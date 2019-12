Originalität steht am Weihnachtsmarkt in Stans hoch im Kurs Nach einem stürmischen Start hat der 28. «Stanser Wiänachtsmärcht» am Wochenende Publikum und Standbetreiber erfreut. Edi Ettlin 15.12.2019, 21.00 Uhr

Das Höfli erstrahlt in vorweihnächtlichem Licht. Bilder: Edi Ettlin (Stans, 14. Dezember 2019)

Nach mehrtägiger Arbeit war in der Nacht auf den Samstag alles bereit. Die freiwilligen Helfer der Säumer- und Trainvereinigung Unterwalden hatten im Auftrag von Stans Tourismus 130 Stände aufgebaut, Holzschnitzel ausgelegt und Kabel verlegt.

Einzig das Wetter gab in Stans Anlass zur Sorge. Kurz vor Tagesanbruch rissen Windböen an den Plastikplanen, rüttelten an den Tischen und zerlegten den einen oder anderen Stand. So begann der Weihnachtsmarkt, wie der letzte geendet hatte: mit Sturm.

Am Anfang des Weihnachtsmarkts zog ein Sturm über das Gelände.

«Weil es nur einzelne Böen waren, war die Situation dieses Jahr schwieriger abzuschätzen», sagte OK-Chef Daniel Flühler. In der Hoffnung auf Besserung wurde der Beginn des Weihnachtsmarktes um zweieinhalb Stunden verschoben. Tatsächlich legte sich der Wind langsam und die Besucher strömten ins Steinmätteli und ins Höfliareal.

Eine, welche die Tücken des Wetters bestens kennt, ist Ruth Schmitter aus Stans. Mit ihren handkalligraphierten Karten feierte sie ihre 25. Teilnahme. Für sie ist das Mitmachen am Markt zu einer Tradition geworden, die zur Adventszeit gehört. Sie habe auch schon ans Aufhören gedacht. Doch ihre Enkelin Lili sei damit nicht einverstanden gewesen. «Man gibt doch nicht einfach so auf», habe sie gesagt. Und so betreibt sie den Stand mit Unterstützung ihres Mannes Ruedi und Lili weiter. «Die Leute verschicken heute nicht mehr so viele Karten», beobachtet Schmitter. Doch weil sie für ihre Unikate bekannt sei, habe sie eben ihre Stammkundschaft.

Ruth Schmitter aus Stans und ihre Enkelin Lili verkaufen Kalligraphie-Karten.

Alternativen für das kleine Portemonnaie

Nach 21 Teilnahmen hat auch Ruedi Hess, der am Stand nebenan Holzkrippen anbietet, Entwicklungen im Kaufverhalten der Kundschaft festgestellt. «Die Leute sind sich nicht mehr gewohnt, Geld auszugeben», berichtet der Verfechter handwerklicher Qualität. Mit Zubehör wie Laternchen, Ziehbrunnen oder «Stuidäpuschlä» bieten Hess und seine Frau Maggie jedoch auch Alternativen fürs kleine Portemonnaie an. Und auch Hess setzt auf Unikate. Der Renner waren dieses Jahr Wettertannen als Krippenkulisse, die er aus der Gabelung zwieselwüchsiger Tannen fertigt. «Die gibt es weltweit nur bei mir», lacht er.

Ruedi Hess aus Seelisberg bietet hölzerne Krippen und allerhand Zubehör an.

Überhaupt waren lachende Gesichter das Markenzeichen dieses Weihnachtsmarkts. Erleichterung herrschte auch im OK: Angenehmes Wetter hatte für einen stimmungsvollen Abend und einen freundlichen Sonntag gesorgt.