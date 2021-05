Öffentlicher Verkehr Nidwalden soll bessere Anschlüsse ins Tessin und Nachtnetz-Kurse aus Luzern erhalten Für 2022 und 2023 beantragt die Regierung einen Rahmenkredit von 14 Millionen Franken. Sie möchte den öffentlichen Verkehr punktuell ausbauen. Martin Uebelhart 20.05.2021, 15.45 Uhr

Der Regierungsrat möchte das Angebot im öffentlichen Verkehr auf die Fahrplanperioden 2022 und 2023 punktuell erweitern. Hierzu zählen laut einer Medienmitteilung eine zusätzliche S-Bahn Stans–Luzern zur nachmittäglichen Stosszeit, die Einführung eines Nachtangebots am Wochenende von Luzern nach Nidwalden und ein Ausbau des Winkelriedbusses Stans–Altdorf. Letzterer verschaffe dem Kanton Nidwalden eine bessere Anbindung an den neuen Kantonsbahnhof Uri. «Ziel ist es, optimale Anschlüsse ins Tessin herzustellen», wird Baudirektor Josef Niederberger zitiert. Bedingung für die Angebotserweiterung sei eine finanzielle Beteiligung des Bundes im Rahmen der Abgeltungen für den «Regionalen Personenverkehr».

Der Winkelriedbus zwischen Stans und Altdorf soll ab dem kommenden Fahrplanwechsel doppelt so oft fahren. Bild: PD

Für den Erhalt und Ausbau des ÖV-Angebots für die kommenden zwei Jahre beantragt der Regierungsrat einen Rahmenkredit von 14 Millionen Franken. Dieser Betrag liege im Rahmen der vergangenen Perioden (2020/21: 12,75 Millionen Franken, 2018/19: 14,4 Millionen) und berücksichtige zudem die voraussichtlich noch angespannte Ertragslage bei den Transportunternehmen aufgrund der anhaltenden Coronapandemie.

Rapide Abnahme der Passagierzahlen

Die Pandemie hat im vergangenen Jahr zu einer rapiden Abnahme der Passagierzahlen geführt. Die Zentralbahn hätten einen Rückgang um 47 Prozent bei den Personenkilometern verzeichnet, bei Postauto seien es über alle Nidwaldner Linien 25 Prozent gewesen. Die Schifffahrt und die Luftseilbahnen hätten ebenso unter der Pandemie gelitten. Bis vor Ausbruch der Pandemie habe sich in Nidwalden die Nachfrage im öffentlichen Verkehr sehr positiv entwickelt. Zwischen 2016 und 2019 habe die Anzahl von Fahrgästen auf allen Bahnlinien, die in Nidwalden mindestens eine Haltestelle bedienen, im Schnitt um 8,4 Prozent zugenommen – bei den Buslinien in Nidwalden seien es sogar 12,8 Prozent. Auch die Seilbahnen von Dallenwil nach Wirzweli, Niederrickenbach und Wiesenberg hätten durchschnittlich mehr Gäste verzeichnet, ebenso die Schiffsverbindungen.

Frequenzen erholen sich nur langsam

Auch 2021 und darüber hinaus werde die Krise Spuren hinterlassen. «Umso wichtiger ist der geplante Angebotsausbau, damit sich die Passagierzahlen auch dank diesem Schritt wieder dem früheren Niveau annähern», so Josef Niederberger in der Mitteilung. Er gehe davon aus, dass es noch mehrere Jahre dauere, bis sich die Passagierzahlen wieder erholt hätten, sagt er auf Anfrage. «Fraglich ist aus heutiger Sicht, ob die Frequenzen überhaupt je wieder das Niveau wie vor der Pandemie erreichen werden», hält er fest. Die Arbeitsweisen hätten sich geändert und das Homeoffice werde künftig sicher eine grössere Rolle spielen. «Das wirkt sich auf die Pendlerströme aus», ist Josef Niederberger überzeugt. Gleichzeitig gehe die Entwicklung wohl auch vermehrt dahin, dass man in der Nähe von dem Ort wohnen möchte, an dem man arbeite.

Geplante Angebotsveränderungen für die Fahrplanperiode 2022 und 2023 Bahn - Zusätzliche S44 Stans–Luzern werktags (16.38 Uhr ab Luzern/17.01 Uhr ab Stans) Bus - Stans–Altdorf (Winkelriedbus): Erhöhung der Kurspaare auf acht

- Stans–Sarnen: Durchgehender Stundentakt bis nach Sarnen und ausgedehnte Betriebszeiten am Wochenende

- St.Jakob–Mueterschwandenberg: Einstellung am Wochenende aufgrund tiefer Frequenzen und Wegfall Synergien mit Buslinie Stans–Sarnen

- Stans–Oberdorf–Büren: Einführung Taktfahrplan, Reduktion um zwei Kurspaare - Wolfenschiessen–Oberrickenbach: Aufnahme saisonales Kurspaar

- Nachtnetz N4 Luzern–Stans und N44 Stans–Emmetten: Einführung von je drei Kurspaaren in den Nächten von Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag Luftseilbahn - Luftseilbahn Dallenwil–Wirzweli: Letztes Kurspaar um 21.45 Uhr auf Voranmeldung

Mit dem Bundesgesetz über die Unterstützung des ÖV wollen Bund und Kantone laut der Medienmitteilung die Verluste der Transportunternehmen für 2020 abfedern. In Nidwalden seien entsprechende Gesuche von der Zentralbahn, von Postauto und der Luftseilbahn Dallenwil–Wirzweli eingegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe der Regierungsrat davon aus, dass der durch den Landrat bewilligte Rahmenkredit von 12,75 Millionen Franken für 2020/21 nicht ausreichen werde. Es sei mit maximal zusätzlich 2,5 Millionen Franken zu Lasten der Staatskasse zu rechnen, damit die Verluste gedeckt werden könnten. Festzuhalten sei, dass die Transportunternehmen selbst einen Teil des Ausfalls übernähmen.

Am 26. Mai werden die Fahrplanentwürfe für das Jahr 2022 auf www.fahrplanentwurf.ch publiziert. Die Bevölkerung kann bis zum 13. Juni zu den Entwürfen Stellung nehmen.