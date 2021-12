Obwalden/Nidwalden Diese Gesetze und Bestimmungen treten 2022 in Kraft Auf das neue Jahr erlangen verschiedene revidierte Gesetze oder Verordnungen Rechtskraft. Eine Auswahl einiger Erlasse. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Obwalden

Gesundheitsgesetz

Das Gesundheitsgesetz und weitere Erlasse werden an die bundesrechtlichen Vorgaben angepasst und auf den neusten Stand gebracht. Neu bestehen Regeln über Spital- und Pflegeheimplanung. Medizinische Auskünfte können zukünftig auch an eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner erteilt werden. Die Regeln über die Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen, die Datenbearbeitung und Datenbekanntgabe sind angepasst. Ambulante Behandlungen werden gefördert und die Zuständigkeiten sind punktuell neu geregelt.

Steuergesetz

Verschiedene Ausführungsbestimmungen im Steuerbereich wurden geändert, so die Ausführungsbestimmungen über die Steuerveranlagung, die Anrechnung ausländischer Quellensteuern, die elektronische Einreichung der Steuererklärung, die Rückerstattung der eidgenössischen Verrechnungssteuer und über den steuerlichen Abzug von Berufskosten bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit.

Schätzungs- und Grundpfandgesetz

Mit der Steuererklärung 2022 sind zusätzliche Informationen zu den Versicherungswerten der Gebäude zu deklarieren. Bis 2025 dienen diese Daten ausschliesslich statistischen Zwecken und werden bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigt.

Gesetz zur Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches

Das elektronische Auskunftsportal Terravis wird eingeführt. Dies ermöglicht den elektronischen Zugang zu Grundbuchdaten für Urkundspersonen, Kreditinstitute und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

Verordnung über die Grundbuchgebühren

Es gilt der neue Tarif für die Grundbuchgebühren. Inhaltlich hat sich der Tarif nur punktuell geändert.

Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen

Gestützt auf die Bundesverordnung wird die Inkassohilfe im Kanton vereinheitlicht. Für die Einwohnergemeinden Sarnen, Sachseln, Alpnach und Giswil wird die Inkassohilfe gemeinsam von der Alimentenfachstelle Sarnen wahrgenommen. In den übrigen Einwohnergemeinden erfüllen die Sozialdienste diese Aufgabe.

Vollzug gerichtlich angeordneter elektronischer Überwachungen

Zur Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen können Annäherungs- oder Rayonverbote mittels sogenannter Fussfesseln elektronisch überwacht werden. Zuständig für den Vollzug einer entsprechenden Anordnung des Gerichts ist die Dienststelle Straf- und Massnahmenvollzug.

In Nidwalden und Obwalden regeln Gesetze neu den Einsatz von elektronischer Überwachung. Archivbild: Keystone

Nidwalden

Die Revision des Erlasses regelt die Umsetzung und Durchsetzung der elektronischen Überwachung von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen wie Rayon- oder Annäherungsverboten. Weiter wird ein Lernprogramm eingeführt mit dem Ziel, Gewalt zu verhindern.

Bei drei Gesetzen, die der Landrat im Herbst verabschiedet hat, läuft derzeit noch die Referendumsfrist. Der Regierungsrat wird die Erlasse voraussichtlich im Laufe des Januars rückwirkend auf Anfang 2022 in Kraft setzen:

Das geltende kantonale Gesetz über die Gerichte und die Justizbehörden schreibt vor, dass Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber bei der Instruktion der Fälle und der Entscheidfindung mitwirken. Sie haben beratende Stimme. In der Praxis treffen und verfassen die Gerichtspräsidien und die Einzelgerichte in Nidwalden aber in vielen Fällen Entscheide, ohne eine Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber beizuziehen. Diese Praxis wird nun auch im Gesetz festgehalten.

In dem Erlass ist auch die Organisation der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) definiert. Mit der Gesetzesrevision wird eine zweckdienliche Organisation der Kesb sichergestellt und das Kindeswohl verbessert. Angepasst werden unter anderem die Einzelzuständigkeit des Präsidiums bei gewissen Geschäften des Kindes- und Erwachsenenschutzes, die Kostentragung im Kindes- und Erwachsenenschutz oder die Bestimmungen über die Informationspflicht der Kesb gegenüber der Wohnsitzgemeinde.

Die Revision bringt einen Systemwechsel bei den Grundstückschätzungen. Künftig will sich der Kanton für die Festlegung der Steuerwerte auf die Schatzungen der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) abstützen sowie auf aktuelle und realistische Datengrundlagen für Landwerte, die eingekauft werden können.

