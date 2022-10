Nidwaldner Regierung ist für den Durchgangsbahnhof Luzern

Öffentlicher Verkehr Nidwaldner Regierung setzt sich für den Durchgangsbahnhof Luzern ein Die Regierung ist überzeugt, dass dank des Projekts auch der öffentliche Verkehr in Nidwalden profitiert. Sie setzt sich in verschiedenen Projekten für die Realisierung ein. Florian Pfister 20.10.2022, 11.24 Uhr

Der Luzerner Durchgangsbahnhof: Voraussichtlich 2027 wird das eidgenössische Parlament über dessen Realisierung und Finanzierung entscheiden. Baubeginn wäre frühestens 2030. Die Inbetriebnahme ist für die erste Hälfte der 2040er-Jahre vorgesehen. Vom Projekt kann auch der Kanton Nidwalden profitieren, davon ist die Nidwaldner Regierung überzeugt.

Mit dem Durchgangsbahnhof sollen auch unterirdisch Züge halten. Visualisierung: SBB

Sie beantwortet eine Interpellation der beiden Mitte-Landräte Mario Röthlisberger (Ennetbürgen) und Daniel Krucker (Emmetten). Die beiden sowie Mitunterzeichnende wollten von der Regierung wissen, welche Bedeutung das Projekt für einen Durchgangsbahnhof Luzern für den Kanton Nidwalden aufweist, welchen konkreten Nutzen dieser bringt und welchen Einfluss der Regierungsrat auf das Vorhaben hat.

In seiner Antwort auf den Vorstoss betont der Nidwaldner Regierungsrat, dass es sich beim Durchgangsbahnhof Luzern um ein Jahrhundertprojekt für die gesamte Zentralschweiz handelt. Die nationale Erreichbarkeit von Luzern könne mit der Realisierung verbessert werden. Gleichzeitig würden die Voraussetzungen für einen Angebotsausbau der S-Bahn in der Region geschaffen.

Auch Doppelspurausbau in Hergiswil ist entscheidend

«Wie der heutige Bahnhof Luzern stellt auch der Durchgangsbahnhof für Nidwalden einen zentralen Verknüpfungspunkt zwischen der Zentralbahn und dem nationalen Bahnnetz dar», wird Baudirektorin Therese Rotzer zitiert. «Je attraktiver das Bahnangebot in Luzern, desto bessere Verbindungen sind auch für unseren Kanton möglich.» Für konkrete Aussagen zu Anschluss- und Umsteigezeiten auch in Richtung Bern, Basel oder Zürich sei es allerdings zu früh. Diese würden auch davon abhängen, wie viele Gleise der Zentralbahn in Zukunft im Bahnhof Luzern zur Verfügung stehen werden sowie ob und in welchem Zeitraum der vom Regierungsrat geforderte Doppelspurausbau zwischen Hergiswil Bahnhof und Hergiswil Matt erfolgt. Der sogenannte Tunnel Kurz ist für weitere Angebotsverbesserungen auf dem Netz der Zentralbahn zwingend.

Das Angebotskonzept wird erst noch durch die zuständige Planungsregion erarbeitet. Der Zeithorizont dafür bewegt sich um 2030. Die Kantone sind federführend für die Angebotskonzepte des Regionalverkehrs und haben sich dazu in mehreren Planungsregionen organisiert. Der Kanton Nidwalden gehört der Planungsregion Zentralschweiz an. Wie die Regierung weiter schreibt, ist die Einführung eines Halbstundentaktes zwischen Engelberg und Luzern mit optimierten Anschlüssen in Luzern bereits auf Kurs. Ermöglicht wird dieser durch den Bau einer Doppelspur im Gebiet Staldifeld in Oberdorf. Die Inbetriebnahme des Doppelspurabschnittes ist für 2026/2027 vorgesehen.

Nid- und Obwalden arbeiten zusammen

Der Kanton Nidwalden macht sich zusammen mit dem Kanton Obwalden in verschiedenen Gremien für den Bau des Durchgangsbahnhofs Luzern und die damit zusammenhängende Angebotserweiterung in der Region stark. Der Obwaldner Regierungsrat Josef Hess vertritt die Interessen beider Kantone in der strategisch-politischen Koordinationsgruppe, bei der Gesamtkoordination auf Fachebene übernimmt Eveline Spichtig, Leiterin Fachstelle öffentlicher Verkehr Nidwalden, diesen Part. «Zwischen den beiden Kantonen erfolgt ein regelmässiger Austausch, so werden unter anderem Positionspapiere oder Stellungnahmen zu Vernehmlassungen des Bundes zum Ausbau der Bahninfrastruktur aufeinander abgestimmt», so Therese Rotzer.