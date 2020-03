Obwaldner Staatsrechnung weist Defizit von 11 Millionen auf Die Rechnung fällt fast 15 Millionen besser aus, als budgetiert. Franziska Herger 27.03.2020, 11.17 Uhr

Das Obwaldner Defizit fiel 2019 weniger hoch aus, als erwartet. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Der Regierungsrat hat die Obwaldner Staatsrechnung 2019 verabschiedet. Mit einem ordentlichen Defizit von 11,2 Millionen Franken schliesst sie um 14,8 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Höhere Vermögenserträge sowie ein höherer Kantonsanteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer trugen ebenso zu dieser Verbesserung bei wie tiefere Ausgaben.

«Ausschlaggebend sind auf der Einnahmenseite in erster Linie die höheren Vermögenserträge des Kantons, die 2,5 Millionen Franken über dem Budget ausfallen, sowie der höhere Kantonsanteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer mit 1,2 Millionen Franken über dem Budget», erklärt Finanzverwalter Daniel Odermatt in einer Mitteilung der Regierung. Auf der Ausgabenseite trugen die tieferen Ausgaben bei der individuellen Prämienverbilligung (3,5 Millionen Franken unter Budget) zum besseren Ergebnis bei. Ebenfalls zur Verbesserung des operativen Ergebnisses trug der Ausgleich der Spezialfinanzierung des Hochwasserschutzes Sarneraatal durch die vorhandenen Fondsmittel mit 7,6 Millionen Franken bei, mittels nicht budgetierter zusätzlicher Abschreibungen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt

Die budgetierte Entnahme aus der Schwankungsreserve von 14 Millionen Franken wird um 6,7 Millionen Franken reduziert, es erfolgt somit eine Entnahme von 7,3 Millionen Franken. Die Schwankungsreserve beträgt per Ende 2019 noch 33,7 Millionen Franken und ist Teil des Eigenkapitals des Kantons. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Defizit von 11,0 Millionen Franken ab.

Die Investitionsrechnung weist Gesamtausgaben von 52,4 Millionen Franken (budgetiert 65,8 Millionen Franken) und Nettoinvestitionen von 14,7 Millionen Franken aus (budgetiert 18,4 Millionen Franken). Der Hauptteil der Gesamtausgaben betraf mit 39,6 Millionen Franken den Bereich Gefahrenabwehr/Schutzwald/Wasserbau (budgetiert 46,6 Millionen Franken). Die Nettoausgaben in diesem Bereich betrugen 10,8 Millionen Franken (budgetiert waren 11,4 Millionen Franken).

Zu den tieferen Nettoinvestitionen von 3,7 Millionen Franken führten insbesondere die budgetierten Darlehen für die Neue Regionalpolitik (NRP) von 2,75 Millionen Franken, welche nicht benötigt wurden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei minus 102 Prozent (Vorjahr: -100 Prozent). Durch den negativen Selbstfinanzierungsgrad beträgt die Nettoschuld des Kantons 15,0 Millionen Franken respektive 395 Franken je Einwohner (Vorjahr Nettovermögen von 10,4 Millionen Franken beziehungsweise 273 Franken je Einwohner).

Finanzdirektorin: «Wir sind auf dem richtigen Weg»

Das ordentliche Ergebnis des Berichtsjahrs ist zwar besser als budgetiert, das strukturelle Defizit besteht allerdings nach wie vor und der Kanton weist eine negative Selbstfinanzierung aus. Um den Finanzhaushalt nachhaltig zu stabilisieren, wurden 2019 mehrere Gesetzesvorlagen im Rahmen der Finanzvorlage 2020 umgesetzt. Dazu zählen insbesondere eine Begrenzung der Ausgaben bei der individuellen Prämienverbilligung, eine Anpassung der Steuern und die Beteiligung der Gemeinden am Nationalen Finanzausgleich (NFA). «Die Rechnung 2019 zeigt, dass die bereits umgesetzten Vorlagen wirken und wir auf dem richtigen Weg sind», wird Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser zitiert. «Jetzt müssen wir aber dranbleiben und auch diese weiteren Massnahmen umsetzen, um unser Ziel der ausgeglichenen Rechnung zu erreichen.»“