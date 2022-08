Gebrüder Schalbetter gewinnen den Gebirgs-OL

Orientierungslauf Dank purem Marzipan zuoberst aufs Podest Das Zweierteam Adrian und Raphael Schalbetter vom OLG NOW gewann den Gebirgs-OL in Obersaxen-Mundaun. Klaus Joller-Graf Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Nach acht Stunden und 21 Minuten trafen die Brüder Schalbetter im Ziel ein. Bild: PD

Der Swiss International Mountain Marathon (SIMM) ist ein besonderer Outdooranlass für Orientierungsläuferinnen und -läufer. In Zweierteams werden im alpinen Gelände Kontrollpunkte angelaufen. Der beste Weg ist mit Hilfe der nationalen Landeskarte und Kompass selbst zu bestimmen und frei wählbar.

Da dieser Wettkampf zwei Tage dauert und an einem festgelegten Etappenziel biwakiert wird, tragen die Teams die eigene Verpflegung, Schlafsack und Zelt sowie Sicherheitsausrüstung die ganze Zeit im Rucksack mit sich.

Die Herausforderungen waren eindrücklich

«Ich hatte schon seit mehreren Jahren die Idee, an der SIMM teilzunehmen. Leider hat es bisher Team- oder verletzungsbedingt nie geklappt», schilderte Raphael Schalbetter von der OLG Nidwalden+Obwalden die Vorgeschichte zum diesjährigen Wettkampf in Obersaxen-Mundaun.

Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Adrian ging er in der Königsklasse Orienteering strong an den Start. Die Herausforderungen sind eindrücklich. Bereits am ersten Tag galt es 22,1 Kilometer mit 1700 Höhenmetern zu meistern. Am zweiten Tag kamen gleich noch mal 29,5 Kilometer mit 1450 Höhenmetern dazu.

«Auf diese Distanzen waren wir vorbereitet und sie stellten für uns nichts Besonderes dar», erklärten die beiden Athleten, die in ihrer Freizeit sehr viel Ausdauersport betreiben, insbesondere auch in den Bergen.

Dennoch sehnten sie am ersten Tag das Etappenziel herbei. Zwar hatten die Brüder sofort nach Beginn des Wettkampfs die Führung übernommen und ein forsches Tempo angeschlagen, «doch gegen Ende der ersten Etappe hatten wir wirklich zu beissen. Unser Wasservorrat näherte sich langsam dem Ende und wir spürten schon deutlich die Strapazen des ersten Tages», beschreibt Raphael Schalbetter den Rennverlauf.

Am Etappenziel, das die Wettkämpfer jeweils erst bei Wettkampfbeginn erfahren, wenn sie die Karte bekommen, galt es zuerst das mitgetragene Zelt aufzubauen und sich dann möglichst rasch zu verpflegen:

«Da gibt es nur eine Devise. Je kompakter die Kalorien, desto besser. So beschränkten wir uns vor allem auf Essbeutel, welche nur noch mit heissem Wasser aufgegossen werden mussten oder Cashew- und Erdnüsse.»

Keine kulinarischen Highlights also, dafür aber eine einmalige Atmosphäre. Bei schönstem Wetter genossen die Brüder den Abend im Zeltlager und beobachteten, wie die restlichen Teams nach und nach auf der Alp Nova eintrafen. «Für mich durfte ein kaltes Bad im Bergbach auf keinen Fall fehlen», ergänzte Adrian Schalbetter lachend.

Das Gewicht so gut wie möglich optimiert

Während einige Gepäckteile stark reglementiert sind, so muss zum Beispiel das Zelt über einen angenähten Boden verfügen und muss rundherum schliessbar sein, und die Schuhe müssen durchgängig ein Profil von mindestens fünf Millimetern aufweisen, kann bei anderen Teilen das Gewicht optimiert werden.

Das nutzten auch Raphael und Adrian Schalbetter. «Den ultimativen Gepäcktipp habe ich zwei Wochen vor dem SIMM betreffend Kocher und Pfännchen erhalten. Daraufhin ersetzten wir den Gaskocher durch Trockenbrennstofftabletten und die Pfanne durch eine Aluschale, was uns eine deutliche Gewichtsersparnis einbrachte», gab Raphael Schalbetter eines der Geheimnisse preis.

Und sein Bruder Adrian ergänzte mit einem Lachen noch seinen ultimativen Verpflegungstipp: «Ich empfehle, pures Marzipan aus der Backabteilung mitzunehmen. Das allein hat uns beinahe während des gesamten Wettkampfs mit Energie versorgt.»

Mit einem deutlichen Vorsprung ins Ziel

Für das Geniessen des Sonnenaufgangs zwischen den Zelten am Sonntagmorgen blieb nur wenig Zeit. Das ganze Material musste wieder im Rucksack verpackt werden und als Führende des ersten Tages mussten die Brüder entsprechend früh starten. Die restlichen Teams folgten gemäss dem eingehandelten Rückstand.

Nach insgesamt acht Stunden und 21 Minuten trafen Raphael und Adrian Schalbetter im Ziel in Obersaxen Mundaun ein, 51 Minuten und 20 Sekunden vor den beiden Aargauern Michael Röthlisberger und Patrik Bryner und über eineinhalb Stunden vor den Drittplatzierten Claudio und Adrian Brändli aus Winterthur.

