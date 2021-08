Nid-/Obwalden Das nasse Wetter hilft dem Wald, die Wasservorräte aufzufüllen Der Wald schützt Verkehrswege, ist Lebensraum für Wildtiere und Erholungsraum für die Menschen. Der Klimawandel fordert die Waldverantwortlichen zusätzlich. Martin Uebelhart 09.08.2021, 16.00 Uhr

Stufiger, artenreicher Schutzwald beim Bluemattweg in Ennetmoos. Bild: PD

Trockenheit und der Borkenkäfer machen dem Wald zu schaffen. Auch Wildverbiss – also das Abbeissen von Knospen oder Zweigen durch Wildtiere – ist nach wie vor eine bedeutende Schadensursache. Diese Herausforderungen für die Schweizer Wälder beleuchtet der Waldschutzüberblick 2020 von Waldschutz Schweiz, der Beratungsstelle für Waldgesundheit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Die Kantone Nidwalden und Obwalden sind da keine Ausnahme, wie eine Nachfrage bei den kantonalen Waldämtern zeigt. Mindestens das laufende Jahr sei aus Sicht des Waldes aber sehr positiv, sagt Roland Christen, Obwaldner Oberförster und Leiter des Amts für Wald und Landschaft. Der Wald könne seine Wasservorräte nach den trockenen Sommern in den vergangenen Jahren wieder auffüllen. Rudolf Günter, Nidwaldner Oberförster und Chef des Amts für Wald und Energie, hält fest, den Wäldern gehe es heute besser als auch schon. Angefangen mit dem Sturm «Lothar» über weitere Sturmereignisse in den vergangenen zwei Jahrzehnten bis zu sehr trockenen Jahren insbesondere im Sommer, seien sie stark gefordert worden.

Der Borkenkäfer verursacht Schäden an den Bäumen. Bild: PD

Für den meistverbreiteten Schädling, den Borkenkäfer, sei 2021 bisher ein schlechtes Jahr, so Rudolf Günter. «Das hilft mit, die Situation etwas zu entschärfen.» Roland Christen zeigt auf, dass sich der Borkenkäfer in trockenen Sommern besonders gut ausbreiten kann. «Er fühlt sich wohl, wenn es trocken ist und umgestürzte Bäume, etwa wegen Windwurf oder Lawinen, herumliegen.» Durch möglichst rasches Aufräumen dieses Holzes soll die Verbreitung des Käfers zusätzlich eingedämmt werden. Vor allem Fichten werden gerne vom Borkenkäfer befallen. Ein gesunder Baum vermöge den Käfer mit seinem Harz abzuwehren, sagt Rudolf Günter.

Pilz lässt Eschen absterben

Wie in der ganzen Schweiz ist auch in Ob- und Nidwalden die Eschenwelke verbreitet. Ein virulenter Pilz schädigt die Eschen so sehr, dass sie schliesslich absterben.

sagt Roland Christen. Sein Nidwaldner Kollege hält den Schaden für verkraftbar: «Die Esche gehört nicht zu den Hauptbaumarten.»

Absterbende Eschen aufgrund von Trockenheit im Gebiet Wartdossen in Kerns. Bild: PD

In den Nidwaldner Wäldern beurteilt Günter die Folgen durch Wildverbiss als tragbar. Schalenwild wie Reh, Gämse oder Hirsch sei für diese Schäden an jungen Bäumen verantwortlich. «Alle Baumarten, die für einen guten Waldaufbau nötig sind, können in genügender Anzahl wachsen», hält Günter fest. Nicht nur der Wald sei Lebensraum für das Wild. Sondern auch das Landwirtschaftsland und die Alpen. Wichtig seien für das Wild störungsarme Rückzugsgebiete. Diese Gebiete würden allerdings zusehends kleiner, da die Natur immer mehr von erholungssuchenden Menschen beansprucht werde.

Sommerverbiss am Bergahorn durch Schalenwild. Bild: PD

Im Kanton Obwalden präsentiert sich die Situation etwas anders. «Wir haben in Obwalden eine sehr starke Hirschpopulation», sagt Roland Christen. Er hält fest:

Vor allem Bergahorn und Tanne würden gerne angeknabbert – Baumarten, die für die Schutzwälder von grosser Bedeutung seien. Dabei können sich die Obwaldner Waldverantwortlichen auf ein Monitoring stützen. «Jährlich wird der Verbiss in einem der drei Teilgebiete Sarneraatal West, Sarneraatal Ost und Engelberg nach objektiven Aufnahmekriterien erfasst», erläutert Christen. «So können wir die Resultate statistisch gesichert abbilden. Über die Jahre erhalten wir dadurch Vergleichswerte und sehen, was in den Wäldern los ist.» Entsprechend würden zusammen mit den Fachstellen Wildtiere und Jagd der Nachbarkantone Massnahmen evaluiert, die Hirschpopulation zu beeinflussen. Eine wichtige Massnahme sei auch, die Lebensräume für die Wildtiere aufzuwerten, pflichtet er seinem Nidwaldner Kollegen bei.

In beiden Kantonen haben die Schutzwälder eine grosse Bedeutung. Sie bewahren Menschen und Infrastruktur wie etwa Strassen oder Bahnlinien vor Gefahren wie Steinschlag oder Lawinen. Diese Wälder seien denn auch so zu unterhalten, dass sie ihre Schutzwirkung entfalten könnten, betont Rudolf Günter. Das sei eine gesetzliche Vorgabe. Die Kantone machen Planungen zu den notwendigen Massnahmen in den Schutzwäldern. In Obwalden etwa strebe man rund alle 25 Jahre Eingriffe in die gleichen Waldflächen an, erläutert Roland Christen. In Nidwalden machen die Schutzwälder rund 60 Prozent der Waldfläche aus.

betont Rudolf Günter. Und die Notwendigkeit des entsprechenden Unterhalts sei bei Politik und Bevölkerung anerkannt. Weil das Interesse am Schutz so gross sei, gerade etwa auf der Transitachse vom Norden in den Süden, sei auch der Bund relativ stark engagiert, wenn es um die finanzielle Unterstützung für die Pflege des Schutzwaldes gehe.

Grenze für die Laubbäume wird sich nach oben verschieben

Die Wälder in der Schweiz werden in Zukunft anders aussehen als heute. Davon sind die beiden Waldverantwortlichen überzeugt. In der Forschung werde prognostiziert, dass sich die Laubholzgrenze mit der Zeit um mehrere hundert Meter nach oben verschiebe und die Nadelhölzer entsprechend abnähmen, sagt Roland Christen. In welcher Zeitspanne dies geschehe, sei aus heutiger Sicht offen. Der Wald habe sich im Lauf der Jahrtausende immer wieder verändert. Diese Abläufe haben sich aber über eine viel längere Zeitspanne erstreckt.

Die Widerstandsfähigkeit der Bäume würde je länger, je mehr eingeschränkt, sollten sich künftig Jahre mit extremen Witterungsbedingungen gerade in Sachen Trockenheit häufen. Rudolf Günter zeigt auf, dass für die Zukunft des Waldes wichtig sei, die Artenvielfalt zu fördern. Nicht minder wichtig sei eine Strukturvielfalt, also, wie dicht oder alt etwa ein Wald ist. Günter bringt noch einen weiteren Aspekt ein. Damit der Wald auch den künftigen Anforderungen gerecht werden könne, brauche es neben der entsprechenden Gesetzgebung und den notwendigen finanziellen Mitteln auch genügend gut ausgebildete Fachkräfte:

«Denn der Wald ist ein komplexer Lebensraum.»