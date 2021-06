Käser aus Buochs macht besten Sbrinz AOP

Nidwaldner gewinnt Käsepreis Der beste Sbrinz AOP der Schweiz kommt aus Buochs Die Milchbauern, das Handwerk, die Tradition und der Berufsstolz des Käsers Josef Gut führen zu diesem Erfolg. Ruedi Wechsler 22.06.2021, 16.20 Uhr

Die Käserei Josef Gut GmbH erhält für das Jahr 2020 die von der dreiköpfigen Jury taxierte Auszeichnung des besten Sbrinz AOP der Schweiz. Die Jury besteht aus einem Käser, einer Person aus der Käsehandlung und dem Obmann.

Sepp und Luzia präsentieren im Käsekeller ihre hergestellten Sbrinz AOP. Bild: Ruedi Wechsler (Buochs, 16. Juni 2021)

Nach viermonatiger Lagerung verlassen die Sbrinz AOP Laibe die Käserei Gut und gelangen an den Abnehmer Emmi Schweiz AG. Ist der Käse elf Monate gereift, erfolgt ein Jahr lang die monatliche Taxation durch die Jury. Bewertet werden vier Kriterien: Lochung, Teig und Farbe, Geschmack und Aroma und das äussere Erscheinungsbild. Die Gesamtpunktzahl liegt bei 20 Punkten und Josef Gut erreichte in der Kategorie Talkäserei hervorragende 19,86 Punkte. In der Kategorie Alpkäserei gelang gleichzeitig Thomas Scheuber-Durrer von der Alpkäserei Untertrübsee in Engelberg mit dem Punktemaximum das Husarenstück. Gesamtschweizerisch liegt der Punkteschnitt bei 19,61 Punkten und es gibt insgesamt 25 Sbrinz-Käsereien, die im vorletzten Jahr 1604 Tonnen herstellten.

Die Bauern sind absolut zentral

Der von Josef Gut 2019 produzierte Käse wurde 2020 getestet und das hat positive Auswirkungen auf die Produktionsmengen im Jahr 2021, erwähnt Käsermeister Gut erfreut. Von jedem Milchbauer wird täglich eine Probe entnommen, untersucht und anschliessend eingefroren. Dazu ergänzt der dreifache Familienvater: «Das ist eine rein versicherungstechnische Massnahme und dient der Produktesicherheit. Mein Tiefkühler ist voller Probefläschchen und sie werden ein Jahr aufbewahrt.» Lobend äussert sich der Käsermeister über die Landwirte: «Der entscheidende Punkt sind meine Milchlieferanten. Wenn die Qualität der Rohmilch nicht stimmt, kann der beste Käser nichts ausrichten.»

Jedes zweite Wochenende arbeitet das Ehepaar Luzia und Josef Gut zusammen in der Käserei, damit die beiden Angestellten frei haben. Dazu sagt Luzia: «Ich unterstütze Sepp gerne beim Käsen, bearbeite die Bestellungen der Detaillisten, erledige Büroarbeiten, die Buchhaltung und den Haushalt. Mir gefällt die Vielseitigkeit in unserem Betrieb.» Mit einem herzhaften Lachen ergänzt sie: «Ich habe damals nicht nur Sepp, sondern auch noch den Betrieb mit in die Ehe genommen.» Um 5.30 Uhr beginnt der Arbeitstag und der Beruf ist für Sepp Gut sinnhaft. «Die Rohmilch mit einer sehr kurzen Haltbarkeit anzunehmen und sie in ein Produkt zu verarbeiten, das zwei Jahre gelagert werden kann, finde ich einen fantastischen Prozess», sagt er. Jeder Tag fühle sich die Milch bei der Verarbeitung im 6000 Liter-Kessi anders an und es sei wie ein Spiel.

Herausfordernd bezeichnen die beiden den Druck, jeden Tag produzieren zu müssen. Dies erschwert die Teilnahme an einem aktiven Vereinsleben. Gerne hätten Luzia und Sepp vermehrt Zeit für Städtereisen, Wandern oder Skifahren. Nachmittags ist der Buochser eher mit Servicearbeiten, Reparaturen oder Büroarbeiten beschäftigt. 2019 produzierte die Käserei Gut 3000 Sbrinz AOP, das sind pro Tag zwischen sieben und elf Stück. Ein Laib wiegt 40 Kilogramm und benötigt zirka 500 Liter Milch.

Es braucht auch etwas Glück

«Für mich muss das Zusammenspiel zwischen Landwirt, Käser, Händler und Konsument gut funktionieren», sagt Sepp Gut. Für das sympathische Paar ist die Rücksichtnahme auf die Natur sehr wichtig. Dazu ergänzt der Preisträger: «Als Mitglied der Energie-Agentur der Wirtschaft, konnten wir die Reduktionswerte für den Energie- und Wasserverbrauch alljährlich erfüllen.» Beide wünschen sich eine steigende Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln.

«Es ist schön und es erfüllt uns mit Stolz, die Auszeichnung für das gesamte Jahreswerk 2019 entgegennehmen zu dürfen. Wir sind uns aber bewusst, dass nebst guter Milch und solidem Handwerk auch ein Quäntchen Glück dazugehört», ergänzen Sepp und Luzia Gut. Die erzielten herausragenden Resultate und die Spitzenqualität des Endproduktes zeigen deutlich auf, mit welcher Leidenschaft, welchem Engagement und Berufsstolz alle Beteiligten ihrer Arbeit nachgehen.