abschmelzen, was zu Änderungen in der Topografie führen kann. «Eine steilere Topografie kann zu grösseren Lawinenanrissgebieten führen und dadurch zu einer erhöhten Gefährdung von SAC-Hütten beitragen», so Margreth. Generell könne zwar nicht gesagt werden, dass der Klimawandel zu grösseren Lawinen und einer stärken Gefährdung führt. «In Folge des Klimawandels wird es aber intensivere Niederschläge geben und es wird wärmer.» Die Schneefallgrenze wird ansteigen, die Winter werden kürzer und die Schneedecke wärmer. Am SLF erforscht man zurzeit, wie sich diese Faktoren genau auf die Lawinengefährdung auswirken können.

Befindet sich eine Hütte in einer roten oder blauen Gefahrenzone, muss sie geschützt werden. Dazu bestehen verschiedene Möglichkeiten. «Die beste und kostengünstigste Lösung ist, wenn im Rahmen eines Neubaus einer SAC-Hütte ein lawinensicherer Standort gewählt werden kann», sagt Margreth. Das sei nicht immer möglich, da zahlreiche weitere Kriterien wie der Zugang, die Trinkwasserversorgung oder der touristische Nutzen für einen Hüttenstandort relevant sind.

«Ist kein lawinensicherer Standort verfügbar, muss man den Schutz an die Gefährdung und die lokale Topografie anpassen.»

In steilem Gelände und bei grossen Kräften kann ein Ebenhöch eine gute Lösung sein. Dabei überfliesst die Lawine das Gebäude ähnlich wie bei einer Lawinengalerie. Mit einem Lawinenkeil wiederum können die Schneemassen links und rechts an einer Hütte vorbeigelenkt werden. «Eine verstärkte Rückwand aus Beton kann auch einen guten Schutz bieten.»

Der hochalpine Charakter lockt jährlich rund 1200 Besucher in die Spannorthütte. Bild: PD

Alle Hütten und Biwaks des SAC haben eine Schutzfunktion und sind auch im Winter jederzeit zugänglich. So auch die Spannorthütte. «Im Winter muss man sich aber den Weg zur Hütte freischaufeln», erklärt nun Hüttenwart Ott. Während der kalten Jahreszeit wird die Hütte deshalb von Bergtourengängern wenig bis gar nicht besucht. Die Hütte ist klein, zweigeschossig, und dann komplett eingeschneit. Der Zustieg von der Obwaldnerseite zu der auf Attinghauser Gebiet gelegenen Hütte erfolgt über das steile Obwaldner Engelbergertal. Via Uri erfolgt der Zustieg via Attinghausen, Brüsti und Surenenpass. Er sagt:

«Obwohl die Hütte auf Attinghauser Boden liegt, ist sie vor allem für die Obwaldner Bevölkerung ein beliebtes Ausflugsziel.»

Hauptinteresse des Publikums der Hochtourengänger ist der Gross Spannort, den man als Wahrzeichen der Hütte von dort aus sehr gut sieht. Es ist ein rot-weiss markierter Weg, den man gemäss Ott aber sehr gut begehen kann, wenn man schwindelfrei ist. Man passiert Geröllhalden, Weiden und Gras. Der hochalpine Charakter lockt jährlich rund 1200 Besucher in die Hütte. Unterwegs kann man mit Glück Gämsen, Bartgeier, Murmeltiere und Steinadler beobachten. Die Fortsetzung von der Hütte aus erfolgt auf dem blau-weiss markierten Bergweg auf die Schlossberg-Lücke. Hier geniesst der Berggänger den Blick in die Urner Bergwelt über den Glattfirn bis zum Krönten und Zwächten.

Die Bedrohungslage wächst

2019 erhielt die Hütte einen Holzanbau: «Der Neubau sollte die Hütte auf die heutigen Anforderungen bringen», sagt Ott. Dazu gehören eine moderne Küche, sanitäre Anlagen, mehr Platz für Gäste und Hüttenwart. «Sie wurde generell grossräumiger.» Geschützt ist der Neubau durch einen Lawinendamm. Dieser schützt die Hütte von der Seite Richtung Spannort und hat in den ersten vier Jahren seine Aufgabe tadellos erfüllt. Ott sagt:

«Nicht jedes Jahr dürfen die grossen Schneemengen wie im letzten Jahr erwartet werden.»

Bergstürze und Steinschlag werden aber im Gebiet der Spannorthütte am Fusse des Schlossberges und Gross Spannort wie im ganzen Alpenraum in Zukunft eine grössere Bedrohung sein, ist auch er überzeugt.