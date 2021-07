Skigebiet Klewenalp: Ohne Fremdkapital geht es nicht

Interview Ohne öffentliche Hand gibt es kein Skigebiet auf der Klewenalp und in Emmetten – Verwaltungsratspräsident Res Schmid über die Zukunft Um als Wintersportdestination bestehen zu können, braucht die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG zusätzliches Fremdkapital. Philipp Unterschütz 14.07.2021, 17.03 Uhr

BBE-Verwaltungsratspräsident Präsident Res Schmid in der Gondelbahn Emmetten-Stockhütte. Bild: Philipp Unterschütz (Emmetten, 13. Juli 2021)

Die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG (BBE AG) hat trotz schwierigen Bedingungen ein ansprechendes Geschäftsergebnis vorgelegt. Doch das Unternehmen kann trotzdem keine grossen Investitionen aus eigener Kraft stemmen. Verwaltungsratspräsident Res Schmid erklärt, warum die öffentliche Hand helfen soll und wie das Gebiet attraktiver und weniger wetterabhängig werden soll.

Die BBE AG kann grössere Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren und wird auch künftig auf die öffentliche Hand angewiesen sein. Warum soll sich diese weiterhin finanziell engagieren?

Res Schmid: Es geht um die Frage, ob man weiterhin ein Tourismusgebiet mit Wintersportbetrieb oder eine Reduktion auf die Zubringerbahnen will. Unsere Absicht ist es, das Angebot im bisherigen Rahmen zu halten und es sogar attraktiver und weniger wetterabhängig zu machen. Aber dafür braucht es grosse Investitionen wie Unterhalt oder Ersatz von Anlagen oder neue Beschneiungsanlagen. Ich bin überzeugt, dass die Leute in Beckenried und Emmetten sich zum Gebiet bekennen. Bis anhin haben die Gemeinden und Korporationen deshalb auch markante Unterstützung geleistet. Wenn wir das schöne Gebiet weiter betreiben und entwickeln wollen, brauchen wir auch weiterhin die öffentliche Hand, die bereits jetzt knapp 50 Prozent unseres Aktienkapitals von total 9,7 Millionen Franken hält.

Was ist mit privaten Investoren?

Wenn man Investoren vom Schlag eines Samih Sawiris findet, die langfristig denken und nicht sofort eine Rendite erzielen wollen, wäre das natürlich toll. Es ist leider so, dass Leute von ausserhalb der Schweiz den Wert unserer Landschaft und die Möglichkeiten eher erkennen als wohlhabende inländische Investoren. Leider konnten wir bis jetzt noch keinen grossen Investor finden. Immerhin haben wir für zwei Projekte, eines davon ist der Spielplatz auf der Klewenalp, insgesamt eine halbe Million Franken von privaten Sponsoren als Unterstützung erhalten.

Wie viel Schulden hat die BBE AG denn bei Gemeinden, Korporationen und Banken?

Im Vergleich zum Anlagenwert gar nicht so viel. Die Bilanz ist gesund. Wir haben einen Eigenfinanzierungsgrad von knapp 54 Prozent. Wir sind also keineswegs «massiv überschuldet», wie auch schon behauptet wurde.

Und die Liquidität? Ist der Betrieb gesichert?

Wir sind wie gesagt sehr abhängig vom Wetter. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige Liquiditätsplanung zusammen mit einer konsequenten finanziellen Führung des operativen Geschäfts wichtig, um frühzeitig reagieren zu können. Für das Geschäftsjahr 2021/22 sind wir dank diesen neu eingeführten Instrumenten und Prozessen gut aufgestellt und aus heutiger Sicht ist die Betriebssicherheit sichergestellt.

Was konnten Sie denn in den letzten Jahren erreichen?

Als der jetzige Verwaltungsrat 2017 übernommen hat, musste vieles angepasst und erneuert werden. Uns war klar, dass wir 2 bis 3 Jahre Zeit brauchen, bis unsere eingeleiteten Massnahmen Wirkung zeigen. Der Weg der kleinen Schritte mit Projekten wie buchbare Angebote, Foxtrail, Klettersteig und Wanderweg zum Stollen ergänzen das bisherige Angebot. Wir sind auf gutem Weg und konnten das Unternehmen stabilisieren. Es wird aber nicht möglich sein, langfristig die Sicherung des Winterbetriebes aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Um in Zukunft als Wintersportdestination bestehen zu können, braucht es zusätzliches Fremdkapital. Ich bin da aber zuversichtlich, denn ich glaube, dass wir bei Banken, Kanton, Gemeinden und Korporationen neues Vertrauen aufbauen konnten.

Stichwort Fremdkapital: Ab nächstem Jahr muss die BBE während sechs Jahren den 2-Millionen-Kredit zurückzahlen, den man für die Mastensanierung aufnehmen musste. Klappt das?

Wir können die Rückzahlungen wie geplant leisten und der Betrieb ist wie gesagt gesichert. Aber wir wären froh, wenn die Frist von 6 auf beispielsweise 12 Jahre gestreckt würde. Wir könnten dann das Geld für kleinere Investitionen oder Sanierungen verwenden, beispielsweise für die Gastroräumlichkeiten.

Auf der Klewenalp soll in Beschneiungsanlagen investiert werden. Bild: Christoph Näpflin

Als grosse Investition stehen die Beschneiungsanlagen im Raum. Wie sieht es damit aus?

Wir gehen nach vorsichtigen Schätzungen von Investitionen von 10 bis 12 Millionen Franken aus. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Verwaltungsrat, den Gemeinden und einer Vertreterin des Vereins Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte ist an der Projektentwicklung. Als Nächstes steht jetzt die Umweltverträglichkeitsprüfung an. Für die Finanzierung stellen wir zur Diskussion, dass die Gemeinden die Infrastruktur kaufen und wir sie dann mieten und betreiben, wie das andere Skigebiete auch machen.

Lohnt es sich für ein Skigebiet auf 1600 Metern überhaupt, angesichts von möglicher Klimaerwärmung, in Beschneiungsanlagen zu investieren?

Das lohnt sich meiner Meinung nach unbedingt. Wir können nachweisen, dass es in den letzten 10 Jahren zwischen Mitte November und Mitte Dezember genügend kalte Tages- und Nachtzeiten hatte, in denen wir hätten beschneien können. Wir hätten somit all die Jahre Anfang Dezember die Skisaison starten können. Das nötige Wasser dafür würde übrigens aus dem Vierwaldstättersee bezogen. Auch dazu haben wir bereits technische Abklärungen getroffen.

Unbefriedigende Ergebnisse lieferte auch immer wieder die Gastronomie, sodass auch eine Auslagerung im Gespräch war.

Wir wollten diesen Frühling entscheiden, ob wir die Gastronomie behalten oder auslagern. Aber nach Corona haben wir diesen strategischen Entscheid vorläufig aufgeschoben. Und nun kämpfen wir mit der Personalsituation, weil wir zu wenig Fachpersonal finden. Der Markt im Gastrobereich ist völlig ausgetrocknet. Das ist auch der Grund, warum wir das Angebot auf der Klewenalp und Stockhütte diesen Sommer reduzieren.

Im vergangenen Sommer musste die BBE AG einen Besucherrückgang hinnehmen, während andere Gebiete dank der zu Hause gebliebenen Schweizer Rekordzahlen verzeichneten. Wieso das?

Die schlechte Witterung war das Eine. Die Hauptursache waren unsere Mitbewerber, welche sonst von ausländischen Besuchern bevorzugt werden. Sie haben sich voll auf den Heimmarkt konzentriert. Und beim Bike-Angebot sind wir nicht da, wo wir sein wollen. Wir möchten mit Fachleuten gute Bike-Trails bauen, aber dazu fehlte uns bisher das Geld. Zudem müssen die Grundeigentümer zuerst die Durchgangsrechte bewilligen.

Aussicht von der Klewenalpbahn über Beckenried und den Vierwaldstättersee Bild: PD

Wie sehen denn weitere mögliche Attraktivierungen aus?

Unsere Anlageninfrastruktur ist zwar alt, aber sie ist noch für viele Jahre betriebstauglich. Mögliche Attraktivitätssteigerungen wären ein Ersatz beim Twäregg vom Ski- zum Sessellift oder den Engi-Lift über den Berg ziehen, was die Erschliessung in diesem Bereich massiv verbessern würde. Das ist zurzeit aber kein Thema, weil wir es uns nicht leisten können. Momentan sind wir an der Planung eines Schneeteppichs, einer Art Förderband für Kinder, der im Sommer auch für Mini-Biketrails genutzt werden könnte. Sobald alle Bewilligungen vorliegen, soll er im Klewenboden installiert werden. Ein ähnliches Förderband möchten wir später bei der Stockhütte realisieren.

Im Frühling wurde nicht zuletzt als Kritik am VR der BBE AG der Verein Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte gegründet, der sich für den Erhalt des Wintersports auf der Klewenalp engagieren will. Wie hat sich das entwickelt?

Da hat eine gute Zusammenarbeit begonnen. Sie sind gewillt, finanzielle Quellen zu finden. Der Verein ist auch in der Arbeitsgruppe für die Beschneiungsanlagen vertreten und beteiligt sich an der Finanzierung des Umweltverträglichkeitsberichts, was wir sehr schätzen.

Der Verein verlangte auch einen Sitz im Verwaltungsrat. Wird der Wunsch an der GV im September erfüllt?

Mit den sechs amtierenden Verwaltungsräten decken wir alle für dieses Unternehmen erforderlichen Kompetenzen ab. Laut Statuten dürfte der Verwaltungsrat aber sieben Personen umfassen. Der freie Sitz steht grundsätzlich den Grundeigentümern und Ferienhausbesitzern auf der Klewenalp zu. Schlussendlich entscheidet die Generalversammlung über die Besetzung des Verwaltungsrates.

