Offenes Singen mit dem «Stubecheerli» in Maria-Rickenbach Am 31. Januar war es wieder soweit! Das «Stubecheerli» hatte nach den grossen Erfolgen im vergangenen Jahr wiederum spontan zugesagt und die Sänger sowie die Musikanten freuten sich, gemeinsam mit den Gästen einen geselligen Abend zu verbringen. 05.02.2020, 05.00 Uhr

Die Besucher genossen den musikalischen Abend. Bild: PD

(pd) Im ausgebuchten Saal des Berggasthauses in Maria-Rickenbach kamen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss der Lieder, wie sie Anfang bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Stans und Umgebung nach Feierabend in den Beizen angestimmt wurden. Freddy Businger hat diese gesammelt, neu arrangiert und mit dem «Cheerli» einstudiert. Einfache und weitgehend bekannte Melodien geben den Rahmen für Lebensweisheiten und Scherze.