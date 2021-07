Nina Christen mit Olympia-Bronze: Freude bei ihrem Ausbildner

Olympia Der langjährige Ausbildner von Nina Christen nach der Bronzemedaille: «Wir liessen einen ‹Juiz› ab» Zur Bronzemedaille der Wolfenschiesser Schützin Nina Christen an den Olympischen Spielen in Tokio trug auch Franz Odermatt bei. Das heutige Ehrenmitglied der Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf hat das Talent der 27-Jährigen schon früh entdeckt. Matthias Piazza 27.07.2021, 05.00 Uhr

Nina Christen holte sich am Wochenende die Bronzemedaille. Bild: Michael Reynolds/ Keystone (Tokio, 24. Juli 2021)

Sie sorgte für einen fulminanten Auftakt aus Schweizer Sicht. Gleich an der ersten Medaillenentscheidung vom Samstag gewann Nina Christen (27) aus Wolfenschiessen mit dem Luftgewehr über 10 Meter Bronze. Der leidenschaftliche Schütze Franz Odermatt (80) begleitet die Schützenkarriere von Nina Christen seit Beginn als Ausbildner und Journalist. Umso grösser war seine Freude.

Franz Odermatt, wie haben Sie den Wettkampf erlebt, in dem Nina Christen die Bronzemedaille holte?

Ninas Vater und ich fieberten und litten wie verrückt, zuerst als es um den Einzug in den Final ging. Zeitweise stand auf der Kippe, ob sie einen der acht Finalplätze erreicht. Als sie schliesslich gegen Viertel nach vier Uhr am Samstagmorgen Schweizerzeit die Bronzemedaille holte, liessen wir einen «Juiz» ab.

Was sagen Sie zu diesem dritten Platz?

Das ist ein riesiger Erfolg, nur schon den Final zu erreichen, was heisst, dass sie zu den acht besten Luftgewehrschützinnen der Welt gehört. Mit der Bronzemedaille übertraf Nina Christen schliesslich die Erwartungen, da Luftgewehr nicht ihre Spezialdisziplin ist.

Franz Odermatt. Bild: PD

Was machte Nina Christen zu so einer erfolgreichen Schützin?

Sicher auch ihr Umfeld. Sie stammt aus einer talentierten Familie. Ihr Vater und ihr Bruder sind sehr erfolgreiche Schützen. Als erster Nachwuchschef bei den Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf kenne ich Nina Christen von Kind auf und förderte mit dem Vater zusammen ihr Talent, seit sie elf Jahre alt ist. Sie ist ein Ausnahmetalent, was die mentale Stärke betrifft, eine ganz wichtige Eigenschaft beim Schiessen. Im entscheidenden Moment kann sie die nötige Konzentration abrufen. Das hat man auch in Tokio gesehen. Im Final unter den acht besten Luftgewehr-Schützinnen der Welt behielt sie die Nerven.

Was heisst das für die Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf, eine so prominente Botschafterin in ihren Reihen zu haben?

Sie übt auf den Nachwuchs eine enorme Vorbildfunktion aus und macht Schiessen bei den Jugendlichen populär. Mit 40 J+S-Kursteilnehmern sind die Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf einer der grössten und erfolgreichsten Nachwuchsvereine. Da hat der erste Trainer von Nina und heutiger J+S-Leiter Bruno Mathis aus Wolfenschiessen den grössten Verdienst.

Viele erfolgreiche Schützen kommen aus Wolfenschiessen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Der Schiesssport ist in Wolfenschiessen sehr populär, die Schützenvereine im Engelbergertal stecken viel Energie in die Nachwuchsförderung, pflegen eine gute Kameradschaft.

Am frühen Samstagmorgen Schweizerzeit tritt Nina Christen in ihrer Paradedisziplin an, dem Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr. Wie blicken Sie auf dieses Ereignis?

Das werde ich auch wieder am Fernsehen verfolgen. Es könnte Gold drinliegen.

Berühmter Schütze der Nidwaldner Geschichte Wolfenschiessen wird auch historisch mit Schiessen in Verbindung gebracht. Kaum jemand verkörpert den Widerstand der Nidwaldner beim Franzosenüberfall 1798 so sehr wie Schütz Christen aus Wolfenschiessen. Er war ein bekannter Meisterschütze, deshalb waren ihm eben nicht weniger als vier Helfer zugeteilt, die nichts anderes taten, als nachzuladen, damit er mehr Schüsse abfeuern konnte. Peter Gautschi, der als Professor für Geschichtsvermittlung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern arbeitet, sieht dieses historische Ereignis nicht als Hauptgrund für die erfolgreichen Wolfenschiesser Schützen der Gegenwart. «Es hat wohl eher mit einem regen Vereinsleben und guter Nachwuchsarbeit zu tun», vermutet er. «Dass in einem Dorf jener oder andere Sport populärer ist, hängt viel mit Traditionen, Moden sowie mit engagierten Menschen zusammen.»

Wie Nina Christen in der Schweiz empfangen wird, ist zurzeit noch nicht klar.