Nina Christen in Wolfenschiessen empfangen

Olympiasieg In Wolfenschiessen soll es einen «Nina-Platz» oder eine «Nina-Strasse» geben Rund 1000 Sportfreunde, Fans und Einwohner von Wolfenschiessen feierten die Olympiasiegerin und Bronzemedaillengewinnerin Nina Christen. Weil keine Ehrenbürgerschaften möglich ist, sollen eine Strasse oder ein Platz nach ihr benannt werden. Franz Hess 14.08.2021, 13.36 Uhr

Olympiasiegerin Nina Christen zieht in ihre Heimat Wolfenschiessen ein. Bild: Marcel Bieri / Keystone Wolfenschiessen wird für einen Moment Ninaschiessen genannt. Bild: Marcel Bieri / Keystone Mit grossem Stolz begleiteten die Wolfenschiesser Schützen ihre Nina Christen durchs Dorf. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Gemeindepräsident Wendel Odermatt überbrachte eine Urkunde für den «Nina-Platz» oder die «Nina-Strasse». Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Der Zug durchs Dorf wird durch die Dallenwiler Musik angeführt. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Frau Landammann Karin Kayser überbrachte Grüsse und Gratulationen des Kantons Nidwalden. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Im Dorf wurden die Einzugs-Teilnehmer mit einem «Nina-Brötli» verpflegt. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Nach den Feierlichkeiten war das Autogramm von Nina sehr gefragt. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021) Nina Christen zusammen mit ihren grossen Entdecker und Förderer Bruno Odermatt Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 13. August 2021)

Es ist lange her, dass Wolfenschiessen Anfang der 1980er-Jahre Weltmeisterin Erika Hess bejubeln durfte. Nun macht Nina Christen einen derartigen Freudentaumel wieder möglich: mit ihrem Olympiasieg in Tokio. Wolfenschiessen ist wieder ein Dorf bevölkert von Sportbegeisterten. Oder wie es Landrat Migi Zumbühl in einem Gedicht an Nina Christen ausdrückt: «Zweimal Edelmetall bim schiässä vo einerä us Wolferschiässä – So eppis muäsch eifach gniässä (und begiässä)».

Und das taten auch gut 1000 Leute, die sich am Freitagabend beim Empfang der zweifachen Medaillengewinnerin im Unterdorf besammelten, um durchs Dorf zu ziehen. Darunter Gäste, Delegationen und Freunde der Olympiasiegerin. Bereits bei diesem Einzug durchs Dorf gab es von der einheimischen Bevölkerung und den zahlreichen Fans grossen Szenen-Applaus für «ihre Nina».

Mit grossem Stolz begleiteten die Wolfenschiesser Schützen ihre Nina Christen durchs Dorf Franz Hess / Nidwaldner Zeitung

Angeführt wurde der Zug vom Musikverein Dallenwil, gefolgt von den 40 Fahnendelegationen des Schweizerischen Schützenverbands und der Delegationen der Wolfenschiesser Dorfvereine sowie von mehrere Vertretern von Schützenvereinen aus Nidwalden und der Region Innerschweiz. Abgeschlossen wurde der Zug von der Olympiasiegerin Nina Christen mit Familie, begleitet durch die grosse «Trychlergruppe Wolfenschiessen».

Viele Nerven gebraucht

Nach den Empfängen für Wintersportler fand jetzt erstmals ein Empfang für eine Sommersportlerin statt. Der Moderator Roland Bösch übergab zum Beginn der Feierlichkeiten das Wort an den Gemeindepräsidenten Wendel Odermatt. Er begrüsste zuerst die zahlreich erschienenen Leute und Delegationen in Wolfenschiessen und freute sich, dass Wolfenschiessen die erste Olympiasiegerin aus dem Kanton Nidwalden beheimatet. Beim Wettkampf um die Goldmedaille habe es viel Nerven gebraucht. Im Namen der Gemeinde gratulierte er Nina Christen und ihrem ganzen Umfeld für den grossen Erfolg. Da es in Nidwalden keine Ehrenbürger gibt, soll in Wolfenschiessen ein Platz oder eine Strasse nach «Nina» benannt werden.

Gemeindepräsident Wendel Odermatt überbrachte eine Urkunde für den «Nina-Platz» oder die «Nina-Strasse». Franz Hess / Nidwaldner Zeitung

Nidwaldens Frau Landammann Karin Kayser berichtete, dass sich Nina durch einen grossen Durchhaltewillen auszeichne, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Sie fühle sich aber nicht als «Star». «Aber für Nidwalden bist du ein grosser Sportstar.» Ihr langjähriger Trainer und Betreuer Bruno Mathis, berichtete, dass er die Athletin Nina Christen rund 17 Jahre betreuen durfte und sie kennen lernte als eine zielgerichtete Athletin, die dem Erfolg alles unterordnete. Eindrucksvoll schilderte er, wie Nina den letzten Schuss ins Ziel brachte: «Duchschnaufen – Zielen – 70 Gramm Widerstand am Abzug – Schuss geht mit rund 320 Kilometern pro Stunde ins Ziel – 10,2 Punkte – zwei Sekunden durchschnaufen und Nina ist eine erfolgreiche Olympiasiegerin». Zum Abschluss überreichte er der Olympiasiegerin noch einen Stock Holz mit dem Kommentar, «dass ihr das grosse Feuer in den nächsten Jahren nicht ausgehen soll».

Für Frau Landammann Karin Kayser ist Nina Christen ein Star ohne Starallüren. Franz Hess / Nidwaldner Zeitung

«Mein Schlafzimmer werden sie nie sehen»



Nach der interessanten Talkrunde mit Moderator Roland Bösch und Nina Christen, bei der über das Leben und über ihre Zukunft im Spitzentraining berichtet wurde. Nina Christen verriet: «Jetzt möchte ich vorerst Ferien machen und mich dann auf Paris 2024 vorbereiten. Sehen wir, was kommt.» Besonders dankte sie allen, die sie auf ihrem bisherigen Weg geleitet haben, denn ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Insbesondere gefiel es ihr, dass so viele Nidwaldner ihr im Auto zuwinkten und sich mit ihr freuten. Auf die Frage des Moderators, ob jetzt bei ihrem Bekanntheitsgrad auch eine Reportage in der «Schweizer Illustrierte» erscheine, konterte sie spontan: «Mein Schlafzimmer werden sie nie sehen.»

Nach weiteren Gratulationen und Grüssen des Schweizer Schiesssportverbands und von Swiss Olympic hielt Max Ziegler vom Kantonalschützenverband Nidwalden das Schlusswort. Er danke vorerst allen, welche diesen Empfang möglich machten und berichtete, dass Nina Christen ein grosses Vorbild sei für das Schützenwesen im Kanton Nidwalden. Sie leiste sicher einen grossen Beitrag zur Schützen-Förderung.