Obwalden/Nidwalden Kameradschaft wird bei den Musikveteranen grossgeschrieben Die Veteranen des Unterwaldner Musikverbandes trafen sich zu ihrer Jahresversammlung. Markus Villiger 24.10.2022, 14.46 Uhr

Die Pflege der Kameradschaft hat bei den Unterwaldner Musikveteranen eine lange Tradition. Am vergangenen Wochenende versammelten sich die Musikantinnen und Musikanten des Unterwaldner Musikverbandes zu ihrer 21. Jahresversammlung. Präsident Hans Sennhauser, Stans, begrüsste im Restaurant Peterhof in Sarnen Roland Bucher, Präsident des Unterwaldner Musikverbandes sowie befreundete Delegationen aus Uri, Schwyz und Luzern. Die Musikgesellschaft Schwendi unter der Stabführung von Norbert Kiser umrahmte die Versammlung mit Darbietungen. Bereits einleitend stellte der Präsident fest: «Wir werden die Traktanden möglichst speditiv behandeln, um anschliessend die Kameradschaft länger geniessen zu können».

Mit einem Präsent wurde der 94-jährige Josef Kathriner, Sarnen, als ältester Versammlungsteilnehmer geehrt.

Ehrend gedachte die Versammlung der vier verstorbenen Mitglieder Walter von Ah-Koller, Wilen (Eidgenössischer Veteran), Fritz Nick, Ennetbürgen (Eidgenössischer Veteran), Hans Imfeld, Kägiswil (Kantonaler Ehrenveteran) und Adolf Vogel, Buochs (Kantonaler Veteran). In seinem ausführlichen Jahresbericht erwähnte Präsident Hans Sennhauser verschiedene Schwerpunkte. Mit Erfolg konnte der traditionelle Sommertreff in Giswil durchgeführt werden.

Vereinigung zählt 130 Mitglieder

Die Veteranen-Vereinigung Unterwalden zählt insgesamt 130 Mitglieder. Sie sind eingeteilt für 25 Jahre Kantonale Veteranen, 35 Jahre als Eidgenössische Veteranen, 50 Jahre Kantonale Ehrenveteranen und 60 Jahre CSIM europäische Veteranen.

Die beiden wiedergewählten Vorstandsmitglieder Präsident Hans Sennhauser (links) und Vizepräsident Noldi Burch. Bild: PD

Kassier Hugo Keller, Alpnach, präsentierte die Jahresrechnung 2022. Sie schliesst bei Einnahmen von 2320 Franken mit Mehrausgaben von 331 Franken ab. Einstimmig wurde die Jahresrechnung genehmigt, ebenso das Budget 2023. Der Jahresbeitrag wurde auf der bisherigen Höhe von 20 Franken belassen. Die neu in die Veteranen-Vereinigung aufgenommenen Mitglieder sind: Jakob Beeler, Sarnen, Kurt Bucher, Buochs, Frank Dörig, Engelberg, Hans Müller, Kerns, Markus Niederberger, Sachseln und Josef Ziegler, Kerns. Die beiden Vorstandsmitglieder Hans Sennhauser und Noldy Burch wurden einstimmig wiedergewählt.

Unterstützung für das Jugendblasorchester

Das Jugendblasorchester Unterwalden wird im nächsten Jahr zum siebten Mal mit 1000 Franken unterstützt. Präsident Hans Sennhauser begründete den Antrag: «Die edelste Aufgabe von uns Veteranen ist es sicher, den Nachwuchs zu fördern und zu unterstützen.» Einstimmig wurde dem Antrag zugestimmt. Das Jugendblasorchester Unterwalden wird im nächsten Jahr zwei Konzerte in Sarnen und in Hergiswil durchführen. Turnusgemäss findet die nächstjährige Jahresversammlung am 21. Oktober in Stansstad statt.

Die Musikgesellschaft Schwendi unter der Stabführung von Norbert Kiser umrahmte die Versammlung. Bild: PD

Roland Bucher, Präsident des Unterwaldner Musikverbandes, überbrachte die Grüsse des Verbandsvorstandes. «Das Veteranenwesen nimmt in der Blasmusik einen wichtigen Stellenwert ein. Vermehrt können Musikantinnen und Musikanten geehrt werden, die in einem Verein 60 oder noch mehr Jahre musiziert haben. Weshalb verdient das unseren Respekt und unsere Wertschätzung? Das Mitmachen in einem Musikverein ist freiwillig und ausser den Dirigentinnen und Dirigenten erhält in einem Musikverein niemand einen Lohn. Nur mit dieser Freiwilligkeit und dem Engagement ist es möglich, einen Musikverein weiterhin am Leben zu erhalten», betonte Bucher.