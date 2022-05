Vorstösse aus dem Landrat sollen schneller behandelt werden

Nidwalden Vorstösse sollen schneller behandelt werden Der Landrat hat eine parlamentarische Initiative vorläufig unterstützt. Nun befasst sich das Landratsbüro damit. Martin Uebelhart 11.05.2022, 14.33 Uhr

Der Landrat tagte im Stanser Rathaus. Bild: Nadia Schärli (11. Mai 2022)

Einstimmig hat der Landrat am Mittwoch eine parlamentarische Initiative vorläufig unterstützt. Eingebracht hat sie Iren Odermatt (FDP, Dallenwil). Der Vorstoss soll erreichen, dass Regierung und Verwaltung überwiesene Vorstösse des Landrats innert einer gewissen Frist umsetzen.

Iren Odermatt zählte einige Vorstösse auf, bei denen es in der Vergangenheit lange gedauert habe, bis sie nach dem Auftrag aus dem Parlament umgesetzt worden seien. Das sei mitunter demotivierend, sagte sie.

Die Initiative, die neben Iren Odermatt auch von Vertretern der übrigen Fraktionen im Landrat unterzeichnet worden ist, verlangt, dass der Regierungsrat gutgeheissene Motionen und Postulate innert zwei Jahren zu erfüllen habe. Ein Postulat soll die Regierung erfüllen, indem sie in einem separaten Bericht, im auf die Gutheissung folgenden oder darauffolgenden Rechenschaftsbericht oder im Rahmen einer Vorlage Bericht erstattet. Ein neuer Artikel soll Fristversäumnisse der Regierung bei Motionen regeln. Der Landrat soll in solchen Fällen die Möglichkeit haben, die Motion einer ständigen Fachkommission zur Erfüllung zu überweisen. Die Kommission könne sich unmittelbar an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden und diesen zur Erfüllung der Motion Aufträge erteilen.

«Uns ist bewusst, dass ein Strassenbauprojekt seine Zeit braucht», hielt Iren Odermatt fest. In solchen Fällen könne der Regierungsrat eine Verlängerung beantragen. Diverse Kantone würden eine Befristung für die Umsetzung von Vorstössen kennen.

Es braucht genaue Regelungen

Paul Odermatt (Mitte, Oberdorf) stellte die Unterstützung seiner Fraktion in Aussicht. «Auch uns ist es wichtig, dass Vorstösse nicht auf die lange Bank geschoben werden», sagte er. Sollte es dennoch zu einer Verzögerung kommen, würde man mindestens einen Zwischenbericht der Regierung erwarten. Genau geregelt werden müsse der Kontakt der Fachkommission zu den kantonalen Angestellten. «Denn diese unterstehen grundsätzlich der Regierung.»

Markus Walker (SVP, Ennetmoos) erwähnte, er habe bei eigenen parlamentarischen Vorstössen schon erlebt, dass es sehr langsam gegangen sei, aber auch sehr schnell. Allzu grosse Verzögerungen würden weder von den Landrätinnen und Landräten noch vom Stimmvolk goutiert. Die SVP-Fraktion spreche sich einstimmig für die vorläufige Unterstützung aus, so Walker. Gleichzeitig poche sie darauf, dass daraus keine weiteren Leitungsauftragserweiterungen in der Verwaltung entstehen dürften.

Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) zeigte sich überzeugt, dass die Initiative die gesamte Arbeit des Parlaments stärke.

Die weitere Bearbeitung der Initiative hat der Landrat seinem Büro zugewiesen.