Obwalden/Nidwalden Wenn die Diagnose früh kommt – ein Besuch in der Gesprächsgruppe für junge Menschen mit Demenz Seit einem Jahr bietet Alzheimer Zentralschweiz eine Gesprächsgruppe für junge Betroffene an. Gemeinsam unterstützt man sich. Marion Wannemacher 12.04.2021, 05.00 Uhr

Auf den blauen Tüchern in der Mitte des Raumes liegen viele bunte Farbstifte durcheinander. Martin Führer, Leiter der Gesprächsgruppe für junge Menschen mit Demenz, sieht sie als Sinnbild für die vielen Farben des Frühlingsmonats April. «Farben drücken Empfindungen und Gefühle aus», erklärt er und motiviert die drei Teilnehmer, eine Farbe auszuwählen und zu erzählen, wie es ihnen geht.



Gesprächsgruppe für junge Betroffene von Alzheimer. Von links: Theo von Rotz, Martin Führer, Leiter der Gesprächsgruppe, Reiner Max Lea, Irène Laporte. Marion Wannemacher (Stans, 9. April 2021) / Obwaldner Zeitung

Einmal im Monat treffen sich zwei Nidwaldner und eine Obwaldnerin hier in der Fachstelle KAN beim Bahnhof von Stans. Die Gesprächsgruppe wird organisiert von Alzheimer Zentralschweiz. Da, wo die Züge in verschiedene Richtungen abfahren, kreuzen sich ihre Lebenswege. Alle drei haben etwas gemeinsam: Noch vor der Pensionierung erhielten sie die Diagnose Demenz.

Die Diagnose brachte Klarheit und auch Erleichterung

Da ist Irène Laporte aus Engelberg. Irgendwann bemerkte die Handarbeitslehrerin, dass sie ständig Sachen verlegte. «Ich musste oft die 30 Treppenstufen laufen, um Vergessenes zu holen und dachte mir, Fitness ist ja gut, aber trotzdem stimmt etwas nicht.» Nach eigener Schilderung gelang es ihr gut, ihre Umwelt hinters Licht zu führen. «Meine Schüler zeigten mir einfach, wo ich meine Papiere hingelegt hatte, wenn ich nur erwähnte, dass ich sie suchte.»

Die Abklärung in der Memory Klinik verschaffte Klarheit und aus ihrer Sicht auch irgendwie Erleichterung. In ihrem persönlichen Umfeld war man von einem Burn-out oder einem Tumor ausgegangen. Die heute 62-Jährige leidet unter dem Benson Syndrom, bei der die zentrale Verarbeitung visueller Informationen betroffen ist. Ihr sei klar gewesen, dass sie nicht mehr arbeiten könne. Sehr vieles klappt heute gut, Irene Laporte kann eigenständig mit dem Bus nach Stans fahren, im Winter geht sie langlaufen, im Sommer wandern. «Ich versuche hinzukriegen, dass ich meinen Töchtern nicht zur Last falle», erklärt sie entschieden.



«Frau half extrem – das ist ein Glück gewesen»

Theo von Rotz aus Wolfenschiessen erzählt zuallererst von seiner Arbeit. Als Metallbauer war er früher auf Montage mit dem Auto unterwegs. «Mein Befund vor einem Jahr hat dazu geführt, dass ich schlagartig nicht mehr Auto fahren konnte. Heute darf ich noch 50 Prozent arbeiten. Meine Kollegen und mein Chef wussten von Anfang an Bescheid.» Er habe sich damit abgefunden, dass er nicht mehr Autofahren könne.

«Man wählt einen Weg, um sich mit dem Ganzen zu arrangieren»,

sagt der 63-Jährige. Seine Frau wusste vor ihm, dass etwas nicht stimmt. «Sie hat mir extrem geholfen, das ist ein Glück gewesen. Man fühlt sich nicht allein damit.»



«Ich arbeite leider gar nicht», äussert Reiner Max Lea aus Buochs trocken. Lea leidet unter einer Form von Demenz, die für jüngere Betroffene typisch ist.

«Für mich ist die Krankheit eine Katastrophe. Sie hat alles verändert.»

Er sei Jahrgang '64 und müsste doch eigentlich arbeiten, findet er. In seinem Leben hat Lea unter anderem als Gebietsverkaufsleiter in grossen Konzernen gearbeitet, zuletzt war er Pflegehelfer. Gerne würde er sich ehrenamtlich betätigen. Der 57-Jährige hilft einzukaufen, fährt Auto und geht mit dem Hund spazieren.



Unausgesprochenes Verständnis für die Situation der anderen

Der Weg in die Gesprächsgruppe ist für alle drei wichtig. «Es ist ein Vorteil, wenn man mit Betroffenen zusammenkommen und sich austauschen kann», erklärt Theo von Rotz. Häufig geht es nicht um die Krankheit, sondern um ganz andere Themen wie Freizeitbeschäftigungen. «Besprochen wird, was man gemacht hat, was einen bewegt», erzählt Martin Führer. Der 56-Jährige arbeitet bei der Spitex Nidwalden als Demenzexperte. Er weiss um die Probleme von früh an Demenz-Betroffenen: «Sie hatten auch ihre Ziele vor der Pensionierung. Plötzlich ist in ihrem Leben alles über den Haufen geworfen», sagt Führer. Als Leiter der Gesprächsgruppe sei seine Aufgabe vor allem, den Austausch auf Augenhöhe zu fördern. «Es geht nicht darum, dass Fragen von einer Fachperson beantwortet werden. Sie selber sind kompetent für ihre Krankheit. Sie haben ein unausgesprochenes Verständnis für die Situation der anderen, das macht die Gesprächsgruppe so wertvoll.»



Die Gesprächsgruppe für junge Betroffene von Alzheimer fördert den Austausch auf Augenhöhe. Von links: Reiner Max Lea, Irène Laporte; von hinten: Martin Führer, Theo von Rotz. Marion Wannemacher (Stans, 9. April 2021) / Obwaldner Zeitung

Heute hat Reiner eine Frage mit in die Gruppe gebracht. Die Anregung dazu kommt von seiner Frau. «Was kannst du machen, damit deine Frau mehr Freiraum hat?», lautet sie. Martin Führer schreibt die Vorschläge auf die Flip-Chart. «Alzheimer-Ferien für Jungbetroffene», schlägt Irène vor. Theo erzählt, dass sie daheim eine Abmachung hätten, damit seine Frau mal einen halben oder ganzen Tag etwas für sich machen könne. «Da ich auf einem Heimet lebe, habe ich ständig was zu tun», berichtet er. Irène nimmt neu einen Dienst vom SRK in Anspruch, sie weiss den Namen nicht mehr. «Jemand kommt und macht einen Ausflug mit dir», erzählt sie. Martin vermutet, dass es sich um Dementia Care handelt.



Gesprächsgruppe für junge Betroffene von Alzheimer. Martin Führer, Leiter der Gesprächsgruppe. Marion Wannemacher (Stans, 9. April 2021) / Obwaldner Zeitung

Zwei Stunden sind vergangen, alle verabschieden sich voneinander. Das nächste Mal gehe man vielleicht wieder nach draussen, kann sich Martin Führer vorstellen, alle mögen Spaziergänge. «Theo hat als Hobby Curling, vielleicht möchte er es uns mal zeigen», überlegt er. Er selber freue sich auf die Treffen.

«Ich habe einen grossen Respekt vor den dreien. Sie alle haben einen Umgang mit ihrer Krankheit gefunden, den ich nur bewundern kann.»



Weitere Informationen finden Sie unter: www.alzheimer-schweiz.ch/de/ow-nw